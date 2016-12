Popstjärnan George Michael död – somnade in på juldagen

Ännu en stjärna har gått ur tiden. Brittiske popsångaren George Michael känd för hits som Careless Whisper, Freedom och Last Christmas dog under juldagen. Det bekräftar hans publicist sent samma kväll.

Den brittiske popsångaren George Michael är död. Det rapporterade BBC News sent under juldagskvällen. Han uppges ha drabbats av hjärtsvikt.

I ett uttalande till BBC News kommenterar George Michaels publicist dödsfallet:

”Det är med stor sorg som vi kan bekräfta att vår älskade son, broder och vän George fridfullt gått bort över jul. Familjen ber om att deras privatliv respekteras i denna svåra tid. Inga fler kommentarer kommer att lämnas i nuläget”, skriver publicisten.

George Michael har sålt över 100 miljoner skivor världen över och är känd för hits som Club Tropicana, Freedom, Faith, Careless Whisper och Wake Me Up Before You Go-Go.

Under 1980-talet utgjorde den brittiske stjärnan popduon Wham tillsammans med Andrew Ridgeley – och en av Whams absolut största hits blev jullåten Last Christmas. En låt som spelas frekvent nu under julen. Tack för allt du gjort för musiken George Michael – du var fantastisk!