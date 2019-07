När vi trodde att Idolvinnaren Chris Kläfford hade fullt upp med att vara förband till Gyllene tider dök han helt oväntat upp i amerikansk tv. Programmet Talangs amerikanska version ”America’s got talent” fick nämligen uppleva svenskens raspiga stämma under tisdagen. Om de blev hänförda? Svar ja.

Publiken grät, juryn gapade och stående ovationer mötte Chris Kläfford när han tog sista tonerna av John Lennons Imagine. Efteråt föll även sångaren själv ut i gråt. Klippet har i skrivande stund setts över 1,5 miljoner gånger, och fler lär det bli.

Chris Kläfford har fått mängder av nya amerikanska fans på sina sociala plattformar. På Youtube strömmar kärleksfulla kommentarer in som ”Lyssna på ”treading water”, ”take me to church” och ”what happened to us” av Chris Kläfford på Spotify. Du kan tacka mig senare.” och ”Han är charmig, spelar gitarr som en ängel och har en röst som gör att man bara vill höra mer”.

Vi var många som hänfördes av sångarens version av låten redan under tv4:s Idol-audition 2017. Chris starka röst tog honom enda till final, där han till sist stod som segrare. Se klippet här nedan:

Nu dök Chris upp, med lite större självförtroende och lite längre skägg i den amerikanska talangjakten ”America’s got talent”. Se när han imponerar på juryn inför miljontals tv-tittare: