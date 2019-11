8 saker vi som fyller år i november har gemensamt

1. Vi hatade att fylla år sent …

När alla andra fick åka moppe, gå på nattklubb eller springa på bolaget fick vi snällt sitta och vänta på vår tur… i nästan ETT HELT ÅR! Hej livet som utanför.

2. … fram tills det att vi fyllde 20

Skrattar bäst som skrattar sist. Nu när ungdomens tid är passerad är det istället en gudanådan att fylla år sent. När alla andra åldersnojar har vi alltid ett år kvar till vår b-day. Så unga och fräscha!

4. Vi har de bästa stjärntecknen

Vem vill inte vara en passionerad Skorpion eller frihetssökande Skytt. Livet är på riktigt mycket mer intressant då… 😉

5. Vi har en ljuspunkt i en grå och tråkig årstid

Att november äger said no one ever förutom vi som fyller år då. Hela gråa, regniga, ruskiga och kalla perioden blir ju liksom kul bara för att man fyller år.

5. Vi måste alltid planera födelsedagsfesterna om det ska bli något…

Nej, det går inte att bara anordna någon spontan picknick på altanen, gården eller gräsmattan vid vattnet som alla sköna sommar-vänner gör. Ska vi ha en fest gäller det att tänka platsyta. För det är inomhusfest som gäller till 100% om vi inte ska dö av kyla.

6. … däremot är alla hemma – och kan fira oss.

Det positiva är att alltid så många kan komma. Ingen är bortrest i november, ingen som ska till ”landet”, ingen som hälsar på föräldrarna i Östergötland. Bara vi, vi, vi i centrum!

7. Vi börjar dock tröttna på alla dessa vinterpresenter…

Tyvärr har vi fått börja vänja oss vid att få varma koftor och halsdukar i födelsedagspresent. Och kanske något julpynt till hemmet. Jippi.

8. …däremot får vi alltid en extra chans en månad senare

Det vi inte fick i födelsedagspresent kan vi ju alltid önska oss till jul… som är typ imorgon. Lifehack!