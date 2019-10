Du har tusen saker på att göra-listan. Jobbet, barnen, hemmet, vännerna, matlagningen, uppdatera sociala medier, läsa de senaste böckerna, följa nyhetsflödet, se tv-serierna alla pratar om, jobba lite mer – vara lycklig, lyckad.

Inte konstigt att pulsen går på högvarv och att det

snurrar i huvudet.

– I dagens samhälle ligger vi på en alldeles för hög normalstressfunktion, säger Joanna Armstrong.

Hon är EFT-terapeut (en förkortning av emotionella frihetstekniker) och jobbar med att knacka bort människors problem.

– När man är så där splittrad går kroppen igång och blir mycket stressad. Då stängs vissa kognitiva funktioner ner och det blir svårt att prioritera och välja bort. Det strukturerade ordning och reda-sinnet försvinner när stressen och oron över att det är för mycket tar över både kroppen och knoppen.

Hennes lösning är att med lätta ­fingrar knacka på åtta av kroppens akupunkturpunkter.

– När man knackar lugnar man ner sig, får hu­vudet över vattenytan och de kognitiva funktionerna kommer tillbaka.

Så hur fungerar det? När vi blir stressade får vi ett påslag av stresshormonerna kortisol och adrenalin. Det gör oss, ur ett evolutionärt perspektiv, redo att stanna kvar och slåss eller fly faran. Men det gör också att många andra funktioner sätts på paus.

– Man blir speedad och virrig och hela hjärnan dimmas när man är så full av kortisol och adrenalin.

Enligt EFT-metoden får vi en omedelbar stressreduktion när vi lätt men bestämt knackar över särskilda punkter på huvudet, nyckelbenen och under armarna. Och det finns en del

forskning som visar att EFT kan hjälpa mot till exempel oro.

– Det har visat sig i forskningsstudier att när man knackar så sänks kortisolutsöndringen i kroppen, säger Joanna Armstrong.

Knackningen kombineras med att du blickar inåt och identifierar ditt ­problem, och därefter högt säger vad du känner, men också att du kan komma vidare.

– Man accepterar och berättar för sig själv att ”jag har det jobbigt, men jag är okej, det kommer att lösa sig, trots att jag inte ser det just nu, men det kommer säkert något snart”. Du berättar om det negativa men ger det en lösning, samtidigt som du knackar.

Effekten ska bli att ditt problem inte känns lika jobbigt längre.

– Ja, man blir mer klartänkt och ­förnuftig, säger Joanna Armstrong.

Tappingpunkter – så gör du EFT hemma

På huvudet Mellan ögonbrynen Utanför ögonen Under ögonen Under näsan Under läpparna På nyckelbenen Nedanför armhålorna Använd två fingrar och knacka uppifrån och ner.

Knacka på samma ställe i en eller två meningar som lyfter fram det negativa du känner, men med en lösning på problemet.

amelia testar: EFT–metoden – så här tycker vi

amelias reporter Nina Jakobsson testade EFT-metoden, eller EFT-tapping som det också kallas.

Jag knackar några gånger och får sedan gå vidare, knack, knack mellan ögonen, bredvid ögonen, under dem, ovanför läpparna och under, ner till nyckelbenen och slutligen ut under armarna.

Det borde kännas fånigt, men just nu följer jag bara Joannas röst och känner hur allt mitt fokus är riktat inåt mot mig själv.

Hon ber mig att ta djupa andetag och blåsa ut ordentligt.

– Hur känns det nu? Hur ser din bild ut? Vad har den för färg?

Märkligt nog är den lite mindre skrikigt grön och har börjat övergå i gult. Kanterna är aningen suddigare. Oros­känslan i bröstet avtar och pulsen går nedåt.

– Vad kan du göra för att det ska kännas bättre? Titta inåt dig själv.

Jag känner mig pigg i huvudet

Efter en stunds funderande inser jag att jag förstås kan hoppa över en del saker. Jag måste inte vara med på varje fotbollsträning, måste inte säga ja till allt.

Jag får knacka vidare, och för varje knackning upprepa det Joanna säger som mantran: ”Det har varit jobbigt. Det är okej, trots att det har varit jobbigt. Jag är bra ändå.”

Nu har min inre, spretiga bild blivit som ett pussel, där bitarna mer eller mindre fallit på plats.

– Kan du göra något mer för att det ska kännas lättare?

Jag kommer på att jag måste bestämma mig för att vara ledig emellanåt. Knackar vidare och upprepar orden som är snälla mot mig. Hittar ytterligare en lösning i att göra färdigt en sak i taget.

Knackar en sista gång, och nu är det som om mina inre pusselbitar har smält samman och är helt färglösa.

Jag tar ett djupt andetag och liksom blåser bort allt som stressat mig.

– Då är vi färdiga.

Jag öppnar ögonen. Det har bara gått en kvart. Känner mig skön och pigg i huvudet utan alla de där stressiga tankarna som flyger kors och tvärs. Jag är bara i nuet, i mig själv.

Dagen därpå rullar livspusslet på igen. Jag är fortfarande splittrad, men har i alla fall lite lättare att uppbringa fokus på en sak i taget. Och det är värt mycket.

Så funkar EFT-tapping

Var: Hos EFT-terapeuten Joanna Armstrong.

Mer info: Knackpunkten.se.

Metod: Knackningen på de olika akupunkturpunkterna ska lugna ner kroppen och släppa på spänningar och låsningar. Under tiden ska du hitta och visualisera den jobbiga känsla du vill bli av med, gradera hur jobbig den är och gå till botten med den.

– Man skulle kunna säga att man ­pratar ut med känslan och låter den komma till tals. På så sätt kan du se ­situationen eller känslan med nya ögon och bearbeta den, säger Joanna Armstrong.

Enligt henne blir 90 procent hjälpta av metoden, och för det mesta för gott. Vanligtvis krävs 4–5 sessioner för att bli av med ett problem.

EFT sägs hjälpa mot: