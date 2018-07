Ge din partner en het överraskning – prova rollspel (expertens 5 tips)

A

tt klä ut sig och låtsas vara någon annan är ett klassiskt grepp för att krydda sexlivet och smaka på sina fantasier. För Lina och hennes pojkvän är rollspelandet ett sätt att variera sexlivet, men också att fördjupa relationen.

Vissa dagar vill jag styra och ställa, då är jag polis med handklovar eller Wonder woman

– Med tidigare partners visste jag inte hur jag skulle formulera mina behov kring sex, det har jag fått lära mig av min pojkvän. Vi pratar om och känner varandras lust väl, och det tror jag är en förutsättning för att våga leva ut som vi gör i rollspelen. Det skulle jag aldrig ha vågat förut, säger Lina.

Oftast är det Lina som tar initiativ till rollspelen, fixar med kläder och rekvisita. Hennes kille ställer upp på de flesta av hennes idéer.

– Jag frågade en gång vilken roll som är hans favorit, och han sa att han är glad bara han får stoppa in den, haha. Men jag vet att han gillar vissa roller mer än andra, som när han är lärare och jag en olydig skolflicka. När vi väl är igång går han in för sin roll.

En stor del av grejen för Lina är möjligheten att leva ut olika delar av sin sexualitet, och samtidigt få vara kreativ och fantasifull. Varje roll representerar en särskild del av hennes lust.

– Jag går in för det helt, ändrar min röst efter rollen jag spelar och ger mig hän åt fantasin. Vissa dagar känner jag behov av att få vara mer passiv och lugn, då väljer jag en mer undergiven roll som lolita eller hembiträde. Andra dagar vill jag styra och ställa, då är jag polis med handklovar eller Wonder woman som räddar min pojkvän från fara och får det sex jag vill som tack.

Paret delar intresset för amerikansk kultur, i synnerhet sådant som har med vilda västern att göra. När de deltar i särskilda western-evenemang passar de på att leka loss i sina dräkter. Han är den tuffe cowboyen, hon är glädjeflickan som erbjuder sina tjänster på saloonen.

– Det blir ju något extra när det finns en färdig miljö för fantasin att ta plats i. Det är nästan underförstått att det ska bli sexrollspel när vi åker dit, så det har blivit en grej i sig att se fram emot och planera inför.

Det händer förstås också att det inte riktigt blir som man tänkt. Att rollspela i ett tält i regn och kyla var ingen hit, och en annan gång fick Lina vänta i timmar klädd i raffset och stilettklackar medan pojkvännen satt fast i bilkö.

– Ibland vill det sig bara inte, då får man blåsa av det hela och beställa pizza istället. Vem vet, det kanske inspirerar till en ny lek med ett pilskt pizzabud …

Sugen på att testa Rollspel?

Här är sexinspiratören Marika Smiths fem tips till dig som vill testa rollspel:

1. Börja med att prata

Om ni är ovana, testa att prata rollerna istället för att spela teater. Ha sex som vanligt medan ni berättar för varandra hur det skulle vara till exempel om ni var en sjörövare och en sjöjungfru på ett sjunkande skepp just nu … Här kan ni luska lite i vad den andra verkar gå igång extra på, läs av din partners röst, rörelser och ljud. Kanske upptäcker ni att det som känns mest upphetsande är sådant ni inte ens visste att ni tände på.

2. Var den du redan är

Hitta en roll som tillåter dig att plocka fram, renodla och utforska ett specifikt stråk i din sexualitet – lydighet, djuriskhet, oskuldsfullhet, retsamhet och så vidare. Den skamlösa gatflickan som bjuder ut sig låter dig vara vulgär och ohämmat gåpåig, den barska viktorianska bordellmamman som testkör sina anställda tar fram dina bestämda sidor, som får din partner att gå helt i spinn.

3. Det sitter i kläderna!

Det är ingen slump att så många kvinnor väljer Catwoman som halloweenkostym. När du känner dig sexig, självsäker och kraftfull är det lättare att gå all in i rollen och tillåta dig att leva ut fantasin och din sexualitet fullt ut. Det behöver varken bli dyrt eller se billigt ut med en sexig outfit, använd den där lite för korta kjolen du redan har eller köp hembiträdets söta spetsförkläde second hand.

Satsa på skor som får in dig i rollen – oskyldiga ballerinaskor till skolflickan, klapprande pumps till den stränga bibliotekarien. Och självklart klär sig din partner lika sexigt!

4. Lägg undan manus

Prova att välja roller utan ”inbyggt manus” ibland. Är ni en skolfröken och en olydig skolpojke är det nästan självskrivet att pekpinnen kommer att åka fram. Om ni istället är till exempel rockstjärna och groupie så är det inte självklart vem som ”tar vem” – vem vet om det slutar med vilt hotellrumssex eller romantiskt hångel i soffan?

5. Ge en het överraskning

Att bli överraskad av ett närgånget pizzabud, eller att komma hem till en färdigfixad sexscenografi när man egentligen bara vill lägga sig framför tv:n, är förstås ett recept för missförstånd och fiasko. Om du vill förverkliga en fantasi åt din partner, berätta det i förväg: antingen när och hur, eller bara att det kommer att ske inom en snar framtid.

Om du vill vara helt säker på att det hela blir lyckat, ge bort ett fint presentkort på en iscensatt rollspelsfantasi.

Sedan får din partner fritt välja ett upplägg och vara med och planera. Det blir också ett gyllene tillfälle för er att lära er mer om varandras lust.

