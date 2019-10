Magdalena Graaf, 44: ”Jag skämdes när jag hade sex”

MAGDALENA GRAAF.

Ålder: 44.

Familj: Blivande maken Filip Larsson, som hon har barnen Charlie, 7, och Louie, 3, med. Sönerna Tristan, 14, och Lancelot, 19, från äktenskapet med Magnus Hedman.

Bor: I Djursholm, Stockholm.

Gör: Är bloggare, programledare, författare och tv-profil.

Aktuell med: Realityserien Systrarna Graaf på TV3, tillsammans med sin syster Hannah.

Magdalena Graaf är som en katt med nio liv, om man tittar på hur mycket hon har gått igenom under sina 44 år. Hon har överlevt förlusten av ett barn, blivitfrisk från en hjärnblödning och tagit sig ur destruktiva förhållanden. Nu blir hennes liv en realityserie – i tv-programmet Systrarna Graaf kommer vi att få följa med i Magdalenas och systern Hannahs liv.

– Jag är inte lagom, utan antingen eller, säger Magdalena och drar plötsligt av sig tröjan för att byta plagg inför nästa bild. Hon har ingen behå. Vi är hemma i hennes pampiga Djursholmsvilla på 260 kvadratmeter, en trygg miljö för ”Maggan” där hon gör precis som hon vill.

Saknar du dina stora bröst?

– Nej, inte alls. De var mest i vägen. Jag hade stora bröst av mig själv. Sedan opererade jag dem ännu större. När jag upptäckte en knöl i bröstet bestämde jag mig för att ta ur allt silikon. Jag var så drastisk att jag först tänkte låta dem operera bort exakt hela rubbet, med bröstvårtor och allt. Men jag behöll själva brösten. De är jättesmå nu, och kläder sitter mycket bättre på mig idag.

Mittemellan hennes bröst stoltserar en stor och pampig tatuering som föreställer en lotusblomma. Den gjorde hon på sin retreat-resa till Thailand för ett år sedan.

– Du känner väl till den vackra historien om lotusblomman? Den växer bara i gyttja och smuts, åker ner i gyttjan under natten och kommer upp ren dagen efter.

Hon drar på sig en svart tröja med neonfärgade graffiti-motiv och rullar ut en rosa elmoped ur garaget för en av bilderna.

– Jag skaffade en rosa, just för att ingen vill stjäla en sådan färg. Den är toppen, men jag älskar min permobil ännu mer.

Har du en permobil? Varför det?

– Jag köpte den eftersom jag är lat och tycker det är jobbigt att gå ut med hunden, dessutom hade jag problem med höften. Den har käpphållare och allt! Jag vill trimma den så att den går snabbare.

Tyvärr har någon i familjen (gissningsvis någon av sönerna) vridit om nyckeln för hårt i låset så att nyckeln gått av, så Magdalena får i avvaktan på lagning nöja sig med resten av motorparken, som bland annat består av en Jaguar E-Type och en svart Range Rover SVR i miljonklassen.

Magdalenas sambo Filip Larsson är förvisso lyxbilshandlare, men vrålåk har hon kört tidigare, bland annat i England, där hon tog sitt körkort och körde upp i Londons stimmiga rondeller. Vi tar en åktur med familjens monster-suv, och hon placerar pudelmopsen Sten i mitt knä medan hon backar ut våghalsigt nära sidostolparna.

Är du inte rädd för att repa fälgarna?

– Nej, jag skiter i repor. Filip blir galen. Som alla killar gillar han polerade bilar. Jag förstår inte ens varför man ska fixa fälgar som blivit repade. De kommer ju att repas igen? Hon trycker ner sina små 36:or mot gaspedalen och 550 hästkrafter brakar loss så att motorn vrålar till.

– Jag sparade ihop till min första Ciao-moppe när jag var 18. Körkort tog jag först när jag fyllt 25, jag hade inte råd innan dess.

En vanlig missuppfattning om Magdalena är att hon är en golddigger. Av alla elakheter som skrivs om henne (och det är en hel del) är just golddigger-myten den värsta, enligt henne själv.

– Det gör mig så oerhört provocerad. Ingen har någonsin betalat för mig eller gett mig något. Jag har tjänat ihop till allt jag har helt på egen hand.

Uppväxten i det kristna kollektivet med sex andra familjer var inte direkt präglad av masskonsumtion.

Systrarna Graaf hade inte ens möbler, däremot kuddar på väggarna, och fick lära sig att det finns viktigare saker i livet än materiella ting. Som att ta hand om andra som har det svårare, exempelvis. Det lärde sig Magdalena väldigt väl.

Magnus började experimentera med droger. Idag är han drogfri, vi har bra kontakt

Den kristna tron handlar även en hel del om begreppet förlåtelse, vilket Magdalena också har haft nytta av i livet. Magdalena levde i flera år med en våldsam make som misshandlade henne brutalt. Bland annat sköt exmannen henne i benet med en kolsyrepistol. Magdalena flydde från sin make med sonen Isak och skrev senare den hyllade boken boken Det ska bli ett sant nöje att döda dig.

Ex-maken Magnus Hedmans missbruk

Sedan gick hon ur askan i elden med make nummer två, fotbollsspelaren Magnus Hedman. Magnus var aldrig våldsam mot henne, men när fotbollskarriären en dag tog slut och det var dags för Magdalena att kliva upp och prioritera sin karriär, efter att ha varit hemma och uppfostrat barn, så upptäcktes Magnus drogmissbruk.

– Jag var naiv som trodde att det skulle vara min tur att få jobba och tjäna egna pengar efter flera år som hemmafru. Men Magnus förlorade fotfästet när han tappade sin identitet som fotbollsstjärna, och då började han experimentera med droger.

Missbruket eskalerade och var det som i slutändan ledde till att paret skilde sig. De har två barn tillsammans, Tristan och Lancelot. Magnus fungerade även som en extrapappa åt Isak.

Vad har du för relation till Magnus idag?

– Det är viktigt för mig att barnen ska bibehålla en god relation till honom. Idag har vi en bra kontakt. Magnus är drogfri nu och går tolvstegsprogrammet. Han går på möten dagligen, vilket är imponerande.

Trots sveken har inte Magdalena förlorat hoppet om kärleken. Fästmannen Filip träffade hon för flera år sedan när båda var i andra relationer. Sedan gjorde han slut med sin sambo och Magdalena hade varit skild från Magnus i tre år – då gick de på dejt.

– Jag tyckte först att han var lite snobbig och gay, inte alls min typ. Men när vi väl fick chans att prata med varandra insåg jag att han är cool. Filip är otroligt manlig i allt det mjuka.

Hon funderar en stund och tar en klunk kaffe ur den pastellfärgade koppen med trycket ”Hellre glitterfitta än bitterfitta”. Och så ursäktar hon de fåniga keramikmuggarna (hon har flera stycken med olika vulgära texter) men konstaterar att de är så ”otroligt sköna att dricka ur”.

– Det bästa med Filip är hans lugn. Han höjer aldrig rösten eller är sur. Han har många bollar i luften, vilket vi kan bråka om. Talar i telefon samtidigt som han äter och har svårt att vara närvarande. Filip vill vara överallt men räcker inte till, så han får skit från mig, från jobbet, från barnen.

Bröllopet med sambon Filip

Vad hände med ert planerade bröllop, blir det av?

– Det hoppas jag verkligen! Vi hade tänkt gifta oss det året Isak dog, men då gick förstås luften ur oss helt. Men nu siktar vi på nästa år, 2020, då firar vi även tio år som par. Däremot är vi oense om hur och var. Jag vill stå i en samisk folkdräkt vid en kåta i Lappland och han vill ha ett stort bröllop i Skåne, på traditionellt vis.

Ringen är hur som helst redan fixad. Hon fingrar på den vackra vintagediamanten när vi riggar inför omslagsbilderna. Paret hade en kris för några år sedan, men de redde ut problemen och bestämde sig för att bli gamla tillsammans. ”Vi är menade för varandra och ett riktigt ’håll käften-team’. Filip har berättat sina mörkaste hemligheter för mig och jag mina för honom. Inget kan komma emellan oss!” skrev Magdalena nyligen i sin blogg.

Med tanke på hur livet och folk har behandlat Magdalena undrar jag vad det är som gör att hon fortfarande orkar vara en anständig, varm och generös person? Jag är nyfiken på vad konsekvenserna blivit – om hon till exempel är mer skeptisk mot främlingar nu – men hon skakar på huvudet:

– Jag har fortfarande lite för lätt att bjuda in folk i mitt liv. Däremot är jag jävligt luttrad idag, en större personkännare. Jag är ganska cynisk och brukar säga till Filip att det enda han kan göra som skulle såra mig är att gifta sig med min mamma…

Sonen Isaks död

I augusti 2014 förlorade Magdalena sin förstfödde son Isak i en tragisk olycka. Han ramlade ner från sin balkong och dog. Som om inte det vore nog hamnar hon mitt i terrorattentatet på Drottninggatan tre år senare, där hon och sönerna Charlie och Tristan med nöd och näppe undkom att bli ihjälkörda av lastbilen då de var på väg att gå på bio.

– Vi såg lastbilen strax innan och jag reagerade direkt över att den var så stor. Tristan undrade ”Tänk om det är en sån där som kör på folk, som de gjorde i Frankrike?” och jag svarade ”Det kan man aldrig veta”. Jag fick instinktivt en dålig känsla och var på helspänn. Strax efter smällde det. Den belgiska kvinnan som dog blev påkörd bara några meter ifrån dem. Magdalena och barnen kastade sig in i en butik för att ta skydd. Flera månader senare mötte hon Akilov i rättegången och fick skadestånd.

– Efter Drottninggatan började jag äta antidepressiva. Jag försökte bearbeta sorgen efter Isak och då hamnar jag mitt i en terrorattack. Jag glömmer aldrig ljuden från lastbilen. De ljuden hör du hela tiden när du bor inne i stan, och därför flyttade vi till ett hus i förorten.

Jag skämdes när jag hade sex och ville dölja mina valkar

Hur mår du idag?

– Det enklaste vore väl att gå in i väggen. Som alla andra gör. Men jag har inte den lyxen att välja att vara svag, eftersom jag har barn. Just nu känns livet fantastiskt. Som om jag lurar ödet. Rent fysiskt har jag nog aldrig mått så bra med mig själv någon gång. Smal och lycklig. Visst har jag varit smal tidigare, men då var jag olyckligt smal och hade gått ner på grund av sjukdom eller sorg.

Viktraset i Thailand

Varför var du tvungen att åka iväg på ett retreat i Thailand för att gå ner i vikt?

– Thailandsresan var terapi för mig, att få vara ensam och sörja ifred och fokusera helt på mig själv. Det i kombination med hälsohjälpmedel, som nyttig mat och träningsschema. Här hemma hade det aldrig funkat. Det är stress, kvartssamtal, alltid någon som avbryter, man tar ett glas vin på kvällen och äter upp resterna av barnens fiskpinnar och pasta.

Hur har folk reagerat på din viktnedgång?

– Folk blir som galna och tar sig rätten att kommentera min kropp, men det är enbart positivt, så jag låter dem göra det. Min övervikt ställde till med massor av problem, jag fick hälsporre och en kronisk inflammation i höften. Jag hatade mig själv och tyckte att jag såg ut som en gris. Varenda timme tänkte jag på min övervikt. Jag skämdes när jag hade sex och ville dölja mina valkar.

Magdalena gick först ner tio kilo på sin hälsoresa i Thailand, tack vare en kickstart med ”gröna äckliga drinkar” och mycket träning. Därefter har cirka 14 kilo till försvunnit, främst tack vare att hon äter regelbundet och numera tar mindre portioner.

– Eftersom jag är sjuttiotalist så älskar jag vågen och att väga mig. Det är en sådan kick att gå ner i vikt och kunna ta på mig vad som helst och veta att det sitter bra. Jag vet att många blir provocerade av att jag säger så, men det struntar jag i. Jag har mer energi och kan röra mig lättare utan smärtor.

Då behöver du inte permobilen längre, alltså?

– Fast hur jäkla kul vore det inte att rulla in på nattklubben V via en ramp med den där? Och säga till dörrvakterna ”Tyvärr, jag har artros och måste ha den här.”

Hon skrattar så att den stickade tröjan glider ner på axeln och gör att man skymtar den tatuerade lotusblomman i hennes urringning. Hur mycket dynga och skit Magdalena Graaf än får kräla sig igenom, så tar hon sig alltid upp igen. Vackrare än någonsin. Precis som lotusblomman.

Magdalenas liv – en tidslinje

2 september 1975

Engla-Maria Magdalena Graaf föds på Mora lasarett.

22 februari 1995

Föder sonen Isak. Pappa: den etablerade gangstern som benämns ”Jorma” i boken Det ska bli ett sant nöje att döda dig

1996

Återvänder till Stockholm efter att ha levt under skyddad identitet i Göteborg.

1998

Skaffar silikonbröst och slår igenom tillsammans med lillasyster Hannah i duon Graaf Sisters som blir ett fenomen, både i Sverige och utomlands. Låten You got what I want säljer platina.

3 oktober 1999

Gifter sig med Magnus Hedman.

2000

Flyttar till England och blir fotbollsfru. 21 juli: Föder sonen Lancelot. Pappa: Magnus Hedman.

2002

Viker ut sig i herrmagasinet Café tillsammans med systern Hannah.

2003

Startar The Graaf Children Center i Nagpur, Indien, tillsammans med sin mamma och Hannah. Belönas av Time Magazine samma år med en hedersutmärkelse för denna välgörenhetssatsning.

5 november 2004

Föder sonen Tristan. Pappa: Magnus Hedman.

7 april 2006

Magdalenas första bok Det ska bli ett sant nöje att döda dig släpps. Boken blir en bestseller och har idag sålts i över 150 000 exemplar och översatts till fyra språk.

2006

Skiljer sig från Magnus Hedman

2007

Blir en av programledarna för Postkodlotteriet på TV4.

27 juli: Sommarpratar i P1:s Sommar.

27 januari 2009

Opereras akut för hjärnblödning och tvingas tappa ut 2,3 dl blod (med enbart lokalbedövning) ur huvudet. Får lämna sin medverkan i Let’s dance.

2009

Börjar blogga och blir snabbt en av Sveriges största bloggare.

5 november 2011

Föder sonen Charlie. Pappa: Filip Larsson.

Mars 2013

Gör en bröstförminskning, från F- till B-kupa, och tar bort en del av sina silikonimplantat.

10 maj 2013

Blir programledare för Ensam mamma söker på TV3.

23 maj 2013

Släpper sin andra bok Mitt perfekta liv.

25 augusti 2014

Förstfödde sonen Isak omkommer tragiskt efter att ha fallit ut från sin balkong. Ingen vet om det var en olycka eller självmord.

22 februari 2016

Föder sonen Louie. Pappa: Filip Larsson. Louie föds alltså på samma dag som Isak.

14 november 2016

Opererar sina bröst mindre igen och tar denna gång bort allt för att bli ”platt som en planka”. Magdalena upptäckte några månader tidigare en knöl i bröstet. Även om den var godartad ville hon att allt skulle bort.

31 augusti 2018

Lämnar sin roll som programledare för Postkodlotteriet, TV4, efter elva år, för att satsa mer på sin blogg och sitt egenföretagande.

Oktober 2019

Blir realitystjärna tillsammans med systern Hannah i TV3:s program Systrarna Graaf

AV: CHARLOTTA FLINKENBERG

FOTO: STEPHANIE SIFVERT,TT

HÅR OCH MAKEUP: LINDA FERNSTRÖM

STYLING: CHARLOTTA FLINKENBERG