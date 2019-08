Två par berättar: Nya sättet att hitta kärleken – nischad dejting!

Innehåll: Nischad dejting

yaste trenden inom kärlek och relationer – ja, det går förstås trender även hur vi letar och hittar kärleken! – är att vi söker en partner med liknande intressen.

Nu poppar nischade dejtingsajter upp inom alla områden. Och de handlar inte bara om fritidsintressen, utan även om livsstil. Om vem du är, vad du gillar att göra och kanske vilket yrke du valt i livet.

Dejtingcoachen Linnea Molander uppmuntrar singlar att skräddarsy sitt dejtande.

Nischad dejting blir allt vanligare, menar hon. Och som så mycket annat kommer trenden från USA. Där har dejting länge gått ut på att träffa likasinnade, med hemsidor för kvinnor som gillar män med mustasch och sajter där både husse och hund kan träffa kärleken – samtidigt.

Även i Sverige är trenden tydlig.

– När nätdejting var nytt räckte det med ett forum där alla var singlar. Men för att effektivisera och öka chansen till att hitta rätt börjar många leta efter singlar som gillar samma saker som de själva. Folk vill ha kvalitet snarare än kvantitet när de dejtar idag, säger hon.

Nischad dejting har både fördelar och nackdelar, menar Linnea:

– Det är ett stort plus om ni delar vissa grundläggande värderingar och inte minst har samma sexuella preferenser. Har ni den gemensamma grunden att stå på finns det utrymme för olikheter.

En annan fördel med att nischdejta är att det hjälper dig att förstå vilken typ av partner du är på jakt efter, fortsätter hon.

– Du tvingas reflektera över vad som är viktigt för dig och vet att du kommer att ha minst en sak gemensamt med din dejt. Men nischerna kan ofta vara breda och bygga på yttre omständigheter snarare än på sådant som påverkar en relation på djupet. Det är till exempel viktigare att ha koll på att ni delar samma värderingar än att båda gillar samma sport, säger Linnea Molander.

Nischade dejtingsajter är alltså den nya trenden när vi letar efter kärleken! amelia har träffat två par som hittat varandra genom sina passioner – jordbruk och cykling.

Ann-Sofie, 39 och Magnus, 42, klickade på en sajt för bönder:

– Vi sökte båda efter en bonde

Höns, får, getter, kor och ett stort trädgårdsland. Ann-Sofie och Magnus blev ett par i oktober men har redan storslagna planer för framtiden. Just nu ägnar de nästintill all ledig tid åt att renovera huset de snart ska flytta in i.

– Jag är uppvuxen på en bondgård och älskar livet på landet. Det är rogivande att jobba med djur, jag blir så lugn i själen, säger Ann-Sofie.

Hon har länge jobbat som behovsanställd på olika bondgårdar för att sköta deras får, getter och höns. Men drömmen har alltid varit en egen bondgård.

”Vi måste ta hand om djuren varje dag, och att träffa någon som förstår det är inte det lättaste”

På Magnus sida har släkten varit lantbrukare i många generationer och för honom var ett liv på landet självklart. Men att träffa någon som ville leva det livet har inte varit lätt.

När han hittade en dejtingsida för bönder på facebook beslöt han sig för att lägga ut en annons. Facebookgruppen hade ungefär 420 medlemmar, men han höll tummarna och hoppades på tur. Samtidigt, i en skog 17 mil bort, satt Ann-Sofie och hade långtråkigt på en älgjakt. För att få tiden att gå skrollade hon igenom sitt facebookflöde och upptäckte Magnus annons.

– Han var precis vad jag letade efter. Han såg trevlig ut, sökte någon som var flyttbar och vi delade samma intressen. Det lät perfekt.

De träffades i Jönköping för en första pirrig fika och båda kände direkt att det fanns något att bygga vidare på.

ANN-SOFIE ÖDMAN OCH MAGNUS LINDBERG Ålder: 39 och 42.

39 och 42. Familj: Blivande sambor.

Blivande sambor. Bor: I Målsryd och Ödeshög, tills deras gemensamma husbygge blir klart.

I Målsryd och Ödeshög, tills deras gemensamma husbygge blir klart. Gör: Är lantbrukare.

– Jag kände verkligen att jag ville satsa på ett förhållande med Magnus, säger Ann-Sofie.

– Det var lite nervöst, jag är en blyg person, men det klickade verkligen, tillägger Magnus. Idag bor paret två timmar ifrån varandra, men de ses varannan helg för att renovera sitt framtida hem: ett gult hus med tillhörande röd ladugård och 25 hektar mark.

Båda är övertygade om att de har träffat rätt. För visst finns det saker bara lantbrukare förstår.

– På en bondgård måste man kunna ta i, gå upp tidigt och jobba hårt. Det lockar inte alla, men det är vårt drömliv, säger Ann-Sofie.

– Vi kan inte bara låsa dörren och ge oss av på semester i en månad. Vi måste ta hand om djuren varje dag, och att träffa någon som förstår det är inte det lättaste, fyller Magnus i.

Intresset för djur och natur binder dem samman, men också kärleken.

– Jag uppskattar att ha någon att dela vardagen med, det finns inget som slår det, säger Ann-Sofie.

Magnus håller med.

– Det är skönt att inte leva ensam.

Ann-Sofies & Magnus bästa dejt-tips:

Kolla facebook, där finns det mesta.

Våga chansa och följ din magkänsla.

Känns det bra finns det ingen anledning att träffa andra, mycket är enklare när man är två.

Maria, 43 och Dan, 41, mötte kärleken på två hjul:

– Vi har fina samtal på cykelturerna

Gröna skogar, glittrande sjöar och slingrande landsvägar. Maria och Dan delar intresset för landsvägscykling och träffades via facebookgruppen Singelklingan, en grupp med fler än 800 medlemmar som riktar sig till kärlekstörstande landsvägscyklister.

Efter de första trevande inläggen började de ringa till varandra.

–Främst föll jag för Dans humor och förmåga att lyssna och förstå mig. Våra långa samtal på telefon lade grunden för en djup vänskap, säger Maria.

– Jag hittade snabbt en varm, underbar människa med väldigt lika grundvärderingar som jag själv har och kände nog direkt att jag hittat hem, säger Dan.

”Det är skönt att få nörda in sig med sin partner”

Tillsammans pratar de gärna om backars lutning i procent, däckmodell eller hur de ska minimera cykelns luftmotstånd.

– Det är skönt att få nörda in sig med sin partner. En cyklist lägger många timmar på sadeln, och visst är det roligt att dela ett intresse. Vi sporrar och hjälper varandra. Det blir inga sura miner om någon vill spana på cykelprylar i en affär eller ta en långtur i ett par timmar. Vi förstår varandra, säger Maria.

MARIA LARSSON OCH DAN ENELL Ålder: 43 och 41.

43 och 41. Familj: Varit ett par i ett halvår.

Varit ett par i ett halvår. Bor : I Mullsjö.

: I Mullsjö. Gör: Maria är förskolelärare och Dan är sjuksköterska.

Dan håller med om att deras cykelintresse nästan är en förutsättning för att det ska funka, då sporten både tar mycket tid och kostar en hel del pengar. Nu har de varit ett par i ett halvår och tar gärna långa landsvägsturer tillsammans.

– När vi cyklar tillsammans hinner vi prata mycket och vi har många givande samtal, berättar Dan.

Lika barn leka bäst, sägs det, och Maria tror att det stämmer till viss del.

– Jag tror inte man behöver ha samma intresse för att fungera ihop, det är så mycket mer som ska klicka, men för oss har det gett förhållandet ytterligare en dimension. Jag får göra det jag älskar, att cykla, och tillsammans med en av dem som betyder mest för mig. Det är lycka, säger Maria.

Marias & Dans bästa dejt-tips:

Kolla om det finns facebookgrupper som överensstämmer med dina intressen.

Gå med i olika föreningar.

Förkasta aldrig en kontakt. Man vet aldrig vem som kan vara den rätte förrän man testat.

Att dela samma intresse ger förhållandet ytterligare en dimension.

Hitta rätt i nätdjungeln

Listan på skräddarsydda dejtingsidor kan göras lång. Här är ett axplock av internationella och svenska sidor:

Dubbeldejta med ditt djur

Wow och voff! På Datemypet.com

får både husse och hund sitt

lystmäte.

Sökes: Maffig mustasch

Fluff eller tangorabatt? På sajten

Stachepassions.com finns

mustaschprydda singlar för alla

smaker.

Sikta mot stjärnorna

Kirk eller doktor Spock? För dig

som älskar Star trek och vill att den

du älskar också ska göra det finns

sajten Dateatrekkie.com.

Jaga pokémon… bästa dejten!

Älskar du också Snorlax och Eeve?

Träffa likasinnade i den svenska,

slutna facebookgruppen Pokémon

go Sveriges dejting med närmare

200 medlemmar.

Dejting på två hjul

Älskar du landsvägscykling?

Facebookgruppen Singelklingan

har över 800 medlemmar över

hela Sverige.

Bonde söker fru (eller make)?

På facebook finns flera grupper

där känslor för djur och natur

delas. Spana in Dejting för oss på

Så lyckas du i nischdejtandet!

Tänk igenom dessa frågor innan du ger dig ut i dejtingsvängen:

Vem är jag och vem skulle jag därmed passa ihop med? Vad uppskattar jag hos andra människor? Hur vill jag bli bemött i en relation? Vad tänder jag på? När känner jag mig älskad?

Dejtingcoachens tips:

– Bli klar över varför du vill ha en partner. ”Jag vill träffa någon” är för diffust. Vem vill du träffa? Och varför? Ta sedan dina preferenser på allvar. Du inte bara får ställa krav, du måste göra det. Valet av livspartner, och eventuellt medföräldern till dina barn, är ett av de största och viktigaste val du kommer att göra i livet, säger dejtingcoachen Linnea Molander.