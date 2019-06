Experterna enade – 12 knep som gör ditt hem hälsosamt (hejdå kemikalier)

V

isste du att vi spenderar 90 procent av vår tid inomhus? 65 procent av den tiden spenderas i hemmet, och en hel tredjedel av ditt liv spenderas i ett enda rum – sovrummet. Faktum är att din hälsa till stor del kan styras av de miljömässiga förhållandena i ditt hem. Ett hälsosamt hem = ett hälsosamt liv. Det påstår i alla fall författarna bakom Harvard-rapporten Homes for Health.

Joseph G. Allen, biträdande direktör och professor på Healthy Buildings Program på Harvard T.H. Chan School of Public Health och John D. Spengler, Akira Yamaguchi professor inom hälsa och mänskligt habitat på Harvard T.H. Chan School of Public Health, har tillsammans över 50 års erfarenhet av forskning kring hälsosamma inomhusmiljöer. I rapporten Homes for health har de sammanställt 36 experttips som alla bidrar till ett hälsosammare hem, rum för rum. Rapporten fokuserar på miljömässiga faktorer i hemmet som påverkar hälsan, och vänder sig till hem i länder där utvecklingen kommit tillräckligt långt för att kunna ta till sig rapporten.

3 tips som gör ditt sovrum mer hälsosamt

1. Bra luft är nyckeln

Vi människor andas ungefär 11 000 liter om dagen, en tredjedel av dessa andetag sker i sovrummet. Att vädra mycket och ofta är alltså ingen underdrift! Mängden luftförorenande ämnen är ofta 2-5 gånger högre inomhus än utomhus. Ju mer frisk luft, desto mindre huvudvärk och irriterande ögon. Överväg att sätta en luftrenare i rummet som fångar upp luftburet damm, särskilt om du bor nära en stor väg eller i ett område med mycket avgaser.

2. Sov med rätt temperatur

Dålig sömn på grund av ett för kallt eller för varmt sovrum är kopplat till såväl psykisk ohälsa som nedsatta kognitiva funktioner. Kanske du fryser lite när det är dags att sova, men kroppen värms snabbt upp när du somnat. Bäst sömnkvalité får du när temperaturen är mellan 18 och 21 grader.

3. Anpassa ljuset efter naturen

Människan har under alla tider anpassat sig efter det naturliga ljuset utomhus, även om det förstås varit lite svårare här uppe i Norden. Blått ljus stimulerar hjärnan och bör undvikas när det närmar sig sovdags medan varmt ljus kan stimulera sömn. Med andra ord, lägg bort telefonen/plattan/datorn när du ska sova och byt ut den vanliga glödlampan mot en dimbar variant som gradvis ger dig det varma ljuset du behöver.

3 tips som gör ditt vardagsrum mer hälsosamt

1. Använd dammsugare med HEPA-filter

Den genomsnittliga vuxna personen andas in runt 50 mikrogram damm om dagen, för barn kan siffran ligga på upp till 200. Vi får bland annat i oss damm genom att det flyger ut i luften när vi sätter oss i soffan eller går på mattan. Med dammsugare utan HEPA (High Efficiency Particulate Air) -filter kan det helt enkelt vara så att dammet sugs upp, bryts ned till miljontals mindre delar, och sedan sprids tillbaka i luften. Ett HEPA-filter motverkar detta genom att stoppa dammpartiklarna innan de börjar spridas.

2. Håll kemikalierna borta

Det bästa sättet att undvika kemikalier är genom att helt enkelt inte ta hem dem. Undvik möbler och produkter som är behandlade med farliga kemikalier som formaldehyd och kemiska flamskyddsmedel.

3. Rök inte inomhus

Det kan tyckas självklart för vissa, men det tåls att upprepas. Att röka inomhus är allt annat än bra. Forskning visar att tredjehands-rök, det vill säga rök som sätter sig på väggar, möbler och handtag, också hyser giftiga ämnen. Att röka ute på balkongen hjälper inte särskilt mycket det heller, då röken lätt tar sig in i hemmet igen.



3 tips som gör ditt kök mer hälsosamt

1. Dissa plasten

Välj köksredskap i glas, gjutjärn eller keramik. Plast består av kemikalier som är skadliga för hälsan och miljön. Byt ut matlådan i plast mot en i glas och så kallade non stick-stekpannor mot varianter i exempelvis gjutjärn. Vi lovar att du inte kommer ångra dig.

2. Håll skadedjuren borta

Har du problem med silverfiskar eller myror i köket? Då är du inte ensam. Skadedjur kan vara förd*ävligt rent ut sagt, men det finns ”naturliga” knep att ta till för att bli av med dem istället för att använda kemikalier.

IPM-metoden (Integrated Pest Management) är en beprövat framgångsrik metod som går ut på att:

Städa bort skräp, oreda, stående vatten, mat som står framme och smutsig disk.

Identifiera och övervaka skadedjuren och använd fysiska fällor, naturliga skadedjursfiender eller riktade bekämpnings-medel som sista utväg.

3. Använd fläkten!

Något som kan tyckas självklart, men ofta glöms bort är att laga mat med fläkten igång – gärna även med öppna fönster. Att laga mat utan fläkt kan nämligen resultera i föroreningar tio gånger högre än hälsorekommendationer, och dessutom hänga kvar i luften i flertal timmar. Så undvik näs- och halsirritation, huvudvärd, trötthet eller svindel genom att sätta på fläkten.

3 tips som gör ditt badrum mer hälsosamt

1. Rensa bland rengöringsprylarna – och dina egna produkter!

Många ytrengörare innehåller VOCs (volatile organic chemicals/lättflyktiga organiska föreningar) som sprutas rakt ut i luften när du använder dem. Leta efter miljömärkta alternativ och använd endast starka rengöringsmedel när du verkligen behöver dem.

Ta även en titt bland dina hygienprodukter i badrumsskåpet – ju färre ingredienser på innehållsförteckningen (och ju lättare de går att uttala), desto bättre. Experterna rekommenderar att undvika ftalater (som ibland listas som ”doftämnen”) och parabener. Den genomsnittliga vuxna personer använder nio hygienprodukter om dagen, med 126 unika ingredienser. Än en gång – ju färre desto bättre!

2. Motverka mögel genom att leda ut luft

När du duschar eller badar sprids mängdvis av små vattendroppar i badrummet, som ifall de inte leds ut från rummet eller torkas, blir en perfekt grogrund för mögel och vattenskador. Det bästa sättet att undvika mögel är genom att installera en badrumsfläkt. Andra tips är att sätta på golvvärmen och vädra med öppna fönster.

3. Luftrenare skapar irritation

Luftrenare, doftblock och doftsprejer pyser ut ett konstant flöde av VOCs (volatile organic chemicals/lättflyktiga organiska föreningar), som inte bara skapar irritation utan även kan skapa föroreningar som formaldehyd om de kommer i kontakt med ozon. Även här är fläkten eller fönstret ett mycket mer hälsosamt alternativ – eller varför inte några fräscha blommor?