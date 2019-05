Se första trailern för sista säsongen av Orange is the new Black

G

ör dig redo för att träffa Litchfields fångar en allra sista gång – det där dags att säga farväl! Den 26 juli har Netflix-succén Orange is the new Black premiär och nu har man släppt en första trailer för säsong 7.

”Piper kämpar med livet på utsidan, medan livet på Litchfield Max är mer korrupt och ojust än någonsin”, står det att läsa om säsongen i ett officiellt pressmeddelande. I klippet kan du se alla favoriter igen – Piper, Alex, Red, Taystee, Gloria, Daya, Suzanne med flera.

Säsong sju blir den sista av Orange is the new Black, som prisats stort genom åren. Bland annat har den nominerats till 19 Emmy-priser.

Spana in trailern här nedanför!