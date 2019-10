Inför Så mycket bättre-premiären: 10 bästa tolkningarna genom tiderna

Nu är det dags för en ny säsong av Så mycket bättre. Och den här gången fylls den nya säsongen med några av de stora favoriterna från tidigare säsonger: Petter, Miss Li, Magnus Uggla, Carola, Niklas Strömstedt, Little Jinder, Orup, Petra ”September” Marklund, Timbuktu, Titiyo, Danny Saucedo, Jill Johnson och Ebbot Lundberg.

För visst har det skapats så otroligt mycket bra musik i detta program? Låtar som idag känns som självklara inslag i vår popkultur.

Så, som en liten uppvärmning inför premiären har vi listat de 10 bästa låthitsen som producerats i programmet sedan starten 2010. Låtar som gick rakt igenom tv-rutan, in i vår hjärtan och på alla vår Spotifylistor. Vilken var din favorit? Här är våra!

1. Magnus Uggla – Jag och min far



Den här covern på Olle Ljungströms låt Jag och min far från säsong 2012 är en sådan där omtalad tolkning, som folk kommer ihåg. 147 veckor på svensktoppen. Ja, den griper tag. Tårgaranti = hög.

2. Laleh – Ängeln i rummet



Allt Laleh gjorde under säsong 2011 fick oss att tappa haken. Här tolkar hon Eva Dahlgrens låt Ängeln i rummet. Men även hennes tolkningar av E-types Here I go again och Tomas Ledins Just nu är något utöver det vanliga med hennes unika stilgrepp.

3. Darin – En apa som liknar dig



Darin var också en artist som varje vecka, under sin säsong 2012, levererade fullkomligt makalösa tolkningar. Covern på Ove Ljungströms låt En apa som liknar dig blev en en riktigt superhit! Men även Darins tolkning av Magnus Ugglas låt Astrologen var häpnadsväckande bra och vi älskar den fortfarande.

4. Miriam Bryant – Ett sista glas



När Miriam Bryant tolkar Sven-Bertil Taubes låt Ett sista glas i säsongen från 2015 blir det riktigt starkt. Ett snyggt intro, och några tunga instrumentala partier – och texten går rakt in i hjärtat.

5. September – Mikrofonkåt

Ännu en superhit (ja, den här listan är full av många…)! När Petra ”September” Marklund tolkade Petters låt Mikrofonkåt i den första säsongen från 2010 small det till ordentligt. Detta kan ha varit den största hiten från hela första säsongen. Att Petter en gång har gjort denna låt känns som ett minne blott… Pluspoäng för Petters sköna reaktion på uppträdandet.

OBS. Missa inte heller Petras tolkning av Kärlekens tunga…

6. Miss Li – Här kommer natten



Denna säsong från 2012, och specifikt denna kraftfulla och dramatiska cover på Pugh Rogefeldts låt Här kommer natten, blev ett genombrott för Miss Li som efteråt släppte flera kritikerrosade album. Lyssna och du förstår varför!

7. Petter – Stockholm i mitt hjärta



Hur stor blev inte den här låten?! Under hela sommaren (och somrarna därpå) spelades Petters cover på Lasse Berghagens Stockholm i mitt hjärta på uteserveringar, klubbar och allsånger… ja, i Stockholm i alla fall. Heja, Petter!

8. Carola – Tell me this night is over

Det är skönt att lyssna på en låt med sådant djup och allvar, framförd av Carolas starka röst. Låten är en tolkning på Ola Salos och The Arks låt Tell me this night is over i Så mycket bättre från 2014.

9. Timbuktu – Flickan Och Kråkan



Nej, det här är ingen raplåt. Timbuktu sjunger genom hela låten… och det blir så himla, himla fint. Cover på en låt av Michael Wiehe. Från säsong 2011 – en modern klassiker!

10. Plura – Logiskt



Plura levererade flera fina tolkningar som gjorde honom till en av första säsongens riktiga vinnare. Den tolkningen som sticker ut mest är hans tolkning på Petters låt Logiskt. Men lyssna också gärna på tolkningen av Christer Sandelins låt Den hon vill ha. Wow!

Premiären av jubileumssäongen av Så mycket bättre är lördagen den 19 oktober 20.00 i TV4, TV4 Play och C More.

Topplista från Spotify

Här är de mest spelade tolkningarna från Så Mycket Bättre på Spotify:

Miriam Bryant – Ett sista glas September – Mikrofonkåt Miriam Bryant – Allt jag behöver Darin – En apa som liknar dig Timbuktu – Flickan och kråkan Miriam Bryant – One Last Time Magnus Uggla – Jag och min far Darin – Astrologen Danny Saucedo – Super 8 Danny Saucedo – Snacket på stan

