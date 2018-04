amelia hjälper dig att hitta rätt make up-remover – här är bäst i test!

Vattenfast makeup försvinner lätt med tvåfas-remover. Då blandas oljorna som löser upp makeup med milt rengöringsvatten som tar hand om oljan och smutsen.

Ge ingredienserna tid att lösa upp makeupen. Att hålla en fuktad bomullsrondell mot ögonlocket i tio sekunder gör det lätt att torka bort sminket med några få tag.

1. Lyxig vinnare

Flaska och innehåll andas lyx. Innehållet håller vad det lovar: att lösa upp vattenfast makeup lekande lätt. Känns snäll mot Ögonen och mild mot huden. Bi-facil double action instant cleanser, Lancôme.

Betyg: 5

2. Pålitlig

De luttrade testarna hyllar goding som varit med länge. Snygg flaska och ett innehåll som sveper bort dagens makeup snabbt och enkelt. Take the day off, Clinique.

Betyg: 4+

3. Liten men effektiv

Klassisk tvåfasremover som klarar allt. Huden blir ren och känns inte uttorkad efteråt. Bra med liten flaska, perfekt i tränings- eller resväskan. Eye makeup remover, Sephora.

Betyg: 4

4. Känns återfuktande

Lätt, icke-oljigt rengöringsvatten som ska skakas ihop. Klarar ögonmakeup bra men är ännu bättre på läppstift. Snygg och lyxig flaska. Eye & lip makeup remover, Artistry.

Betyg: 4

5. Bra budgetkap

Fixar den mest envisa mascara utan att irritera. Var inte snål eller otålig, utan fukta rondellerna ordentligt och pressa dem lätt mot ögat lite extra länge. Waterproof bi-phase eye & lip makeup remover, Lumene.

Betyg: 4

6. Ekologisk

En len oljeblandning som inte torkar ut huden. Bra för vardagsmakeup, men klarar inte av vattenfast mascara eller eyeliner. Utlovar antiaging-egenskaper. Eye make-up remover, L:a Bruket.

Betyg: 3+

7. Skönt snäll

Känns mild, men är ändå överraskande effektiv. Tyvärr skyms synen av ett tunt oljelager under några minuter efteråt. Är helt doftfri. Gentle eye make up remover, Estelle & Thild.

Betyg: 3+

8. Passar på resa

I burken finns tunna rondeller som löser upp vattenfast ögonmakeup och läppstift, men det går åt många rondeller innan huden är helt ren. Parfymfri, det är en bonus. Makeuprengöring med olja, Skir.

Betyg: 3

Av: Linnea Öst

