Frida Fontell, 32: När jag släppte mitt ex hittade jag min dröm-man

är Frida Fontell firade in nyåret 2013 i fjällen med sin sambo trodde hon att hennes liv var mer eller mindre utstakat. Hon hade hittat mannen som hon skulle gifta sig, skaffa barn och leva resten av livet med. Men en morgon några veckor senare, en månad före deras femårsdag, fick hon ett sms som vände uppochned på allt.

– Jag hade precis gått hemifrån och satt på tåget till jobbet. Då kom det ett sms. Min pojkvän skrev att han inte mådde bra, att han behövde en paus och ville vara ensam, säger Frida.

Hon försökte ringa, men fick ett sms där det stod att de skulle prata senare, efter jobbet. När Frida klev av tåget fick hon plötsligt svårt att andas och kände ett tryck över bröstet. Den akuta chocken och sorgen var så fysisk att Frida fick en panikångestattack.

Jag hade ju aldrig valt att vara själv, jag blev lämnad mot min vilja.

– Jag lyckades ta mig till jobbet, men var totalt förstörd. Mina kollegor hjälpte mig så gott de kunde, men jag bara grät och grät.

På kvällen packade hon en väska och sov sin sista natt i deras gemensamma lägenhet. Dagen efter flyttade hon in hos sin syster.

– Det var en jobbig tid. Jag blev deprimerad, kunde inte sova, tappade aptiten och rasade i vikt.

Svårt att gå vidare utan förklaring

Frida slutade med sina hobbies, att sjunga i kör och träna. Hon hade svårt att vara ensam. Jobbet och vännerna blev hennes räddning.

Frida Fontell Ålder: 32

Familj: Gift med Christofer, dottern Filippa, 5 månader.

Bor: I Bromma utanför Stockholm

Gör: Är just nu föräldraledig, jobbar annars som admin- och kontorschef.

– Jag hade aldrig varit med om något liknande. Det var mitt första förhållande där jag verkligen känt att det här var ”på riktigt”. Att detta var mannen jag skulle skaffa barn och leva tillsammans med.

Att relationen tog slut utan att Frida fick någon riktig förklaring gjorde att det var extra svårt att släppa taget och gå vidare.

– Det hade nog varit lättare om han hade sagt att han träffat någon annan. Då hade jag fått vara arg, skrika och slänga något i marken. Men här var det ingen som förstod någonting, och det konstiga var att vi knappt sågs igen efter att det tog slut.

En lång tid efteråt såg Frida sig om över axeln när hon var ute. Tanken på att träffa på exet, hans vänner eller deras gemensamma bekanta gav henne panikkänslor.

– Jag skämdes så mycket över att det tagit slut. Att det ena dagen var som vanligt och den andra inte.

Med ett hjärta i tusen bitar fick Frida rådet av vänner och familj att hon kanske borde vara ensam ett tag och ”hitta sig själv”.

– Jag blev så fruktansvärt arg. Jag hade ju aldrig valt att vara själv, jag blev lämnad mot min vilja. Och att hitta mig själv var inget alternativ, jag hade ju aldrig tappat bort mig!

Efter några mörka månader bestämde Frida sig för att arbeta aktivt för att försöka finna lyckan igen och en människa att dela den med. Och efter sitt förra förhållande visste hon precis vad hon ville ha – och inte vill ha.

– Målet var att hitta någon som jag kunde ha en jämställd relation med. Med mitt ex kände jag hela tiden att han på något sätt var bättre än jag. Att jag inte var lika mycket värd.

Beslutet att gå vidare och släppa taget om sin gamla relation gjorde att Frida fick förnyad energi och genom det också ökat självförtroende. Hon gjorde resor som hon inte skulle ha gjort annars och tog nya kontakter på ett sätt som hon aldrig gjort förut.

– Jag blev väldigt modig och framåt, vilket ledde till att jag träffade många nya människor och hittade vänner som jag har kvar än idag. Jag klädde upp mig, fixade håret och ägnade ganska mycket tid åt att få känna mig extra fin och var ute i svängen.

Att våga det lilla extra var också det som gjorde att Frida en dag fann det hon letade efter, på tunnelbanan en tidig augustimorgon.

– Jag satt själv på väg hem efter en fest på stan. Mittemot satt det ett sällskap på tre personer. En av dem var en kille med mycket skägg och keps som såg trevlig ut.

Frida fick en plötslig känsla av att hon inte kunde gå av tåget innan hon fått kontakt med killen i keps. Tänk om hon aldrig skulle få se honom igen?

– Jag funderade på hur jag skulle göra. Skulle jag ge honom en lapp med mitt telefonnummer eller skulle jag sitta kvar tills han skulle av och gå samtidigt?

När det var dags för Frida att hoppa av gick de andra två i sällskapet av på samma station. Frida började prata med dem och frågade om killen i keps och skägg. Kompisarna tyckte det var kul och ringde upp killen. Det visade sig att han hette Christofer, var nyinflyttad gotlänning och singel som gärna kunde tänka sig att träffa Frida.

Några dagar senare gick de på sin första dejt, utomhusbio i Rålambshovsparken.

– Det började regna, vi satt under ett paraply och jag hade med mig rödvin och lite charkisar. Filmen vi såg, Eternal sunshine of the spotless mind, har vi fått se om efteråt, jag kunde inte riktigt hänga med … Ett bevis för att det var en bra första dejt! säger Frida med ett skratt.

Idag, snart 5 år senare, är Christofer och Frida gifta och har lilla Filippa på 5 månader tillsammans.

– När vi träffades kände jag att jag var säker på vad jag ville ha. Och Christofer har allt det. Vi har en jämlik relation där vi kommunicerar och ger varandra uppmärksamhet. Självklart har vi våra ups and downs som alla andra, men det finns inget av den där osäkerheten som jag kunde känna med mitt ex.

Det som hjälpte Frida att gå vidare var att gräva djupt och tänka över vad som inte fungerade i hennes tidigare relation.

– Jag och Christofer kommunicerar hela tiden om vad som känns bra och vad som inte känns bra, så att det inte går så långt att den ena beslutar sig för att det är slut, innan man kan ta tag i de problem som man har.

Om Frida inte hade gått igenom sorgen ordentligt och bearbetat den hade hon inte kunnat släppa taget om sitt ex så snabbt som hon gjorde.

– Det gav mig en chans att starta om och fundera på vad jag ville ha i ett förhållande. Vad som är viktigt för mig, vad är det jag behöver för att må bra och hur jag själv ska nå dit, utan hjälp av någon annan. Det är jag tacksam för. Idag har jag kommit så nära målbilden jag kan av det förhållande jag längtade efter!