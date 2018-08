Bäst i test – amelia testar make up-remover

V

attenfast makeup försvinner lätt med tvåfas-remover. Då blandas oljorna som löser upp makeup med milt rengöringsvatten som tar hand om oljan och smutsen.

Ge ingredienserna tid att lösa upp makeupen. Att hålla en fuktad bomullsrondell mot ögonlocket i tio sekunder gör det lätt att torka bort sminket med några få tag.

1. Lyxig vinnare

Flaska och innehåll andas lyx. Innehållet håller vad det lovar: att lösa upp vattenfast makeup lekande lätt. Känns snäll mot Ögonen och mild mot huden. Köp här: Bi-facil double action instant cleanser, Lancôme.

Betyg: 5

2. Pålitlig

De luttrade testarna hyllar goding som varit med länge. Snygg flaska och ett innehåll som sveper bort dagens makeup snabbt och enkelt. Köp här: Take the day off, Clinique.

Betyg: 4+

3. Liten men effektiv

Klassisk tvåfasremover som klarar allt. Huden blir ren och känns inte uttorkad efteråt. Bra med liten flaska, perfekt i tränings- eller resväskan. Köp här: Eye makeup remover, Sephora.

Betyg: 4

4. Känns återfuktande

Lätt, icke-oljigt rengöringsvatten som ska skakas ihop. Klarar ögonmakeup bra men är ännu bättre på läppstift. Snygg och lyxig flaska. Eye & lip makeup remover, Artistry.

Betyg: 4

5. Bra budgetkap

Fixar den mest envisa mascara utan att irritera. Var inte snål eller otålig, utan fukta rondellerna ordentligt och pressa dem lätt mot ögat lite extra länge. Köp här: Waterproof bi-phase eye & lip makeup remover, Lumene.

Betyg: 4

6. Ekologisk

En len oljeblandning som inte torkar ut huden. Bra för vardagsmakeup, men klarar inte av vattenfast mascara eller eyeliner. Utlovar antiaging-egenskaper. Köp här: Eye make-up remover, L:a Bruket.

Betyg: 3+

7. Skönt snäll

Känns mild, men är ändå överraskande effektiv. Tyvärr skyms synen av ett tunt oljelager under några minuter efteråt. Är helt doftfri. Köp här: Gentle eye make up remover, Estelle & Thild.

Betyg: 3+

8. Passar på resa

I burken finns tunna rondeller som löser upp vattenfast ögonmakeup och läppstift, men det går åt många rondeller innan huden är helt ren. Parfymfri, det är en bonus. Köp här: Makeuprengöring med olja, Skir.

Betyg: 3

Av: Linnea Öst