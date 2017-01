Här tackar James Corden George Michael för allt (och hyllar honom för Carpool Karaoke)

Talkshowvärden och komikern Jamaes Corden är tillbaka med en ny säsong av sin show ”The late late show with James Corden”, där passar han på att hylla sin vän George Michael som avled endast 53 på gammal på juldagen. Det här talet är verkligen känslosamt.

Det var den 25 december som vi nåddes av beskedet att artisten och låtskrivaren George Michael hade avlidit endast 53 år gammal.

I ett uttalande till BBC News kommenterade George Michaels publicist dödsfallet:

”Det är med stor sorg som vi kan bekräfta att vår älskade son, broder och vän George fridfullt gått bort över jul. Familjen ber om att deras privatliv respekteras i denna svåra tid. Inga fler kommentarer kommer att lämnas i nuläget”.

George Michael har sålt över 100 miljoner skivor världen över och är känd för hits som Club Tropicana, Freedom, Faith, Careless Whisper och Wake Me Up Before You Go-Go.

James Corden minns sin vän George Michael och sketchen som blev början på Carpool Karaoke

I programmet The late late show with James Corden minns talkshowvärlden sin idol och vad George Michael betydde för honom.

”Jag känner att jag har älskat George Michael så länge som jag har älskat musik, och jag vet att många fans känner detsamma.”

”Jag minns så många gånger i mitt liv som jag har känt mig ensam och George musik har känts som om han har sträckt ut sin hand och sagt att jag inte var det.”

För den som inte visste det så var det George Michael som i princip var en del av startskottet på James Cordens succéresa med Carpool Karaoke som därefter gästats av Michelle Obama, Mariah Carey, Madonna, Lady Gaga för att nämna några. Det började som en sketch till ett välgörenhetsprogram – och när James valde att ta konceptet vidare till sin talkshow så lyckades videon med George Michael övertyga Mariah Carey att medverka.

”Om det är bra nog för George så är det bra nog för mig, jag gör det!”

Och det var hur succén Carpool Karaoke startade, tänk så coolt?!

