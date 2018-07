Vibrator, dildo eller glidmedel? Det finns många sexleksaker som kan hetta upp sexlivet under semestern – oavsett om du tar tid för dig själv eller om du har sex med en partner. Amelia listar 11 sexleksaker i alla prisklasser som garanterat hettar upp under sommarsemestern. Alla sexleksaker vi har valt ut kommer från ”vanliga” butiker, som Åhléns och Apoteket, så att du får garanterat diskret leverans hem.

Massagestav för nybörjare

Picobong Zizo Innie Vibe Vibrator är en smått böjd massagestav som är perfekt för nybörjare. Staven är speciellt framtagen för att komma åt den mytomspunna g-punkten och är vattentät, vilket gör den till en välkommen lekkamrat i duschen eller privata poolen under semestern.

Läs mer och köp massagestaven Picobong här.

Rabbit – en riktig klassiker

Rabbit Vibrator från Belladot är en klassiker i sammanhanget – och likväl många kvinnors bästa vän. Rabbiten stimulerar både klitoris och g-punkten samtidigt och roterar för maxad njutning. ”Öronen” har fullt fokus på klitoris medan staven förs in i slidan. Orgasmgaranti enligt många!



Läs mer och köp rabbit här.

Billig fingervibrator

En riktigt billig fingervibrator är Sense Me Love Buzz Oh Yes! från RFSU. Vibratorn placeras på fingret och funkar lika bra på egen hand som med en partner. Vibratorn har fyra olika hastigheter.



Läs mer och köp fingervibratorn från RFSU här.

Lyxig och tyst vibrator

Lelo Alia är känd som ett riktigt lyxköp i sammanhanget. Den lilla, behändiga vibratorn har starka men tysta vibrationer i sex olika lägen och är utformad i lättgreppad, snygg design. Idealisk för en skön stund på egen hand eller för par.



Läs mer och köp Lelo Alia här.

Enkel penisring

Om din partner har svårt att hålla erektionen länge kan en penisring hjälpa till. Penisringen Viktor från Belladot kommer i tre olika storlekar och är ofta ett välkommet tillskott i sovrummet.



Läs mer och köp penisringen Viktor här.

Gel som förhöjer njutningen hos kvinnor

Med ingredienser som L-arginin, ornitin och brasiliansk ginseng hjälper Oh Yes! från RFSU till att öka känsligheten i klitoris, vilket kan göra det enklare för kvinnor att få orgasm. Gelen ger en varm och kittlande känsla efter cirka 15 minuter.



Läs mer och köp Oh Yes! lusthöjande gel här.

Fjärrstyrd vibrator – er lilla hemlighet

Elo Tiano 2 är en riktigt lyxig fjärrstyrd vibrator – perfekt för par som vill ha en liten hemlighet. Den tysta vibratorn stimulerar både in- och utvändigt och vibrationerna styrs diskret med en fjärrkontroll som räcker upp till tolv meter. Den perfekta leksaken för att göra sommarens alla festtillställningar lite mer spännande – som ett enda långt förspel.



Läs mer och köp en fjärrstyrd vibrator här.

Womanizer

Sona Cruise från Lelo är av modellen ”womanizer”, en populär sexleksak som har revolutionerat många kvinnors sexliv. Istället för vibrationer drivs den av pulser och ljudvågor för att stimulera hela klitoris, inte bara den yttre delen som du vanligtvis ser. Dess smarta design gör att du kan använda den med stängda ögon (vilket du kommer göra!) och den funkar perfekt att använda i badkaret. Perfekt för singeln eller för dig som vill ha en skön stund utan din partner. Gör dig redo för orgasmer (ja, i plural) utöver det vanliga!



Läs mer och köp Lelo Cruise här.

Liten vibrator att ta med på resan

Vibratorn Ester från Belladot är liten och kraftfull. Dess kompakta utformning gör den perfekt att ta med på resan – eller var som helst egentligen. Med ett enkelt knapptryck väljer du bland tre olika vibrationsstyrkor. Pluspoäng för billig prislapp!



Läs mer och köp Ester vibrator här.

Vibratorring – skönt för båda

Vibratorringen Fun från RFSU placeras på penis och ger ifrån sig sköna vibrationer för båda parter – perfekt leksak för att hetta upp partnerrelationen under sommarens hetaste månader.



Läs mer och köp vibratorringen här.

Vibrerande ägg – perfekt sexleksak för par

Vibrerande ägget Matilda från Belladot är perfekt för att hetta upp sexlivet med din partner. Din partner styr det vibrerande ägget med en liten medföljande fjärrkontroll där du kan välja bland fyra intensiva vibrationslägen. Självklart funkar den lika bra att leka med på egen hand.



Läs mer och köpa vibrerande ägget Matilda här.