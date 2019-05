Allt du vill veta om Chernobyl – högst rankade tv-serien på IMDB

Tv-serien om Tjernobylkatastrofen har tagit världen med storm. Efter bara några veckor på HBO ligger serien redan 1:a på den högt rankade recensionssajten IMDB. Och det är inte svårt att förstå varför.

Med stjärnskådespelare som Stellan Skarsgård och Jared Harris berättas historien om en av de värsta katastroferna i världshistorien på ett gripande och rått sätt. Serien förklarar den totala förnekelse och mörkläggning som ägde rum, som bidrog till att ännu fler människor skadades och dog. Vi får också följa de kvinnor och män som offrar sina liv för att rädda Europa från en ännu större katastrof.

Serien är regisserad av Johan Renck som bland annat står bakom den hyllade serien Breaking bad.

HBO Nordic har än så länge inte några tittarsiffror att dela med sig av, men säger till amelia att Chernobyl har sedan premiären intagit topplacering på mest tittade serier på HBO – bara Game of Thrones slår tittartalen.

It is an incredible show. Haunting and maddening and told beautifully through many different angles.

The cast, the crew, the writers – all of you are amazing. Thank You for telling a story that needed to be told no matter how close to home it hits.

— Christy P (@xCLeigh77x) 28 maj 2019