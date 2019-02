Moa Herngren om bonuslivet: ”Det tar fem år innan bonusfamiljen funkar”

S

jälv relaterar hon mest till Lisa, mamman som kämpar för att få ihop bonusfamiljen. Men också till Martin i all sin mänsklighet och sina tillkortakommanden. Moa Herngren lever själv i en bonusfamilj sedan flera år, hennes egen son har nu flyttat hemifrån men två av hennes mans barn bor kvar. Familjekonstellationen har sett lite olika ut under åren, under en period levde de som särbor.

Försök inte att göra din bonusfamilj till en kärnfamilj

– Vi behövde lätta lite på trycket. Det var bra för vår familj att dela på oss ett tag, säger Moa Herngren.

Och det är lite i den andan som Moa pratar om bonusfamiljen: att man ska slänga alla förväntningar överbord, inte låsa sig vid sina föreställningar om den lyckliga familjen, utan istället anpassa sig efter den dynamik som faktiskt råder mellan familjemedlemmarna.

– Försök inte göra din bonusfamilj till en kärnfamilj, förvänta dig inte att alla älskar alla, för då blir du bara besviken. Där finns inte, åtminstone inte i början, den villkorslösa kärleken som i kärnfamiljen. Man har inte samma starka band och toleransnivån är inte lika hög.

Det är komplext att jämka ihop två olika familjer med olika kulturer och rutiner. Kärlek och svartsjuka blandas med konkreta utmaningar som hur man ska förhålla sig till den gemensamma ekonomin och barnuppfostran. Det är inte konstigt att det kan bli inflammerat.

Tv-serien skrivs av en manusgrupp där alla författare har erfarenheter av att leva i bonusfamilj.

– Bonusfamiljen är en mix av sådant som vi själva upplevt men också sådant vi har hört av kompisar och människor vi möter. Till exempel hade min son och min man en konflikt som lite liknar den som Patrik och Eddie brottas med.

Trots att det är tuffa villkor för alla medlemmar i en bonusfamilj talas det varmare om familjeformen idag än för några årtionden sedan, och det finns en annan förståelse för hur barnen upplever situationen.

– Det är självklart tråkigt att ens föräldrar skiljs men många barn, som är vuxna idag, säger ändå att de uppskattar att de fått en stor familj med mångfald, att det har varit berikande.

Säsong 1 och 2 av Bonusfamiljen finns att streama på SVT play och Netflix. Säsong 3 har premiär den 18/2 2019 på SVT.

Moas bästa bonusfamiljs-tips

Släpp drömmen om att bonusfamiljen ska bli kärnfamilj. Det här är något annat. Dra ner förväntningarna. Förutsätt inte att alla ska älska alla. Ge bonusfamiljen tid. Det tar i snitt fem år för en bonusfamilj att börja fungera. Få inte panik om det inte rullar på som du hoppades på.

Bonusfamiljerna blir fler

Det finns omkring 100 000 bonusfamiljer i Sverige. Det kan jämföras med cirka 800 000 kärnfamiljer. Antalet bonusfamiljer har ökat något de senaste fyra åren. De flesta bonusfamiljer består av en biologisk mamma och hennes barn plus en ny partner och eventuellt nya gemensamma barn. Bonusfamiljer där även mannens egna barn ingår är mycket ovanligare.

De vanligaste fällorna – och så undviker du dem

Vi bad Elin Lundberg, leg psykoterapeut och familjeterapeut med lång erfarenhet av bonusfamiljer, lista de vanligaste misstagen bonusfamiljer gör och hur du ska undvika dem.

Fälla 1: Ni går för fort fram Båda är jättekära och ni är snabba på att introducera barnen och flytta ihop. En dag vaknar ni med kvävningskänsla och undrar vad som egentligen hände.

Gör så här: Investera inte mer än du har råd att förlora. Flytta inte ihop efter ett halvår. Tänk långsiktigt och på konsekvenserna för barnen.

Fälla 2: Du vågar inte binda dig Den nya partnern presenteras som en kompis för barnen. Att barnen får för mycket inflytande är inte bra för dem, de får för mycket ansvar att hantera.

Gör så här: Fatta ett beslut även om barnen protesterar. Lyssna på dem men stå upp för ditt val.

Fälla 3: Uppfostran Ni har olika regler och kulturer med er från respektive familj, och det är inte konstigt att det blir konflikter.

Gör så här: Acceptera olikheterna och var realister. Var beredd på att omförhandla sådant som var självklart i den gamla familjen. Tala med barnen om vilka förväntningar och regler som gäller innan ni kritiserar dem.

Fälla 4: Pengar Ska alla barn få samma eller är det till var och en efter behov? Med gemensamma barn är det lättare att se vad man vill prioritera som familj.

Gör så här: Förhandla och prata. Det är lätt att känna sig avvisad, att partnern inte tycker om ens barn om den inte vill betala. Kom överens om vilken typ av ekonomi ni ska ha – delad eller gemensam?

Fälla 5: Problematiskt att umgås med släkten Det kanske finns historia av otrohet och bitterhet. Blir exet fortfarande medbjuden?

Gör så här: Uttryck dina egna behov men se samtidigt barnens behov. Kan du stå ut med släktmiddagen om barnen mår bra av det?

Fälla 6: Svartsjuka Din partner känner nostalgi över sin gamla familj som hen levt med mycket längre, och du känner dig svartsjuk och otillräcklig.

Gör så här: Nostalgi är en legitim känsla, om hen inte börjar agera på känslorna. Försök att inte gå igång på din svartsjuka. Berätta för din partner hur du känner.

Fälla 7: Känsla av utanförskap Din partner tar med sina barn på bio men frågar inte om du vill följa med.

Gör så här: Känslor av övergivenhet kan lätt dyka upp om familjen du hade före bonusfamiljen var stabil. Prata om vikten av att inkludera varandra, eller om ni ska ha egentid med de egna barnen. Det som är uttalat är lättare att hantera.

