Krakow – en blandning av Berlin och Paris – missa inte detta när du är där!

amla stan i polska Krakow domineras av Europas största torg, det medeltida Rynek Glówny. Att sitta på en uteservering när de eleganta, mjukt pastellfärgade, husen runt torget lyses upp på kvällen är så mysigt att det sjunger lite i hjärtat. Det är lätt att bli förälskad i staden!

Du får ett intyg på att det är riktig bärnsten, 20 miljoner år gammal

Sevärdheter i Krakow

Planty. En fyra kilometer lång parkpromenad som sträcker sig runt hela Gamla stan. Promenaden består av ett trettiotal småparker i olika stil med monument och fontäner. Det står pretzelförsäljare lite här och var, det är bara att komplettera med några kryddstarka korvar, lite ost och en flaska vin från närmaste butik så är eftermiddagspicknicken klar.

Sukiennice, Rynek Główny 1–3. Den gamla tyghallen i renässansstil på stora torget byggdes redan på 1300-talet. Här kan man handla allt ifrån krimskrams till fina souvenirer i folklorestil. Under Sukiennice ligger Rynek Underground, ett slags högteknologiskt museum med utgrävningar och 3D-konstruktioner av hur det såg ut runt torget i början på 1000-talet.

Kazimierz, judiska kvarteren. Stadsdelen, som var centrum för det judiska livet i Krakow under 500 år, förföll när invånarna kördes till koncentrationsläger. De senaste åren har Kazimierz blivit hippt igen och är ett måste under ett Krakowbesök. Här samsas ett dussin synagogor och vackra judiska kyrkogårdar med små kaféer.

Äta i Krakow

Cafe Restaurant Europejska, Rynek Główny 35. På Europejska serveras rejäl och bra mat, öppet 8–24 varje dag. Uteserveringen ger full koll på allt som händer på torget; hästar med vagn som går varv efter varv, små barn som tultar omkring fastsatta i sele för att de inte ska komma bort, och så mängder av turister som strosar förbi.

Bagelmama, ul. Dajwor 10. En gata bort från turiststråket i Kazimierz ligger Bagelmama. Här serveras färska bagels i alla de smaker – vitlök, kanel och russin, fullkorn – you name it. För 40 kronor får du en bagel med exempelvis kycklingcurry-fyllning som är så god att du kommer åka tillbaka till Krakow bara för att få äta den igen. För den som inte är bagelsugen finns goda soppor och sallader.

Szara Kazimierz, ul. Szeroka 39. Riktigt bra restaurang som rekommenderas av guide Michelin. Maten är lite dyrare här, men fortfarande är det otroligt billigt jämfört med en bättre svensk restaurang, så passa på att njuta av en trerättersmiddag. Varma vårkvällar är det mysigt att man kan sitta ute och äta.

Shopping i Krakow

Galeria Krakowska, ul. Pawia 5. Krakowska är ett stort köpcentrum med tre våningar och 250 butiker. Det är fräscht och har många barer och restauranger. Öppet till klockan 22 alla dagar. Sitter ihop med Krakows tågstation, så det är lätt att hitta dit.

Boruni Gallery, ul. Grodzka 60. Vill man ta med sig en souvenir hem från Krakow så är bärnstenssmycken ett bra tips. Den finaste bärnstenen anses komma från den södra Östersjö-regionen där Polen ligger. På Boruni Gallery får du med dig ett äkthetsintyg på att det är riktig bärnsten, 20 miljoner år gammal.

Wavel shop, Rynek Główny 33. Gräddfudge, chokladkakor, praliner och annat mumsigt – chokladmärket Wavel har funnits sedan slutet av 1800-talet och är stort i hela Polen. Det finns tre affärer i Krakow, där chokladen ses som lokalproducerad, fabriken ligger strax utanför stan.

Barer och fika

Barawino, ul. Mostowa 1. Paradiset för en vinälskare! Vinaffär kombinerad med avslappnad och trevlig vinbar. Har över 200 sorters vin, varav ungefär 40 går att köpa per glas. Personalen är kunnig och ger tips när det är svårt att välja. Stället serverar tilltugg som ost och oliver, men ingen mat.

Frantic Club, ul. Szewska 5. Det sägs att Krakow har flest barer i hela världen, om det stämmer är svårt att veta, men sant är att många av dem ligger i medeltida källarvalv. En av de bästa klubbarna i stan är Frantic. Två dansgolv, tre barer och party natten lång!

C.C. Stefan Batory Restaurant, Bulwar Czerwieński. När solen värmer är det underbart att sitta under ett parasoll på övre däck på båten Stefan Batory. Färgglada drinkar serveras tillsammans med utsikt över floden Wisła och den höga klippan där slottet Wavel ligger.

Missa inte detta när du är i Krakow

Auschwitz-Birkenau. Koncentrationslägret ligger sju mil från Krakow och borde besökas av alla som har möjlighet. Bland annat Krakowresor arrangerar mycket prisvärda turer till Auschwitz med svensk guidning.

Floden Wisła. Att sitta under pilträden nere vid floden är alltid mysigt.

Kyrkor. Det finns över 120 katolska kyrkor i Krakow, gå in och njut av tystnaden.

Galicia Jewish Museum, ul Dajwór 18. Ta del av judarnas historia i Krakow.

Nationalmuseum, al. 3 Maja 1. Damen med hermelinen – Leonardo da Vincis berömda målning finns här.

Oscar Schindlers factory

Resefakta: Krakow

Resa hit:Torsdag – söndag i oktober kostar cirka 2300 tur och retur med Sas och Norwegian. Torsdag–söndag i april kostar cirka 700 kr tur och retur med Ryanair från Skavsta.

Ta sig runt: Mysigt att promenera runt. Buss och spårvagn finns, taxi är billigt.

Bästa tid: Året runt, men september – oktober och mars – maj bjuder oftast på underbart väder.

Valuta: Złoty. 1 zloty är ca 2,50 SEK.

