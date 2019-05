A

tt bli dumpad är som vilket annat trauma som helst. Enligt Jacqueline Joo går det nästan att jämföra med känslan om din partner skulle dö.

– Rent psykologiskt skiljer det inte så mycket, förutom att personen är vid liv. Men i båda fallen försvinner någon du stått nära och du hamnar i en akut kris.

Hur lång tid det tar att gå vidare och komma över ett uppbrott varierar naturligtvis från person till person. Men ju fortare du accepterar uppbrottet och tar dig igenom krisen och sorgens alla faser, desto snabbare kan du läka igen.

8 tips på hur du kommer över ditt ex snabbare

1. Sluta snoka på sociala medier

Ta bort ditt ex från sociala medier, ju mindre du ser, desto lättare har du att glömma. Att gå igenom gamla bilder på instagram eller få uppdateringar på facebook om vad ditt ex har för sig, och med vem, gör det garanterat inte lättare att glömma.

2. Radera gamla sms

Att gå igenom era gamla sms-konversationer, för att antingen leta efter tecken på när allt gick snett eller tvärtom vältra dig i gamla kärleksförklaringar som ditt ex en gång skickat till dig, är bara självplågeri. Du kan likställa det med en situation där en alkoholist, som jobbar med att bli av med sitt missbruk, sitter med en vinflaska framför sig varje kväll. Det kommer garanterat inte att minska suget, tvärtom. Ta bort alla sms mellan er två så fort som möjligt, annars stärker du bara abstinensen efter exet.

3. Håll distansen

Från att det alltid varit ni två till att acceptera att du inte längre är en del av ditt ex vardag är otroligt svårt. Din hjärna behöver en paus för att kunna gå vidare. Se därför till att distansera dig från exet så gott det går. Har ni många gemensamma vänner så ta en paus från dem ett tag, på så sätt slipper du höra via omvägar vad exet gjorde i helgen. Koncentrera dig på ditt eget liv och dina egna vänner just nu.

4. Det är inte ditt fel

Det är lätt att fastna i ältande och tankar som ”Om jag bara hade gjort så … hade jag kanske kunnat förhind­ra uppbrottet” eller ”Om jag gör så här kanske kan jag vinna tillbaka hen”. Men du måste inse att om en person inte väljer dig för den du är och för de unika kvaliteter du har så är det ändå inte någon du borde vara med. Förstå ditt egenvärde!

5. Acceptera och sörj

När någon som stått dig nära plötsligt inte gör det längre väcks en stor sorg, oavsett vad det var som gjorde att ni bröt upp. Sorg hanteras på olika sätt av olika personer, men att ­ignorera känslan är det sämsta du kan göra. Acceptera att det gör ont och tillåt dig själv att vara ledsen ett tag. Det blir bättre.

6. Släpp det som varit

Den som vägrar acceptera att det är slut och gör allt för att få tillbaka relationen behöver inse att exet har gjort ett val och jobba med acceptansen kring det. Du kan inte ändra andra människors beslut, bara dina egna.

7. Motionera mera

Träning påverkar hjärnans signalsubstanser, och forskning visar att fysisk aktivitet fungerar i princip lika bra som antidepressiva tabletter. Låt inte träningen gå till överdrift, dock, men långa promenader och något pass i gymmet då och då kan faktiskt hjälpa dig att komma över relationen lättare, även om det kanske inte känns så i stunden.

8. Öppna ”singel-ögonen”

Visst ska du få gråta, det är en viktig del i processen att gå vidare. Att isolera dig och gråta är okej under en period, sedan är det dags att se dig om efter nya möjligheter. Det handlar inte om att hoppa in i en ny relation direkt, utan snarare om att öppna ”singel-ögonen” igen. Det finns fler potentiella partners där ute, jag lovar.

