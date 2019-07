10 saker att göra med dina vänner innan semestern är slut

D

et finns inte mycket som slår en heldag med vännerna! Var spontana eller boka in i förväg, här får ni tio tips på härliga aktiviteter att hitta på innan sommaren är slut.

Gå en mat-runda

Alla har väl hört talas om att ”ta en bar-runda”, att gå från bar till bar och dricka. Men varför inte göra samma sak, fast med mat! Ät förrätt på ett ställe, varmrätt på ett annat och avnjut efterrätten på ett tredje.

LÄS OCKSÅ: Caroline, 36: ”Mina vänner försvann efter separationen”

Hyr en båt

Okej, ingen av er har båtvana. Men so what? Det är sommar och det gäller att skapa minnen! Hyr en motorbåt och be om en snabb genomgång av det viktigaste (flytväst och åror är ett måste). Gör det till en dagstur eller ännu bättre, sov i båten och vakna upp till ljudet av kluckande vågor!

Shoppa på Gekås i Ullared

Modetips som ”investera i några få dyra plagg istället för flera billiga” kan slänga sig i väggen. Här ska det shoppas så att det sprutar plåster, trosor, schampoo och 3-literspåsar (typiska Ullareds-kap!) ur öronen!! Om ni bara sett det populära tv-programmet om Gekås på tv, så bör ni uppleva varuhuset på plats!

Ordna vinprovning

Vinprovning. Det klingar dyrt, eller hur? Men det behöver det inte vara! Det blir betydligt mer avslappnat (och du slipper spotta ut vinet) att prova vin hemma. Köp varsin flaska om ni är fler, täck för etiketten, googla fram innehållet i vinet på Systembolagets hemsida och tävla om hur många smaker ni kan sätta.

Staycation

Vare sig du bor i Hjo, Säter, Eksjö eller Göteborg så finns det alltid någonting att upptäcka, i varje stad. Packa era väskor och checka in på stans mysigaste hotell. Ät på er favoritrestaurang, lägg ansiktsmasker, ät choklad i sängen och prata långt in på småtimmarna.

Dubbeldejta ihop!

Ta med era partners på en fin middag ute, eller bjud hem dem på grillat hemma i trädgården. Om du är singel och dejtingsugen, be din tinder-dejt ta med en kompis och gör detsamma med en av dina singelkompisar. Kanske uppstår magi (eller stel stämning, men det blir ett kul minne att skratta åt i höst).

Skriv en bucketlist

Under semestern har ni tid att sitta ner och prata mål och drömmar. Vad vill ni uppnå i livet till nästa sommar? Hur önskar ni att hösten blir? Peppa varandra att våga tro på era drömmar!

Skriv varsin lista och göm på ett säkert ställe. Ta fram dem nästa sommar och se hur många saker ni kan bocka av.

Ordna en klädbytardag

Vi ska vara realistiska, svensk sommar kan betyda regniga dagar. Då passar det perfekt att slå två flugor i en smäll. Ägna dagen till att rensa ut era garderober på varsitt håll. Träffas sedan på kvällen och ha en klädbytarträff. Ju fler vänner, desto roligare (och fler gratis kläder!). Perfekt med en ny garderob inför hösten.

Gör en cykelutflykt

Det är något speciellt med att glida ner för en lång backe på cykel och känna sommarens ljumma vindar ta tag i håret. Ta med er cyklarna på tåget eller bak på bilen, eller upptäck närområdet på två hjul. Packa mat, fika och vill ni vara riktigt hardcore: spendera natten i ett tält.

Ha knyt-picknick

Passa på att äta utomhus innan vädret vänder. Samla ihop en eller flera vänner och överraska varandra genom att ta med olika maträtter. Köp papperstallrikar, packa med filtar och slå er ner i första bästa park. Frossa loss!

Foto: iStock

LÄS OCKSÅ: Grillmiddag med vänninorna – så blir den succé!