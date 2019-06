SEXNOVELLEN – KAPITEL 1

ad har vi gett oss in på egentligen? Jag känner hur hjärtat bultar och gör små glädjeskutt för varje slag. Samtidigt sprider sig en nervös känsla i kroppen och ger smått behagliga rysningar. Det är lite som att vara hungrig och mätt på samma gång.

På avstånd ser jag min man, Filip, sitta på uteserveringen tillsammans med vår nyfunne vän Jonatan. En lång man, säkert 190 cm, med kort brunt hår och utmärkande manliga drag. Han är ganska vältränad och har en stolt hållning, utan att för den skull utstråla överlägsenhet. I stora drag är han ganska lik min Filip, trots att Jonatan är knappt tio år yngre och något grövre byggd.

Amelias sexbloggare Liw Denna sexnovell är skriven av amelias egna sexbloggare Liw. Här hittar du hennes blogg: Liws lust

Jag har precis varit och ”pudrat näsan” och är på väg tillbaka när tar jag mig friheten att betrakta de båda männen på avstånd. De är fullt upptagna i en diskussion, och det märks att de trivs i varandras sällskap. Det är bara att konstatera att träffen för att lära känna varandra har överträffat alla förväntningar. Med facit i hand kan jag inte annat än slås av att det har känts både tryggt och sexigt.

En blick på min man och jag förstår att han är lika uppspelt som jag. Vi fixar notan snabbt och beger oss till hotellet

Vi har varit här i snart två timmar, och när jag kommer tillbaka till bordet igen är dejten troligtvis slut. Men vårt äventyr har bara börjat. Allt talar för att jag och Filip faktiskt kommer att förverkliga vår fantasi imorgon om att ha en trekant med en annan man. Lilla jag, hett omhändertagen av två härliga män. Jag har ju fantiserat om just det här, men aldrig riktigt tänkt att det skulle bli verklighet. Just en trekant med två män där jag står i centrum för deras åtrå är en fantasi min man och jag delar. För min del är det just känslan av att vara i centrum som kittlar, det förbjudna i att som kvinna ohämmat få ta för sig av två kåta män. Porrigare än så kan det nästan inte bli. Jag kommer onekligen att känna mig riktigt dirty.

Min man älskar verkligen att se mig njuta. Han säger att det är därför han vill uppleva det här. Ju mer jag njuter, desto bättre för honom. Han är inte svartsjuk, Filip. Jag har väl varit lite frågande inför varför han lockas av det här, men nu känner jag mig trygg med att han älskar att se mig så upphetsad som det bara går och själv blir hård av tanken på att han får se mig bli ordentligt knullad av en annan man.

Inte konstigt att mitt hjärta pumpar för glatta livet och får kåtheten att fylla hela min sinnesnärvaro. Undrar om folk kan se hur kåt jag är? Tanken gör mig nästan ännu mer upphetsad. Nu måste jag ta mig tillbaka till bordet.

När jag tar klivet ut på uteserveringen får jag ögonkontakt med Jonatan. Han ler och ger mig en blygsamt blick med sina klarblå ögon under de mörka, markanta ögonbrynen. Vi håller kvar ögonkontakten en stund. Jag känner hur jag blir rosig om kinderna och det går en skön ilning rakt ner i mitt kön. Det är ingen tvekan om att den här mannen vill ha mig.

Filip vänder sig leende om.

– Hej älskling! Vi satt precis och ­pratade om dig.

– Haha, jaså. Spännande, svarar jag.

– Jonatan måste tyvärr dra nu, men vill gärna träffas imorgon om vi vill, säger Filip och tar en konstpaus innan han fortsätter.

– Själv tycker jag att det känns jättebra. Och ni har ju onekligen fått en ganska bra kontakt.

Han blinkar till med ena ögat, som för att säga att han kan se på mig hur tänd jag är.

– Absolut. Om ni är på är jag, säger jag oväntat kaxigt.

– Kul, då ser jag fram emot morgondagen, säger Jonatan.

Han ställer sig leende upp och ger mig en kram. Jag känner hur värmen sprider sig i kroppen. Vi håller kvar kramen lite extra, som för att bekräfta att vi båda suktar efter mer. Min mage pirrar rejält vid avskedet. Ja, jag vill absolut ha mer!

Jonatan drar på sig sin jacka och ­börjar gå över torget. Kvar står Filip och jag och sneglar på varandra. Han ser barnsligt förtjust ut. Håret är lite rufsigt och jag inbillar mig att hans busiga leende speglar hans tankar.

Halvt i kör utbrister vi: ”Vad händer?!” Inte för att vi känner oro för situationen, vi är mer förbluffade över att det nu inte finns några hinder kvar på vägen mot vår dröm.

Jag drar mig uppåt i sängen. Filip följer efter

Mötet med Jonatan har gjort att jag känner hur blodet strömmar till varenda cell i min kropp. En blick på min man och jag förstår att han är lika uppspelt som jag. Vi fixar notan snabbt och beger oss tillbaka till hotellet. Vi är som två tonåringar när vi gåendes bubblar på om morgondagens trekant.

När dörren till hotellrummet slår igen bakom oss kan jag inte hålla mig längre. Jag slänger mig i famnen på Filip och vi börjar kyssas intensivt. Filip låter sin ena hand smeka min nacke och drar fingrarna genom mitt hår för att sakta men bestämt ta ett fast, kärleksfullt grepp kring axlarna. Samtidigt har mina händer knäppt upp hans byxor. Vi hånglar som aldrig förr och drar oss närmare sängen. Snart ligger alla våra kläder på golvet som ett tydligt spår av de köttsliga lustar som intagit rummet. Väl vid sängen är vi båda nakna, och jag faller bakåt med Filip över mig.

Jag drar mig uppåt i sängen. Filip följer efter, tar tag i mina händer och håller fast dem ovanför mitt huvud. Han börjar kyssa mig på halsen. Jag sluter ögonen och låter mig svepas med av hans smekande rörelser. Filips våta och åtråfyllt intensiva kyssar vandrar över halsen upp mot mitt öra, som får sig en våt kyss och behagliga rysningar att skölja genom min kropp.

Samtidigt känner jag hur ollonet på Filips nu stenhårda kuk nosar runt min fitta och smeker mina svullna och fuktiga blygdläppar. Då hör jag hur Filip viskar: ”Imorgon kan det vara Jonatan som knackar på och vill in.” Orden får mig att fantisera om hur jag ligger med min nakna och längtande kropp under Jonatan. Med slutna ögon är det lätt att lura sig själv att det är en annan man som tar för sig av ens kropp.

En lätt smekande hand vandrar sakta från mina fasthållna händer, upp för armarna och ner till mitt högra bröst där bröstvårtan är styv och leksugen. Över brösten tar den smekande handen några ärevarv för att stanna till och leka lite med bröstvårtan innan den omsluter hela mitt bröst.

Nu känner jag också hur någon ­nafsar i min bröstvårta för att snart omsluta hela toppen av bröstet och ömsom sugande, ömsom smekande massera det. Allt är bara ljuvligt skönt, och fasthållen som jag är kan jag inte annat än njuta av behandlingen.

Min fitta som har varit våt länge är nu mer än redo och fullkomligen skriker efter att bli uppfylld av en härlig kuk. Med perfekt tajming kryper Filip upp mellan mina ben och jag känner hur han pockar på i öppningen. Jag återfår känslan av att det skulle kunna vara Jonatan som är där och snart ska få tränga in i mig. Det eggar upp mig ytterligare och jag känner hur mitt underliv trycker sig mot kuken för att sluka den med hull och hår. Jag vill ha den i mig nu! Just då känner jag hur den tränger in i mig, och det får det nästan att svartna för ögonen på mig.

I mitt huvud föreställer jag mig hur jag med djupa tag suger av en annan man – Jonatan

Aldrig har det känts så skönt att få en kuk i sig. Jag öppnar ögonen och ser en leende Filip mima ”Jag älskar dig!” innan han släpper mina händer fria och sakta börjar röra sig in och ut. Han fortsätter, med långsamma djupa drag, och stannar ibland till för att ta mig på klitoris vilket gör mig helt tokig. Jag sluter ögonen och känner hur jag hade kunnat ge vad som helst för att ta honom i munnen just nu. Samtidigt kör Filip på och gör underverk med mitt underliv. I mitt huvud föreställer jag mig hur jag med djupa tag suger av en annan man – Jonatan. Jag är så upp-eggad av mina kåta tankar att jag redan närmar mig klimax.

Just då drar sig Filip ur mig och be­ordrar mig upp på alla fyra för att ta mig bakifrån. Inte mig emot. Det är något speciellt med att bli tagen bak­ifrån. Kanske särskilt när man är så ­tokkåt som jag är nu. Och i den här ställningen vore det ännu häftigare att ha en kuk i munnen samtidigt som jag blir tagen djuriskt bakifrån.

Då känner jag åter hur han tränger in i mig. Nu märker jag också hur kåt Filip är. Han tar ett fast tag om min rumpa och tar mig bestämt i ett jämnt tempo. Hans andning ökar tills han stönar fram att han är nära. Jag njuter av varje stöt, och det är underbart att höra honom njuta så mycket av mig. Med ett ljudligt stön trycker han till. Han håller sig kvar en stund och skjuter sin varma sats långt in i mig.

När Filip återhämtat sig drar han sig ur mig och för ner sin hand mellan mina ben. Han smeker mina sperma-glansiga blygdläppar innan han för in några fingrar djupt i mig. Han vet precis vad han letar efter och hittar snart min G-punkt. Jag tar mig samtidigt på klitoris och njuter av den dubbla stimulansen.

Han rör fingrarna rytmiskt fram och tillbaka på precis rätt ställe vilket får mig att ge ifrån mig ett euforiskt stön. Min andning blir tyngre och jag far iväg i tankarna när jag börjar närma mig höjdpunkten. Jag fantiserar om mig själv ståendes på alla fyra mellan min man och Jonatan. Mer hinner jag inte tänka innan jag kommer. Orgasmen griper tag i mitt inre och blir till en njutningsexplosion som pulserande tar mig till extas. Orgasmvågen är längre än vanligt, och när den mattas av sjunker jag utmattad ihop på sängen.

Filip drar sig uppåt i sängen, drar med en smekande rörelse bort hår från mitt ansikte och ger mig en lätt kyss. Sedan säger han: ”Tack älskling! Det är helt fantastiskt att se dig njuta.”

SEXNOVELLEN – KAPITEL 2

änk, nu sitter jag här! Mitt i ett äventyr, på en mysig pub i en stad tillräckligt långt bort för att inte stöta på någon jag känner.

Min man Filip, som jag älskar innerligt, sitter vid bordet borta i hörnet och ler mot mig med ett barnsligt förtjust leende. Själv sitter jag med en snart färdigdrucken Shirley Temple och bredvid mig sitter Jonatan – en välklädd man i skräddarsydd mörkblå skjorta med översta knappen uppknäppt, precis lagom mycket för att jag ska skymta några mörka hårstrån på hans bringa.

Jonatan tar upp sin mobil och läser ett sms från Filip. Han berättar att Filip har mina trosor i sin ficka, och jag ser på ­Jonatan hur det går upp för honom att jag sitter här troslös under min svarta, åtsmitande, sexiga klänning

Vi sitter så nära varandra att jag känner en svag antydan av manlig doft, som får mig att vilja sluta ögonen och fokuserat njuta av andetagen.

Jag och min man har planerat upplägget ihop. Det är en mix av våra fantasier som vi nu ska förverkliga tillsammans med Jonatan – mannen vi träffade för första gången igår kväll, men som vi haft en spännande kontakt med i över en månad. Allt med sikte på ikväll. Det är ikväll det ska hända.

Jonatan tar upp sin mobil och läser ett sms från Filip. Han berättar att Filip har mina trosor i sin ficka, och jag ser på Jonatan hur det går upp för honom att jag sitter här troslös under min svarta, åtsmitande, sexiga klänning.

Han tittar upp från mobilen och blickar bort mot min man i andra ändan av rummet. Filip blinkar till som svar. Jonatan ser på mig med uppskattande ögon, ler och skrattar till.

Han lutar sig fram för att viska något i mitt öra samtidigt som han lägger handen på mitt lår. Handen smeker lätt insidan av låret och vandrar inåt mot mitt nakna underliv, men stannar

precis innan målet.

– Jag fick precis veta att du gjort dig mer än redo för kvällen. Härligt att höra. Jag är mer än redo jag också.

Hans viskning och handen mellan mina ben gör mig knäsvag. Jag tittar bort mot Filip och behöver inte mer än nicka för att han ska förstå vad han ska göra.

Filip reser sig från bordet och går förbi oss mot utgången. Han ler och ser uppspelt ut, lika märkbart påverkad av situationen som jag. En av hans största fantasier håller på att gå i uppfyllelse: att se sin älskade fru njuta av sex tillsammans med en annan man. När jag ser Filip bli så kåt och tacksam inför det som utspelas framför honom känner jag mig ännu tryggare i att ge mig hän i det förbjudna.

– Vi behöver inte vänta så mycket längre, säger jag till Jonatan med förväntansfull blick.

– Filip ska bara köra fram bilen. Han kör oss till hotellet, så vi kan röra oss mot utgången, fortsätter jag.

Jag ser hur Jonatan skiner upp. Han för sin vänstra hand mot min nacke och drar mig till sig. Vi förenas i en härlig kyss i några sekunder, jag tar hans hand och drar med honom till dörren.

Utanför puben står Filip redo med bilen framkörd. Baksätet är rensat från bilbarnstolar, och som en äkta gentleman öppnar Jonatan bakdörren åt mig. Jag sätter mig i baksätet och Jonatan gör mig sällskap.

Filip rättar till backspegeln och våra ögon möts i en förenande blick. Utan ett ord lägger han i växeln och åkturen börjar.

Den spänning och upphetsning som byggts upp den senaste timmen gör att det inte längre behövs några ord. När bilen börjar rulla är det fritt fram för det hångel vi båda suktat efter. Jag vänder mig mot Jonatan, och samtidigt som våra blickar möts sugs vi emot varandra som två magneter.

Våra läppar möts. Först lite lätt smekande och nafsande, som för att känna lite på varandra, men det dröjer inte länge innan vi låter våra tungor mötas i en intensiv kyss som skapar svallvågor av lust i min kropp. Gud vilken kyss!

Han skulle kunna tränga in i mig hur lätt som helst nu, så våt är jag

Vi sitter mitt i baksätet med armarna runt varandra. Jag känner på hans manliga och fasta kropp och söker mig snabbt in under skjortan samtidigt som jag känner hans hand smeka över min rumpa och ut på låret där klänningen slutar.

Hans hand smeker insidan av mitt lår, och med ett lätt men bestämt tryck öppnar den upp för en vidare upptäcktsfärd, som jag nu mer än gärna välkomnar. Fortfarande undviker han dock att gå rakt på mål. Istället retas han lite genom att göra en svepande rörelse precis intill mina blygdläppar.

Det gör mig galen av upphetsning och jag söker mig ner med handen till Jonatans byxlinning. Redan innan jag lyckats knäppa upp hans byxor känner jag att det är något som vill komma ut. Och jag är inte sen att hjälpa till.

Jag trär min hand ner i hans kalsonger och lyfter ut en nästan fullt erigerad, välväxt kuk. Samtidigt känner jag hur han hittat fram till min klitoris och det går en skarp, härlig ilning genom kroppen.

Efter att ha känt på varandra en stund lyfter han upp mig och sätter mig grensle över honom. Jag känner hur hård han är och börjar gnida mig fram och tillbaka på honom. Han skulle kunna tränga in i mig hur lätt som helst nu, så våt är jag. Och att döma av Jonatans upphetsade andning hade han inget hellre än satt på mig här och nu.

Då hör vi Filip säga att vi är framme vid hotellet.

– Ni verkar ha lärt känna varandra rätt bra, säger Filip och ler.

– Syntes det? svarar jag lite smått generad.

– Med all önskvärd tydlighet, säger Filip.

Jonatan och jag rättar till kläderna som två tonåringar som precis blivit påkomna. Sedan stiger vi ur bilen, tar oss snabbt upp till hotellrummet och stänger dörren bakom oss.

Jag borde kanske känna mig nervös och lite osäker inför vad som ska hända. Istället känner jag mest åtrå till de två männen jag har framför mig.

Medan Filip smyger in på toaletten drar Jonatan mig intill sig och vi förenas i en kyss. Med ens tar vi vid där vi slutade.

Jag känner hur han tar tag i min klänning och drar den uppåt, samtidigt som han viskar i mitt öra att han vill ha mig naken. Just nu vill jag inget hellre och hjälper honom att snabbt dra av klänningen och behån tills jag står helt naken framför hans uppskattande blickar.

Nu vill jag bara klä av Jonatan också, vilket jag talar om för honom. Jag börjar knäppa upp hans byxor och det tar inte lång stund innan vi står nakna framför varandra.

För första gången på tio år ska jag bli knullad av en annan man.

Efter en het kyss lägger jag mig på sängen och drar Jonatan över mig. Han särar på mina ben och jag känner något hårt som nosar kring min öppning, men istället för att låta ollonet vätas ner av mina safter börjar han kyssa mig på halsen, ner över brösten och vidare mot magen för att sedan kyssa mig rakt på klitoris och smaka på min fitta.

Han särar mina ben ytterligare och låter tungan smeka främre delen av mina blygdläppar och sedan glida runt klitoris på ett sätt som är lite retsamt, men samtidigt vansinnigt skönt. I vanliga fall skulle jag helst ligga där och njuta av behandlingen en lång stund, men efter några minuter är jag helt till mig och vill inte vänta längre. Jag vill ha honom i mig!

Jag drar upp Jonatan över mig igen och han protesterar inte. För första gången på tio år ska jag bli knullad av en annan man.

Jag förvissar mig om att Filip inte missar det som är på väg att hända. Han har kommit in i rummet och vi får ögonkontakt där han står och tar på sig själv en bit bort. Samtidigt känner jag hur Jonatan sakta tränger in i mig med sin fulla längd. Där stannar han för en stund innan han i långsamt ökande och kontrollerad takt börjar röra sig in och ut ur mig. Våra läppar söker återigen upp varandra och vi kysser varandra passionerat alltmedan våra kroppar förenas.

Efter en stund reser sig Jonatan upp en bit, medan han fortsätter att knulla mig. Med väl avvägda rörelser börjar han massera min klitoris och snart vet jag inte till mig av njutning. Jag ser hur Filip står och smeker sin härliga kuk, samtidigt som han tittar upphetsat på mig och Jonatan.

Jag vrider mig så att jag hamnar med huvudet utanför sängen, kallar till mig Filip och tar min mans hela längd i munnen. Känslan av att vara uppfylld av två läckra män gör att min upphetsning blir ännu större. I kombination med den grymt sköna stimuleringen känner jag hur orgasmen kommer smygande.

Jag försöker dra ut på det sköna så länge jag kan, men till slut griper orgasmen tag i mig som en våg på havet. Jag blir tvungen att släppa Filip och skrika ut min njutning under några långa, underbara sekunder.

Jonatan drar sig ur mig och jag ställer mig upp på alla fyra och vänder min rumpa mot Filip. Under tiden som min man tränger in i mig tar jag in hela Jonatans stånd i min mun. Filip varierar sina stötar med att stanna och långsamt röra sig in och ut, vilket är så otroligt skönt att det får mig att suga Jonatans kuk alltmer intensivt.

– Jag kommer snart om du fortsätter, säger Jonatan.

Jag gör en kort paus, men fortsätter sedan att suga av honom. Jonatan stönar allt högre och skjuter sin pulserande sats

i min mun.

Filip tar ett fastare tag om mina höfter och stönar:

– Åh, vad du är skön, Isa!

I nästa sekund kommer han med några dova stön, djupt inne i mig. Vi faller ner i sängen alla tre, tittar på varandra och skrattar. Alla har samma tanke: Vad gör vi härnäst?

SEXNOVELLEN – KAPITEL 3

n pigg solstråle letar sig igenom hotellfönstrets träpersienner. Ljuset får mig att vakna och jag blir sakta medveten om var jag befinner mig. Och hur jag ligger. Bokstavligt talat.

Jag är fullt naken i en hotellsäng med två sovande män på varsin sida om mig. Till höger ligger min man Filip med ett nöjt leende på läpparna. På andra sidan sover Jonatan. Han ligger på rygg med ansiktet vänt mot mig, täcket har åkt ner lite grann och blottar hans manliga bröst.

Tankarna far tillbaka till gårdagskvällen. Vilken kväll. Det var verkligen en upplevelse att få njuta av två heta män samtidigt. Inte undra på att Filip sover med ett leende, det var ju hans stora fantasi från början.

Jag vänder mig mot Filip och lägger en lätt hand på hans arm för att känna hans värme. Efter gårdagens första omgång när alla hade kommit låg vi kvar i sängen och chillade. Men kvällen var inte slut där. Efter en stund bestämde vi oss för att gå till duschen och fräscha till oss lite.

Väl i duschen hjälpte de till att tvåla in min kropp och allt slutade med grovhångel där jag fann mig härligt inklämd mellan två män. Medan jag kysste min man Filip, kysste Jonatan sig hela vägen ner mellan mina ben. Väl där lyfte han upp mig i luften så att jag blev slickad samtidigt som jag kysstes passionerat med Filip. Efter en stund tog Jonatan ner mig i sin famn, tryckte passionerat upp mig mot väggen och trängde in i mig.

Det var otroligt härligt att känna sig fångad i hans famn och bli tagen resolut. Filip verkade också gilla showen. Jag minns hur hans ansiktsuttryck sa ”Njut på! Jag älskar att se dig njuta!”

I mitt sömndruckna tillstånd har jag svårt att komma ihåg allt som hände. Men jag minns att jag till slut bars tillbaka ut till sängen, där vi lekte vidare med mig i centrum. Jag vet inte hur länge vi höll på, men jag njöt i fulla drag. Killarna kunde hålla ut längre den här gången, ibland tog någon av dem en liten paus, men jag hade alltid någon att njuta av. Och jag njöt verkligen. Jag kom flera gånger, på olika sätt.

Herregud, här ligger jag och myser med en annan man.

Plötsligt känner jag hur en varm hand börjar smeka mitt lår upp över rumpan, längs med sidan och upp till nacken. Det är Jonatan som har vaknat till. Han smeker min kropp med lätt, varsam hand, som att han bara vill njuta av att känna på min kropp.

Handen dansar lätt över min baksida. Jag sluter ögonen för att koncentrera mig på den ömsinta och njutningsfulla behandlingen. Av någon anledning är min kropp som mest känslig och mottaglig för beröring på morgnarna.

Efter hand blir den utforskande och smekande handen alltmer vågad och smekningarna börjar koncentreras runt min bakdel. Jag låter honom veta att jag uppskattar hans beröring och närvaro genom att puta med rumpan mot honom. Han uppfattar signalen och glider upp bakom mig under täcket så att jag känner hans varma kropp mot min. Det blir uppenbart att han har ett ordentligt morgonstånd som pockar på uppmärksamhet. Jag kan inte låta bli att smyga ner min hand bakom ryggen och ta hans tjocka kuk i min hand. Det känns som om den är större idag än igår.

Försiktigt drar jag förhuden fram och tillbaka några gånger. Sedan riktar jag ner kuken mellan mina ben så att ollonet ligger mot mitt venusberg. Därefter njuter jag av att bara skeda en stund, samtidigt som det ökar vår upphetsning. Jag känner hans andning i min nacke, hur den ökar och blir tydligare. Jag märker hur min andning ökar i samma takt allteftersom upphetsningen stiger.

Herregud, här ligger jag och myser med annan man. Allt medan min äkta make ligger och sover framför mig i samma säng. Eller sover han verkligen? Oavsett skulle han inte vilja missa det här.

Jag lägger min hand över hans arm för att försiktigt väcka honom. Han öppnar ögonen lite grann, kisar mot mig och blinkar till med ena ögat. Han ler lite lurigt. Han är alltså fullt vaken, men vill fortsätta låtsas sova, spänd av förväntan på vad som händer under täcket. Jag ler tillbaka och mimar ”Jag älskar dig!” samtidigt som jag trycker mitt underliv mot Jonatans.

Jonatan tar tag i sitt stånd och börjar dra ollonet mot mina blygdläppar och fram över klitoris. Det glider väldigt lätt fram och tillbaka, och varje gång min klitoris får närkontakt får jag en hisnande känsla. Ingången blir alltmer saftig och bokstavligt talat redo för en mer ingående behandling.

Plötsligt stannar han upp. Han håller ett precis lagom tryck för att markera sin position, men utan att tränga in. Hans vänstra hand smeker sin väg upp längs med min vänstra sida, upp över höften och vidare för att ta ett fast men ömt tag om mitt bröst.

Det känns lite retsamt att Jonatan är så nära att tränga in med sitt rejäla morgonstånd, men utan att göra det. För att tyst tala om att jag vill ha honom i mig trycker jag mitt underliv mot honom så att hans ollon börjar tränga in. Gen­svaret kommer direkt och Jonatan trycker sakta men bestämt in hela sin längd. Jag sluter ögonen. Känslan är obeskrivligt skön och får mig att stöna till av välbehag.

När jag öppnar mina ögon igen möts jag av Filips leende. Han tar min hand och kramar den ömt. Under tiden börjar Jonatan röra sig in och ut i ett kontrollerat tempo.

Jag kramar Filips hand tillbaka och andas tungt i takt med det tempo som Jonatan knullar mig. Vi ligger till stora delar under täcket, så Filip kan inte se exakt vad som händer. Men det framgår tydligt av min andning och mina ansiktsuttryck. Dessutom är mina bröst blottade, så han kan se hur Jonatan ömsom smeker dem och ömsom nyper mina styva bröstvårtor.

Filip släpper min hand för att söka sig ner mellan mina ben, där han börjar massera runt och på klitoris i cirkulerande rörelser. Samtidigt fortsätter Jonatan knulla mig bakifrån. Filip vet precis vad han ska göra med min klitoris för att jag ska njuta som mest. Jag känner hur njutningsvågorna går höga, och även om jag inte är nära att komma än är det grymt skönt.

Filip slänger av sig täcket och förflyttar sig i sängen så att jag får hans härliga morgonstånd inom räckhåll. Allt medan han fortsätter att ta på min klitoris. Jag sträcker mig efter kuken, drar den till mig och kysser och gosar med den lite, innan jag tar den i min mun.

Återigen upplever jag den här härliga känslan av att vara i centrum för två män som åtrår mig och som gör allt för att få mig att njuta, samtidigt som de tar för sig av min kropp för egen njutning. Det gör mig otroligt kåt och får mig att suga av Filip med ännu större inlevelse och intensitet.

Jonatan drar bort täcket jag haft över mig. Jag vänder mig runt så att Jonatan slinker ur och ställer mig upp på alla fyra med rumpan i riktning mot Filip för att låta honom ta mig bakifrån. Jag trycker markerande ner Jonatan på rygg och tar tag i hans kuk som nu är helt glansig och fuktig av mina safter.

När Filip, stående med böjda knän, tar tag i mina höfter och tränger in i mig börjar jag kyssa Jonatan, samtidigt som jag låter min hand lekande massera hela hans paket. Filip stöter emot min g-punkt från helt rätt vinkel och jag börjar känna hur orgasmen närmar sig. För att hjälpa den lite på traven tar jag bort min hand från Jonatan för en stund och tar mig själv på klitoris.

Intensiteten i min och Jonatans kyss ökar. Då släpper plötsligt orgasmen och jag fullkomligen exploderar. I nästa stund hör jag hur även Filip stönar att han är på väg att komma. Han ökar takten och ger ifrån sig ett befriande välluststön när han drar ut sin kuk och sprutar en rejäl, varm sats över min rumpa och rygg.

Jag är inte färdig, utan grenslar Jonatan som fortsatt håller lika präktigt stånd som tidigare. Med ökande intensitet rider jag honom, samtidigt som jag lutar mig bakåt för att få rätt vinkel och känner hur ännu en orgasm är inom räckhåll.

Jonatan fuktar sin högra tumme med saliv, sätter den över min klitoris och börjar massera. Gud vad skönt! Jag känner åter hur orgasmen är på väg att skölja över mig, men försöker hålla emot lite för att dra ut på njutningen. Till slut finns det inget som kan stoppa den och jag känner hur hela mitt ­underliv drar sig samman och skickar ut starka, pulserande, orgasmiska ­svallvågor genom hela min kropp. Orgasmen är så lång och stark att jag inte kan låta bli att skrika ut hur skönt det är.

När orgasmen ebbat ut hör jag Jonatan stöna att han är nära. Jag hoppar av honom och tar hans sprängfärdiga kuk i min hand, låter min mun omsluta den och suger på hans ollon. Andra handen lägger jag på hans pung och masserar den lätt. Jonatan stönar fram:

– Åh du är så skön. Jag kommer!

Jag känner hur hans kuk krampar och skjuter sin varma sats i min mun i fyra, fem omgångar samtidigt som han stönar högt.

Jag lyfter på huvudet och ser en väldigt avslappnad, nöjd Jonatan. Sedan tittar jag på min man Filip som ligger storögd bredvid. Även han ser väldigt nöjd och glad ut när han säger:

– God morgon, älskling!

Därefter lägger jag mig mellan mina båda älskare och njuter av stunden. Jag blundar och känner mig totalt avslappnad och tillfredsställd. Vad mer kan man önska?

