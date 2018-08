Biarritz – missa inte detta i den franska bad- och surforten vid Atlanten

Den här pärlan vid den franska kusten gick på 1800-talet från att vara en liten fiskeby till att bli europeiska kungahusens favoritplats för avkoppling.

Surfare, soldyrkare och toppklassiga cocktails

Den snofsiga stämpeln har hängt i länge, men på senare år lockar Biarritz en helt ny publik: surfarna. Här finns mängder av skolor som lär upp nybörjare, och det hålls surftävlingar på världsnivå i de varma vågorna. Har du varit sugen på att äntra brädan så är det här en perfekt plats!

Men här finns mer än bara surf! Det är lätt att förstå varför fransoserna själva vallfärdar hit under semestermånaderna. Njut av de vidsträckta stränderna, de vackra vyerna, den tjusiga arkitekturen och det finfina köket.

Strandliv

Surfcamp. I Biarritz är surf en obligatorisk aktivitet. Ta lektioner på någon av alla surfskolor här, till exempel svenska Surfakademin (Surfakademin. se). Bästa nybörjarstranden är Côte des Basques, och surfskolan med samma namn är också välrenommerad.

I Biarritz är surf en obligatorisk aktivitet. Ta lektioner på någon av alla surfskolor här, till exempel svenska Surfakademin (Surfakademin. se). Bästa nybörjarstranden är Côte des Basques, och surfskolan med samma namn är också välrenommerad. Takamaka, 11 Avenue de la Marne.

Är du sugen på äventyr är turistcentret Takamaka rätt plats att börja på! Boka en utflykt med rafting, kajak, paddelsurfning eller jetski. Om du fått nog av vattensporter finns mountainbike, äventyrsbana eller trekking att boka.

Sevärdheter

Le Phare de Biarritz, 60 B Espl. Elisabeth II. Från toppen av denna fyr ser du hela Biarritz i panoramavy. Du kan även skymta bergskedjan Pyrenéerna. Väntetiden kan vara lång för att ta sig uppför de 284 trappstegen, men då kan du njuta av solskenet vid det trevliga kaféet vid foten av Le Phare.

Från toppen av denna fyr ser du hela Biarritz i panoramavy. Du kan även skymta bergskedjan Pyrenéerna. Väntetiden kan vara lång för att ta sig uppför de 284 trappstegen, men då kan du njuta av solskenet vid det trevliga kaféet vid foten av Le Phare. Rocher de la Vierge. Vågorna slår mot båda sidor av den långa bron, som leder ut till jungfru-monumentet. Du får en vidsträckt utsikt över vattnet och staden – en storslagen upplevelse! Landmärket Jungfruns klippa restes år 1865 som en hyllning till legenden om en fiskare som räddats ur en fruktansvärd storm. Ett plötsligt ljussken ska ha lett honom i säkerhet.

Vågorna slår mot båda sidor av den långa bron, som leder ut till jungfru-monumentet. Du får en vidsträckt utsikt över vattnet och staden – en storslagen upplevelse! Landmärket Jungfruns klippa restes år 1865 som en hyllning till legenden om en fiskare som räddats ur en fruktansvärd storm. Ett plötsligt ljussken ska ha lett honom i säkerhet. Biarritz aquarium, Esplanade du Rocher de la Vierge. Besöker du området en regnig dag? Otur, men det finns flera museer här. Det mest kända är Biarritzaquarium, där du kan kolla in massor av olika fiskar och andra havsdjur. Utställningen berör också frågan kring hur vi kan bevara jordens marina arter i det vilda.

Mat & dryck

Beach garden, 31 Boulevard du General de Gaulle. Är du ute efter något både läckert och nyttigt att äta på stranden eller utflykten är Beach garden ett perfekt stopp på vägen! Du hittar vegetariska sallader, fräscha smoothies och fullkornsmuffins.

Är du ute efter något både läckert och nyttigt att äta på stranden eller utflykten är Beach garden ett perfekt stopp på vägen! Du hittar vegetariska sallader, fräscha smoothies och fullkornsmuffins. Milwaukee café, 2 Rue du Helder.

Bästa söndagsbrunchen. Klassiker som amerikanska pannkakor och egg benedict och massor av amerikanska sötsaker. Brownies, cheesecake och cupcakes. Du går garanterat mätt härifrån. Ibland hålls även livespelningar.

Bästa söndagsbrunchen. Klassiker som amerikanska pannkakor och egg benedict och massor av amerikanska sötsaker. Brownies, cheesecake och cupcakes. Du går garanterat mätt härifrån. Ibland hålls även livespelningar. Le Bouchon Biarrot, 2 Avenue Reine Victoria. Avsluta resan med middag här, i mysig, rustik atmosfär! Vällagade tapas på färska råvaror, avnjut dem gärna längst in i vinbaren. Både servitörerna och menyerna är tvåspråkiga.

Shopping

Market Les Halles, 11 Rue des Halles.

På den anrika marknaden hittar du mängder av inhemska delikatesser till bra pris. Färsk frukt, nybakade croissanter, ost, chark … Om du är beredd att äta stående kan du njuta av färska ostron i fiskdelen. Ett glas vin ingår!

Rue Mazagran. Biarritz huvudgata, där baskiska souvenirshoppar trängs med hippa märkesbutiker som Roxy och Banana Moon, franska parfymerier, delikatessaffärer och skoaffärer fulla med baskiska espadriller i alla tänkbara stilar.

Galeries Lafayette, 17-19 Place Georges Clemenceau. Har du åkt hit för att shoppa high fashion är detta rätt ställe. Varuhuset har samlat modehus som Armani, Zadig & Voltaire, Sandro, Kooples och Comptoir de Cotonniers.

Krogliv

Bar de la plage, 4 Rue Gardères. Här kan du äta, barhänga och njuta av skön livemusik. Stället har en boho-chic inredning med den franska, fräscha känslan. Spännande drinkar och vänlig personal.

Här kan du äta, barhänga och njuta av skön livemusik. Stället har en boho-chic inredning med den franska, fräscha känslan. Spännande drinkar och vänlig personal. Le Caveau, 4 Rue Gambetta. Även om Biarritz inte i första hand är känt för galet nattliv finns förstås klubbar för just detta. På Le Caveau trängs surfare med soldyrkare och lyxturister under högsäsong. Dyra men toppklassiga cocktails!

Även om Biarritz inte i första hand är känt för galet nattliv finns förstås klubbar för just detta. På Le Caveau trängs surfare med soldyrkare och lyxturister under högsäsong. Dyra men toppklassiga cocktails! Le Newquay, 20 Place Georges Clemenceau. Le Newquay ligger centralt i Biarritz, och under högsäsong är det ofta fullpackat med folk. Du möts av amerikansk rock, drinkar till helt okej priser och sköna surfvibbar. Under dagtid eller lågsäsong är det en bra plats för att sitta och njuta av folkvimlet.

TIPS! Missa inte Port des Pecheurs, Allée Port des Pêcheurs. ”Fiskarnas hamn”, ett givet mål för dig sugen på fisk och skaldjur! Njut av läckerheterna och den charmiga 1800-talshamnen.

5 bonustips Biarritz

Biarritzbylocals.com

Sajten för att uppleva orten som en lokalbo, mängder av utfärder. Varför inte besöka en baskisk vingård? Närliggande orter. Ta dig till guldkornen med cykel eller buss. Missa inte Bidart, Hossegor och Anglet. Galerie d’art Anne Broitman, 8 Rue Gambetta. Ett av många gallerier värda ett besök.

Popkonst i baskisk tappning. Hôtel du Palais, 1 Avenue de l’Impératrice. Hotell där Frank Sinatra och Coco Chanel bott och svirat. Strandfester och strandfestivaler. Det hålls mycket av den varan under surfsäsongen juni- september.

Fakta Biarritz

Prisexempel: SAS flyger direkt till Biarritz från Stockholm under högsäsong från cirka 2 500 kr.

Högsäsong: Juni-augusti. Valuta: Euro.

Ta dig runt på plats: Buss kostar runt en euro per resa och tar dig snabbt utanför staden till närliggande orter. Det går även att låna cyklar gratis genom turistcentret.

Boende: Hotel Le Bellevue, Enkelt budgethotell med bra läge ovanför Grand plage. Villa le Goeland, fint bed and breakfast vid Plateau de l’Atalaye, med terrass med fantastisk utsikt över staden.

LÄS OCKSÅ: Reseguide till Biarritz och San Sebastián – surf- och matmecka!