Här gör Madonna en kiss and tell i Carpool Karaoke: Berättar om sin fling med Michael Jackson

Britney Spears har åkt med James Corden, Justin Bieber och Adele likaså. Nu är det Madonnas tur att inta passagerarsätet i Carpool Karaoke – och vi lovar, det blev verkligen en ”hell of a ride” 😉

Flera av världens största celebriteter har suttit i passagerarsätet i James Cordens Carpool Karaoke, du har väl inte missat Michelle Obama och Lady Gaga för att nämna några?! Nu är det Madonnas tur att visa vad hon går för – och snacka om biltur när The Queen of Pop intar sätet.

Madonnas karriär är lång och redan 1983 släppte hon sitt debutalbum Madonna, året därpå slog hon igenom med dunder och brak med låten Like a virgin. Madonna, nu 58, har varit och är fortfarande en av världens främsta artister och har en 33 årig karriär bakom sig – och fortfarande många år framför sig i musikbranschen. Så att lyckas få till en Carpool Karaoke på knappt 15 minuter kan inte ha varit helt enkelt med tanke på de många hitsen hon sprutat ur sig under årens gång.

Bjuder på gamla hits och avslöjar kyssar med Michael Jackson

Under de knappt 15 minuter som vi får njuta av Madonnas medverkan får vi lyssna tills hits som Vogue, Bitch I’m Madonna, Papa don’t preach, Don’t cry for me Argentina, Express yourself, Ray of Light och Music.

Hon berättar även att hon faller för män med humor – och när James Corden frågar om hon kan tänka sig att gifta sig igen frågar Madonna om det är han som undrar. Då berättar han att han är gift varpå Madonna säger:

– Hon är lyckligt lottad, det bästa i hela världen skulle vara att vara gift med en rolig man.

Madonna berättar även att hon inte är en sådan rebel som hon utger sig för att vara,

– Mina barn är riktiga rebeller, mitt jobb är rebelliskt men min livsstil är inte det. Jag röker inte, dricker inte och jag festar inte, säger hon till James Corden.

Dessutom avslöjar hon något helt nytt för både James och alla tittare – en viss fling med Michael Jackson…

Titta om du är nyfiken!