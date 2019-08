L

ady Gaga står i kulisserna i Los Angeles, april 2016. Tonerna till Edith Piafs La vie en rose börjar spelas under insamlingsgalan. Scenen äntras av kvällens överraskningsartist: Lady Gaga. I publiken sitter Bradley Cooper med sin mamma. Lady Gaga börjar sjunga, och Bradley Cooper sitter som förtrollad. Knockad.

– Jag hade dålig koll på Lady Gagas musik före den kvällen, men jag blev så hänförd att det första jag gjorde dagen efter var att ringa hennes manager, sa Bradley Cooper till W Magazine.

Han undrar om han kan få träffa henne. Helst nu direkt. Och så kom det sig att Bradley Cooper ensam kör ner till Lady Gagas hus i Malibu. Hon välkomnar honom i farstun och bjuder på spaghetti och hemmagjorda köttbullar. De klickar direkt. Och visst finns det många gemensamma nämnare: båda har italienskt påbrå, båda är uppvuxna på den amerikanska östkusten. Bradley Cooper säger till New York Times Magazine:

– Hon var så otroligt karismatisk. Jag tänkte ”oh gosh”, om hon är så här närvarande framför kameran kommer filmen att fungera.

För Bradley Cooper är inte på besök bara för att ha kul. Han ska regissera en film, där han även ska spela den manliga huvudrollen och nu är han på jakt efter filmens kvinnliga huvudroll.

När pastan är uppäten går Gaga och Cooper in i huset och fram till hennes piano. De sjunger Creedence Clearwater Revivals

Midnight special. Efter att ha hört hur deras röster passar tillsammans är saken klar. Ett år efter deras första möte börjar inspelningen av filmen A star is born, med Lady Gaga i rollen som Ally.

Lady Gagas skolgång: mobbad i rik katolsk flickskola

FAKTA LADY GAGA

Namn: Stefani Joanne Angelina Germanotta.

Ålder: 33.

Familj: Mamma Cynthia, pappa Joe, lillasyster Natali.

Kärleksliv: Lady Gaga har sagt att hon är bisexuell. Enligt amerikanska Elle har hon varit förlovad två gånger; med skådespelaren Taylor Kinney och kändisagenten Christian Carino. Även om det ryktades mycket om en romans med

Bradley Cooper efter filmen A star is born, verkar Lady Gaga nu vara singel.

Gör: Är artist, låtskrivare och skådespelare. 2008 släpptes hennes debutalbum The fame, singlarna Just dance och Pokerface hamnade på topplistor över hela världen. Slog igenom som skådespelare i A star is born

Utmärkelser: Utsetts till Queen of pop av musiktidningen Rolling Stone. Är en av vår tids bästsäljande artister. Har totalt vunnit nio Grammy och tretton MTV music awards. Är den enda person i världen som har vunnit en Oscar (film), Grammy (musik), Bafta (film) och Golden Globe (film) under samma år.

Övrigt: Har grundat organisationen Born this way foundation som jobbar för att stärka unga.

Stefani Joanne Angelina Germanotta växer upp i ett vackert höghus på Upper West Side i New York. Hennes italiensk-amerikanska familj består av pappa Joe, mamma Cynthia och den sju år yngre lillasystern Natali. Familjen har gott om pengar tack vare att pappa Joe relativt tidigt uppfunnit ett wifi-system som flera hotell köper in. Som fyraåring tar Stefani sina första pianolektioner. Hon går också i teater. När det är dags att börja skolan får hon gå i den katolska flickskolan Convent of the Sacred Heart. Här har flickor med efternamn som Hilton, Kennedy och Vanderbilt studerat. Stefani passar inte riktigt in och känner sig utanför. Några av tjejerna på skolan kallar henne för The little germ, Bacillen, och det startas en facebook-grupp om henne, där det skrivs att Stefani aldrig kommer att bli känd. Efter high school studerar hon musik, men hoppar av för att istället börja uppträda på open mic-pubar i New York, där vem som helst får sjunga. Kanske kan hon bli upptäckt? För hennes sikte är redan inställt – hon vill bli känd.

Tavlan som stoppade Lady Gaga från en näsoperation

Stefani passar inte in i mallen för en kvinnlig artist. Hon färgar håret blont, äter bantningspiller och vill operera sin stora näsa. Hon berättar om näsoperationen för en kompis som säger åt henne att åka till Metropolitan-museet och titta på tavlan Before and after 1 av Andy Warhol. Tavlan föreställer två kvinnor, den första med en stor nedåtgående näsa och den andra med en liten, normsnygg uppåtnäsa. Stefani inser att hon inte alls behöver operera näsan. Hon vill inte vara som normen.

Stefani Germanotta skapar en karaktär: Lady Gaga

Hon börjar läsa allt om den avlidne konstnären Andy Warhol, som såg kändisskapet som en konstform i sig. Masken och ytan var viktigare än personen. De här tankarna suger Stefani åt sig. Hon börjar gå runt i peruker och solglasögon och bär de mest uppseendeväckande outfits hon bara kan komma på. Både på scenen och privat. Stefani Germanotta skapar en karaktär: Lady Gaga.

Lady Gagas genombrott

Strax innan Stefani fyller 20 år presenteras hon för producenten Rob Fusari, som bland annat har skrivit låtar åt Destiny’s Child. De två blir ett par och börjar jobba hårt för att lansera henne som artist, men det går sådär.

Hon får kontrakt som låtskrivare, och gör ett tag hits åt Pussycat Dolls och Britney Spears. Men tillsammans med den svenskmarockanske producenten Redone och artisten Akon skapar hon sedan låten Just dance, som släpps i april 2008 och blir Lady Gagas debutsingel. Låten klättrar högt upp på listorna i Sverige, Storbritannien, Australien och USA.

Hennes debutalbum, The fame, innehåller hits som Pokerface och Paparazzi. I intervjuer pratar hon om sig själv som om hon redan är en världsstjärna, innan hon egentligen är särskilt känd. Hon går helt in i rollen. Alla teaterlektioner betalar sig. Nu går det fort.

Fansen blir Lady Gagas monster

Lady Gagas första världsturné sker 2009. Hennes gäng, House of Gaga, lika delar vänner och kollegor, har jobbat hårt med att göra scenkläder, häftiga effekter och snygga backdrops. Hon kommer till Stockholm och slår publikrekord på Gröna Lund. Under turnén börjar hon kalla sina fans för monster och när hon vinkar till dem från scenen formar hon handen som en stel klo, vilket kommer att bli signaturvinkningen mellan Gaga och hennes fans; hennes little monsters.

Jonas och Bea Åkerlund öppnar dörren till modevärlden

Lady Gaga använder sig delvis av kläder som ett medel för att chocka: en klänning av kött, en klänning av hår, en sko av glas. Men när musikvideon Paparazzi släpps, med svenske Alexander Skarsgård och henne själv i huvudrollen, händer något.

Filmen regisseras av svenske Jonas Åkerlund och stylas av Bea Åkerlund. Bea klär upp henne i kläder, skor och accessoarer av designers som Thierry Mugler, Dolce & Gabbana och Dior. Det här öppnar ögonen på hela modevärlden och plötsligt vill alla designers samarbeta med Lady Gaga.

En designer som kommer att bli en väldigt nära vän är Alexander McQueen. Hans död 2010 tar hårt på Gaga, som tillägnar honom en låt under en konsert.

Låten som blir HBTQ-världens anthem

Runt åren 2010-2011 vinner Lady Gaga pris efter pris efter pris. Den 11 februari 2011, på dagen ett år efter Alexander McQueens självmord, släpps låten Born this way. I P3 musikdokumentär om Lady Gaga intervjuas Edvin Thörnblom, som är ett stort fan:

– Det var den låten som verkligen satte henne på kartan som en HBTQ-kämpe. Det går inte att sätta ord på det, man måste nästan själv vara en del av HBTQ-communityt för att förstå hur mycket den här låten och hur mycket Lady Gaga har gjort för oss. Jag är själv homosexuell, och många andra fans av Lady Gaga är också homosexuella eller en del av HBTQ-communityt. Hennes eviga tjat och upprepande av att ”Det är okej att vara den du är, du kan inte hjälpa det, du föddes så här”. Det upprepandet gjorde att jag, och så många andra, lyckades acceptera sig själva, säger han i radiodokumentären.

Albumet med samma namn, Born this way, släpps 2011 och blir en försäljningssuccé. Låten och musikvideon till Judas upprör visserligen katolska kyrkan, men det känns som om inget kan stoppa Lady Gaga nu. Priserna, utmärkelserna och pengarna fortsätter att trilla in. År 2013 presenterar tidningen Forbes världens mäktigaste artister, på plats nummer ett: Lady Gaga.

Lady Gaga börjar röka marijuana

Lady Gaga åker på turné med albumet Born this way. Efter tio månader av slutsålda konserter är det dags att uppträda i Montreal. Hon visar ingenting för fansen, men under konserten skadar hon höften så allvarligt att hon tvingas avbryta resten av turnén. Gaga opereras och försvinner från rampljuset. Rehabiliteringen tar lång tid och hon börjar använda marijuana. Skivan Art pop släpps och möts av ljumna recensioner. Låtarna når inte så högt upp på topplistorna. I en intervju med en morgonshow öppnar hon upp om sitt missbruk. Hon har varit beroende av alkohol och olika droger under flera år. Ett tag rökte hon marijuana 15-20 gånger per dag. Hon säger:

– Sanningen är att det är väldigt jobbigt att vara känd. Det är underbart att vara känd, eftersom jag har fantastiska fans. Men det är väldigt jobbigt att behöva låtsas vara glad även när jag inte är glad.

Sanningen är att det är väldigt jobbigt att vara känd

2014 släpper hon oväntat nog en jazzskiva ihop med Tony Bennett. Hon uppträder i prydliga kläder och låter rösten stå i centrum.

2016 släpps albumet Joanne, namngett efter fastern hon aldrig har träffat och som dog vid 19 års ålder. Låtarna på albumet är lugnare och drar åt countryhållet. Hennes röst får återigen störst fokus. På skivans omslag till Joanne ses Gagas ansikte i profil, en stor pastellrosa cowboyhatt på hennes huvud, mot en mjuk ljusblå bakgrund. De galna outfitsen är borta. I en intervju med Vogue får hon frågan:

– Vad vill du att jag ska kalla dig nu? Lady? Lady Gaga?

– Kalla mig Lady.

Lady Gaga gör succé i filmen A star is born

Kamerorna blixtrar och smattrar när Lady Gaga skrider fram längs röda mattan på Cannes filmfestival 2018, iklädd en rosa fluffig fjäderklänning signerad Valentino. Diamantörhängen kompletterar den glamorösa Hollywood-stjärniga looken. Hand i hand går Bradley Cooper. Filmen A star is born har premiär under filmfestivalen och är omtalad och hyllad redan innan den visas.

Storyn om den alkoholiserade artisten Jackson ”Jack” Maine som blir kär i den unga barsångerskan Ally Campena är ett gripande kärleksdrama. Detta är den fjärde versionen av filmen, den första kom redan 1937.

Rollen som sångerskan Ally är inte Lady Gagas första skådespelarinsats. Men A star is born är hennes första långfilm, och den gör succé såväl i Sverige som internationellt. Filmen får åtta nomineringar på Oscarsgalan och fem nomineringar på Golden Globe-galan. Filmens soundtrack vinner Bafta-pris för Bästa filmmusik och ledmotivet Shallow får en Oscar för Bästa låt. Priserna gör Lady Gaga historisk, ingen har tidigare vunnit en Grammy, Bafta, Golden Globe och Oscar under ett år.

Priserna gör Lady Gaga historisk

En gråtmild och euforisk Lady Gaga stiger upp på Oscarsgalans scen för att ta emot statyetten. Hon går fram till mikrofonen och tackar:

– Jag har jobbat hårt och länge för det här. Men det handlar inte om att vinna, utan om att inte ge upp. Om du har en dröm, slåss för den. Det som räknas är inte hur många gånger du blir avvisad eller nedslagen. Det viktiga är hur många gånger du står upp för någonting, visar ditt mod och fortsätter kämpa.

Vad heter Lady Gaga?

Lady Gaga heter Stefani Joanne Angelina Germanotta. Hur hon fick smeknamnet Lady Gaga finns det olika teorier om.

De två vanligaste är:

1. Det var hennes dåvarande producent Rob Fusari som sa en dag sa att hon var så ”gaga”, tokig. Kombinationen av det pryda ordet lady och knäppa gaga tyckte Stefani var en passande kombination.

2. Hon var ett stort fan av Freddie Mercury och Queen, och deras låt Radio ga ga inspirerade henne såpass att hon tog en del av titeln till sitt eget artistnamn.

Röster om Lady Gaga:

JONNA BERGH, chefredaktör Damernas Värld och Styleby:

Hur skulle du sammanfatta Lady Gagas stilresa?

– Det som är inspirerande med Lady Gaga är att hon känns helt fri stilmässigt. När hon slog igenom gjorde hon det delvis med sina superhits – men även genom sitt iögonfallande sätt att klä sig, vilket jag skulle säga är en perfekt kombination om du snabbt ska bli en superstjärna, vilket hon blev. Med åren har hon tonat ner chockfaktorn något, en köttklänning känns avlägsen idag, men hon har fortfarande ett sug efter att sticka ut, det kommer hon alltid att ha. Det är en del av hennes personlighet, det är superkul att se henne ha så roligt med kläder.

Nämn en Lady Gaga-outfit du aldrig glömmer!

– Första gången jag såg Lady Gaga var i Pokerfacevideon och tyckte hennes blå ”baddräkt” tillsammans med boots och den blonda frisyren med lugg var så sjukt cool. Och hon har bara fortsatt att leverera sedan dess. På senare tid älskar jag den oversizade kostymen från Marc Jacobs vårkollektion. Så sjukt snygg.

RONNY LARSSON, chefredaktör på QX:

Vad betyder Lady Gaga för HBTQrörelsen?

– Väldigt mycket. Hon var en av de första och största artisterna som på toppen av sin karriär inte vek sig en tum när det gällde stödet till HBTQ-personer. Förutom att hon gav oss hits och ett artisteri som på något sätt förkroppsligade allt vi alltid älskat med popdivor, så tog hon ställning och tackade regnbågsfansen för det stöd vi gett henne från starten av hennes karriär. Hon berättade tidigt att hon själv är bi, och hon tog med sig fyra HBTQ-personer från amerikanska armén till en MTV-gala just när osynliggörandet av HBTQpersoner inom det militära diskuterades som mest. Och hon höll ett starkt tal efter attentatet mot gayklubben Pulse i Orlando.

Finns det någon låt som har varit avgörande?

– Ja, absolut. Born this way befäste Lady Gagas status inom HBTQ-världen. Att världens då största kvinnliga artist släppte en låt med budskapet om att du är perfekt precis som du är, och dessutom nämner gay, bi, trans i texten, var och är ovärderligt för många HBTQ-personer, särskilt unga som i hela sitt liv fått höra att det är något fel på dem eller att de inte är normen.

ANNAH BJÖRK, journalist och författare, aktuell med boken Ni måste flytta på er om kvinnor inom popmusiken.

Vad är speciellt med Lady Gaga ur ett musikaliskt perspektiv?

– Hon skapade en helt ny mix av pop och dansmusik. Hennes genombrottsplatta Fame blandade symfonier från hårdrocken och melodier från popen med elektroniska dansmusik-element. På den tiden, 2008, var det extremt påträngande musik. Flera skivbolag tackade nej till henne som artist och radiostationer ville inte spela hennes musik, den ansågs vara dance och inte pop.

– Hon är extremt musikalisk och dessutom lyckas hon ladda ner sina egna känslor och sårbarhet i både sitt låtskriveri och sitt uttryck. Jag tycker hennes prestation i Shallow säger allt om det, en ren uppvisning i sång fulladdad av känslor.

Vad är unikt med henne som artist?

– Hon insåg tidigt att relationen mellan henne och publiken är allt. Hon kommunicerade med dem direkt och digitalt långt innan sociala medier verkligen slagit igenom och ”alla” artister var transparenta i sina kanaler. Jag tycker hennes publikkontakt – ärlig, känslig och stark – är det största hos henne. Har aldrig upplevt en artist som kan få en arena som Globen att kännas som ett sovrum där förtroligheter utbyts. Samtidigt som hon är bombastisk musikaliskt – och visuellt.

5 minnesvärda Lady Gaga-looker

1. HÅR-ROSETTEN



Till ett telefonevent 2009 dök Gaga upp i frisyren som kom att kopieras av många unga tjejer världen över: hår-rosetten. Till MTV berättade hon att hon hade gjort frisyren själv med hjälp av löshår. ”Jag bara knöt håret i en knut, och så satte jag fast det med hjälp av en hårnål.”

2. KÖTTKLÄNNINGEN



När Lady Gaga dök upp på MTV music video awards 2010 iklädd hopsydda råa flankstekar var det många som reagerade. Framförallt de som var på plats, eftersom klänningen luktade illa. Köttklänningen designades av Franc Fernandez och vägde hela 16 kilo. Gaga sa senare att klänningen var ett statement mot amerikanska militärens don’t ask, don’t tellpolicy; att man inom militären fick vara gay men inte säga eller visa det. ”Om vi inte står upp för vad vi tror på och för våra rättigheter är vi inte mer än köttet på våra kroppar.”

3. TELEFON-HATTEN



Inför sin då nya singel Telephone bar Gaga en hatt av Philip Treacy i form av just en telefon, till ett tv-program år 2010. Den här looken blev sedan förevigad på en Lady Gaga-vaxdocka på Madam Tussauds i London.

4. FLUFFIGA GALAKLÄNNINGEN



Inför premiären av A star is born på Venedigs filmfestival 2018 dök Gaga upp i en rosa, fluffig fjäderdröm signerad Valentino. Trots att klänningen är en betydligt mer nedtonad outfit i Gagas stilvärld så stal hon ändå showen.

5. MAXADE KLÄDBYTET



På MET-galan 2019, känd för sina teman och som ett event där kändisar verkligen vågar ta ut svängarna, maxade Lady Gaga verkligen sin outfit. Inom loppet av 16 minuter hann hon byta om fyra gånger. Från en rosa capeklänning med åtta meters släp, till en svart klänning, till ett rosa fodral och slutligen underkläder prydda med hundratals glittrande Swarovski-kristaller.