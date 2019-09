R

eese Witherspoon, 43, är skådespelare, producent, bokklubbs-boss och grundare av ett klädmärke. Och om vi älskade henne som den chica juridikstudenten Elle Woods i filmen Legally blonde så älskar vi henne ännu mer som den mycket rättframma lyxmorsan Madeline Mackenzie i HBO-tv-serien Big little lies. Liksom sin rollfigur är även Reese gift och har tre barn. Men hur ser hennes kärleksliv ut privat?

Reese Witherspoon och Ryan Phillippe

Vi börjar med att backa bandet till 1999, till inspelningen av En djävulsk romans. Reese har tidigare träffat sin motspelare Ryan Phillippe på en fest och fattat tycke för honom – och nu ska de spela mot varandra. I filmen, som bygger på

Choderlos de Laclos bokklassiker Farliga förbindelser, ingår en del heta scener, och det hettar snart till även mellan Reese och Ryan. Och boom – bara tre månader efter biopremiären för filmen står det nyförälskade paret på altaret och byter ringar. Reese är då 23 år och redan gravid i sjätte månaden. Fyra år senare har hon hunnit bli tvåbarnsmamma (Ava föddes 1999 och Deacon 2003), samtidigt som hon har fullt upp med karriären.

Det finns saker i mitt liv som är svåra att förlikas med, som skilsmässan

Kärlekslyckan mellan Reese och Ryan varar i sju år men sedan bestämmer sig paret för att skiljas, vilket chockar både fans och filmbranschen eftersom de varit ett av Hollywoods absoluta favoritpar. Paret är överens om att gå skilda vägar, men skilsmässan medför ändå sorg. Reese öppnar sig för tidningen Glamour om hur förkrossad hon är över splittringen: ”Jag låg på köksgolvet och grät massor tills jag kom till en punkt där jag vaknade och kände: ‘Okej, jag vill inte känna så här längre.'”

Även Ryan beskriver tiden efter skilsmässan som den mörkaste och sorgligaste plats han någonsin varit på: ”Det var en kamp, jag kunde inte ens komma ur sängen de första fyra, fem månaderna. Det är den värsta tiden i mitt liv.”

REESE WITHERSPOON

Ålder: 43 år.

Familj: Barnen Ava, 19, och Deacon, 15, tillsammans med exmaken Ryan Phillippe, 44, och sonen Tennessee, 6, tillsammans med maken Jim Toth, 49.

Bor: I Nashville, USA.

Gör: Är skådespelare och producent. Driver bokklubben Hello sunshine, @ReesesBookClub på Instagram, och är grundare av klädmärket Draper James.

Aktuell: I andra säsongen av HBO-serien Big little lies och kommande tv-serien The morning show.

Alla breakups i Hollywood följs av skvaller och rykten, sanna och osanna. Så även denna. Skilsmässan sägs bero på otrohet: Ryan ska ha inlett en affär med en av sina motspelare i filmen Stop-loss, den australiska skådespelaren Abbie Cornish (som han sedan också blir tillsammans med) samtidigt som han är gift med Reese. Enligt kändistidningen The National Enquirer ska Reese ha fått reda på romansen genom att ha smygkikat i sin dåvarande makes Blackberry och läst meddelanden som avslöjade otroheten.

Men oavsett om ryktena är sanna eller inte så skiljs paret åt som vänner, i alla fall utåt.

”Det finns saker i mitt liv som är svåra att förlikas med, som en skilsmässa. Ibland är det väldigt svårt att förstå hur det kan hända. Det är så enkelt att lägga skulden på någon. Jag har ingen tid eller utrymme för sådan negativitet i mitt liv”, berättar Reese för magasinet Parade.

Och paret har sedan sin splittring hållit fast vid att orsaken till skilsmässan var att de var så unga när de gifte sig.

”Jag tror att problemet var ålder. När vi blev tillsammans var vi så unga. Jag tror att det kan skapa problem, speciellt för två personer i den här branschen eftersom det följer med så mycket snack”, sa Ryan i en intervju med tv-legendaren Larry King.

Men exparet har alltid hyllat varandra sedan de gick skilda vägar, speciellt som föräldrar.

”Min exmake är väldigt involverad i att uppfostra våra underbara barn. Vi står på samma sida eftersom vi båda är uppväxta i arbetarfamiljer i Mellanvästern”, säger Reese till tidningen Parade.

Reese Witherspoon och Jake Gyllenhaal

Samtidigt som skilsmässoprocessen med Ryan pågår träffar Reese skådespelarhunken Jake Gyllenhaal som just då står på toppen av sin karriär med supersuccén Brokeback mountain. Reese och Jake syns ute tillsammans och dejtar länge. Men Jake är, problematiskt nog, också kompis med Reeses exmake Ryan, och Reese sägs få kalla fötter eftersom hon inte känner att skilsmässan är helt över och ”inte ens vill tänka på” att gifta sig igen.

Flera tidningar rapporterar att Jake blir förkrossad när Reese bestämmer sig för att avsluta relationen.

Reese Witherspoon är gift med Jim Toth

Men allt förändras igen när hon på en bar träffar stjärnagenten Jim Toth, 49, som ”räddar” henne från sin överförfriskade kompis, som inte kan sluta att stöta på Reese. Och 2011 befinner sig Reese i en rosa brudklänning på sin ranch i Ojai, Kalifornien, där hon säger ja till Jim som lovar att göra allt för henne.

”Jim sa: ’Jag kommer att visa dig vad en bra partner är varje dag, vad en bra person är. Jag kommer att ta hand om dig så mycket att du kommer att bli helt van vid det.’ Jag har aldrig haft någon som han i mitt liv”, berättar Reese för Elle.

Jim, som representerar stjärnor som Scarlett Johansson, Matthew McConaughey och Robert Downey, Jr. är inte bara bonuspappa till Reeses barn Ava, 19, och Deacon, 15, han är också pappa till parets gemensamma son Tennessee som blir sju år i höst. Och efter åtta år tillsammans verkar paret fortfarande hålla hårt i varandra.

Reese Witherspoon börjar producera egna tv-serier och filmer

Även om Reese själv är en otroligt driven person så var det maken Jim som peppade henne att ta steget till att producera tv-serier och filmer på egen hand, vilket Reese länge velat göra. Enligt Harper’s Magazine sa Jim: ”Du läser flest böcker av alla jag känner. Du borde köpa några av rättigheterna och göra film av dem.”

Så Reese ställde sig själv frågan: ”Varför är det alltid samma tjugo personer som gör alla filmer? Kanske finns det utrymme för en mer inkluderande idé om vem som kan vara på skärmen och vem som kan få den finansierad. Kanske finns det olika sätt att skapa innehåll som ser mer ut som världen vi går igenom i verkliga livet.”

Hennes bolag Hello Sunshine har producerat tre filmer/serier som är byggda på just bästsäljande böcker: Gone girl, Wild och nu aktuella Big 1976 där hon både är medproducent och spelar en av huvudrollerna.

Visst måste det vara härligt att vara lyckligt gift med en så peppande man som Jim – men Reese behöver förstås ingen man för att uppnå det hon vill.

”Det finns inga negativa konsekvenser av att älska fullt ut, av hela sitt hjärta. Man får alltid tillbaka kärlek genom att ge kärlek. Men behöver jag män? Jag tycker inte att det handlar om att behöva män. Det handlar om att vilja ha kärlek”, säger Reese Witherspoon.

Reese Witherspoon om …

… SIN KARRIÄR: ”Många oroar sig så mycket över sina karriärer, men sällan lika mycket över sina liv. Jag vill skapa mitt liv, inte bara mitt jobb.”

ATT FÅ FLER BARN: ”Det vore fantastiskt att få fler barn. Barnen är det bästa i mitt liv. Jag är helt annorlunda med barnen än på jobbet – de får mig att smälta.”

GALAKLÄDER: ”Det är så lustigt att allt handlar om kläder. Det är bisarrt. Du jobbar häcken av dig, vinner ett pris, och sedan handlar det ändå bara om din klänning.”

UTMANINGAR: ”Om något känns skrämmande eller läskigt, då ska jag förmodligen göra just det.”

SINA FÖRÄLDRAR: ”Mina föräldrar har alltid trott på att jag kan göra allt.”

