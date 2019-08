V

älkommen tillbaka till Saltsjöbaden och Solsidan – nu är det dags för säsong 6 av svenska succéserien med Felix Herngren, Mia Skäringer, Josephine Bornebusch och Johan Rheborg i huvudrollerna.

Under våren spelade gänget in nya avsnitt och den 20 oktober är det dags för premiär på Tv4 klockan 21.00. Och om du inte kan hålla dig tills dess för att återse Alex, Anna, Mickan, Fredde, Owe och Anette är det exklusiv streamingpremiär på C More redan den 6 oktober.

Men trots publiksuccén erkänner Josephine Bornebusch att hon efter ett decennium som Mickan kan tröttna på sin karaktär emellanåt.

– Absolut, jag har spelat henne i tio år nu. Men samtidigt är hon så rolig att göra, eftersom hon ligger extremt långt ifrån mig själv. Hon är så uppskruvad, och så fort man får på sig hennes hår och hennes kläder så är hon där, säger hon till Damernas Värld.

I samma intervju berättar hon att samspelet med kollegan Johan Rheborg har blivit så självklart att det är en ren barnlek att spela in tv-serien.

– Ja, det finns ingen som jag jobbat så mycket med som Johan. Det är som att spela tennis att improvisera med honom – det bara lirar. Det är få förunnat att ha det så. När vi spelade in en scen i går så sprack jag och kunde bara inte sluta skratta åt honom. Han är underbar. Älskar honom, fortsätter hon i intervjun som går att läsa här.

När släpps Solsidan säsong 7?

Solsidan kommer släppa tre nya säsonger under de kommande åren. Säsong 6 har premiär i oktober 2019 men det är ännu oklart när säsong 7 och säsong 8 kommer på tv.

LÄS MER: Första trailern för Downton Abbey-filmen har släppts – se den här

Foto: Tv4/pressbild