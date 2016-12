Den här versionen av ”All I Want for Christmas Is You” har ALLT!

Under årets gång har underhållaren James Corden bjudit in många celebriteter till sin bil för att sjunga carpool karaoke. Men den här versionen med Mariah Carey liknar ingenting annat.

Nu är 2016 snart över och ett nytt år är på ingång. Under det gångna året har vi fått se talkshow-värden och underhållaren James Corden bjuda in kända personer för att sjunga tillsammans med honom i inslaget Carpool Karaoke. Bland gästerna har man fått lära känna Adele, Lady Gaga, Madonna, Michelle Obama och Elton John för att nämna några.

Nu är det sångfågeln Mariah Careys tur (igen) att sjunga loss med James och vad passar inte bättre då än att sjunga hennes klassiska All I Want for Christmas Is You, med tanke på hur nära jul vi befinner oss. Men som en fantastisk överraskning så blir det inte bara en duett av deras bilresa tillsammans – nej det blir så mycket, mycket mer.

Titta om du är nyfiken – det här är så bra!

