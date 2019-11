SEXNOVELL. Linda och Kalle har unnat sig en romantisk helg och tagit in på ett minst sagt annorlunda hotell. Här finns flera rum, speciellt utformade för att njuta – bondagerummet blir deras val för kvällen. Kalle tar på Linda en ögonbindel och leder henne in i en främmande värld …

Mörker. Hur mycket jag än öppnar mina ögon och söker efter en strimma ljus så är allt bara svart. Det är omöjligt för mig att avgöra om det är ljust eller mörkt i rummet. Även om ögonbindeln knappt känns så sitter den på plats när jag vrider på huvudet. Jag är frestad att pilla upp den med händerna, men de sitter fastlåsta. Jag försöker dra ut mina händer ur de vadderade hålen, men hålen är perfekt utformade för att hålla dem säkert fjättrade. Hålet för mitt huvud är större och ger mig lite större svängrum, även om jag inte kan ta mig loss. När jag böjer ner huvudet stöter jag in i en kudde. Det är som en vadderad dyna med hål i, ungefär som i en massagebänk. En mycket märklig massagebänk.

Hela jag är som fixerad i någon sorts konstruktion. Inte någon vanlig möbel. Den här är specialgjord för ändamålet. Jag står framåtlutad 90 grader över en vadderad, rundad stolpe i lagom höjd för att jag ska kunna vila över den. Benen är brett isär och sitter fastlåsta med hjälp av mjuka remmar. Jag känner hur det pirrar mellan mina ben. Hela situationen, att jag står här helt naken och utlämnad och omöjligen kan ta mig loss, är väldigt upphetsande. Mina bröst hänger rakt ner och jag känner mig lite som en kossa som står i sitt bås och väntar på att bli mjölkad. Ovissheten kring vad som kan komma att hända gör att jag känner kåtheten skölja genom kroppen, även om jag är lite nervös. Här står jag ju helt naken och serverad för att ta för sig av och avnjutas som ­värsta festmåltiden.

Bondage är något som vi båda uppskattar och går igång på

Nu känner jag mig ganska trygg i situationen ändå. Jag har ju placerats så här av min man Kalle. Vi är iväg på vår årliga weekend på tu man hand som vi brukar unna oss inför jul. Oftast brukar vi bara ta in på ett vanligt hotell. Men den här gången har Kalle hittat ett hotell som erbjuder lite speciella faciliteter på området sex och lust. Bland annat kan man hyra några olika ”lustrum” i anslutning till hotellets spaavdelning. Alla lustrummen har olika teman, och vi har valt att hyra bondagerummet. Bondage är något som vi båda uppskattar och går igång på. För att öka spänningen har jag inte i förväg fått se exakt vad rummet har att erbjuda. Men det är det jag får uppleva nu.

Efter att ha njutit av bastu och bubbelpool i spat så gick vi vidare in till avdelningen med lustrummen. Innan vi öppnade dörren till bondagerummet fick jag ta på mig ögonbindeln. Sedan ledde Kalle in mig i rummet och stängde dörren. Han klädde av mig min bikini och såg sedan till att jag, efter lite justerande, blev fastlåst i den här positionen som jag står i nu. Därefter behövde han gå ut och hämta något och lämnade mig här. Jag är helt naken och utlämnad i den här inbjudande positionen.

Tankarna börjar cirkulera. Låste Kalle? Tror inte det. Det innebär att vem som helst skulle kunna komma in i rummet och hitta mig så här. Det skulle väl aldrig hända? Kalle kommer ju snart tillbaka. Men tänk om det ändå händer? Det var ju ett gäng killar i spat som tittade uppskattande på mig. Tänk om någon av dem kommer in här? Nej nu får jag lov att bromsa tankarna. Såklart att Kalle kommer tillbaka strax.

Händerna utforskar nu hela mitt nedre parti och smeker insidan av mina lår

Just då hör jag hur dörren öppnas och stängs. Jag hör också hur någon låser dörren. Skönt att Kalle kom tillbaka. För det var väl Kalle? Han säger ingenting. Jag spänner öronen för att lyssna och försöka höra något. Allt jag hör är mina egna hjärtslag som liksom försöker slå så tyst som möjligt, men istället bara nervöst studsar fram. Jag måste ju anta att det är Kalle som har kommit in i rummet. Antagligen står han och betraktar mig som en bakelse i detta nu. Det är nästan så att jag känner blicken röra sig över min nakna kropp. Den förnimmelsen får mig att rysa till lite lätt. Jag försöker fokusera på betraktaren i rummet. Var är han? Vad gör han? Vad kommer att hända härnäst?

Tiden går. Betraktaren i rummet ger sig inte till känna. Men så hör jag ett klädesplagg som faller till golvet. Eller var det en handduk? Jag tycker mig känna en svag, diskret doft av fräschör, som en nyduschad kropp. Doften försvinner dock och snart står jag där utan sinnesintryck igen och famlar.

Men är det verkligen Kalle? Dessa fjäderlätta smekningar ­känner jag inte riktigt igen. Kan det vara så att det är någon annan?

Plötsligt känner jag hur lätta händer börjar smeka mina höfter och låter fingertopparna stryka över min varma hud. Ner över skinkorna och sedan upp mot ryggen längs båda sidor. Han står bakom mig och har full kontroll över situationen. Smekningarna är precis lagom retsamma och ger behagliga rysningar över hela min kropp där de far fram. Händerna utforskar nu hela mitt nedre parti och smeker insidan av mina lår, men undviker direkt kontakt med mitt kön. Den ena handen pressas in mellan mina ben, fingrarna dras över venusberget och vid sidan om blygdläpparna vidare med en lätt strykning mellan skinkorna. Behandlingen är så sexig att jag nu känner hur jag nästan hyperventilerar i små upphetsade andetag.

Men är det verkligen Kalle? Dessa fjäderlätta smekningar känner jag inte riktigt igen. Kan det vara så att det är någon annan? Någon av killarna från spaavdelningen? Mitt hjärta börjar slå lite oroligt vid tanken på att det skulle kunna vara en främling som tar för sig av min kropp. Samtidigt skriker min kropp efter mer. Fingertopparna fortsätter retsamt vandra över min nakna kropp. Jag märker hur jag rör mitt underliv mot den smekande handen i ett försök att ta för mig mer. Då lägger personen i rummet handflatan mot mitt underliv och greppar tag i mig. Det här är Kalle, det här är något som han skulle kunna göra.

Därefter försvinner plötsligt beröringen. Jag väntar på nästa drag och känner mig smått vimmelkantig av lust och spänning. Så anar jag doften av nyduschad och fräsch man igen. Och nu känner jag hur han andas mot mina bröst utan att röra dem. Jag försöker närma mig honom men kommer ingenstans. Så känner jag plötsligt hur hans läppar nuddar min ena bröstvårta och hur han låter tungan snurra ett härligt varv runt. Han nafsar lite retsamt. Hans ena hand omsluter mitt andra bröst med en mjuk smekning.

Så försvinner han plötsligt igen och lämnar mig med känslan av att han studerar mig. Helt plötsligt märker jag att han står precis bakom mig och tar sina händer på mina höfter och trycker samtidigt sitt kön mot mitt.

Han är helt klart naken och jag känner hans rejäla stånd mot mina skinkor. Men det ståndet känns större än vad Kalles brukar göra. Såklart är det svårt att avgöra helt. Men visst känns det större än vad jag är van vid. Är de två stycken härinne? Har Kalle planerat att ta in en extra man? Vi har förvisso pratat om att någon gång ta in en extra person, men det har ju aldrig kommit längre än till en fantasi. Tanken på att det kan vara två män i rummet är väldigt upphetsande och jag riktigt känner hur mitt kön gör sig redo.

Händerna förblir kvar på mina höfter, men istället för att känna ett stånd mot mitt kön känner jag hur någon börjar slicka och nafsa på mina våta blygdläppar. Personen vill sluka hela mig när han slickar mig och jag hör hur han andas upphetsat. Är det inte Kalles häftiga andetag som jag hör?

Jag tar in hans stånd i munnen och försöker få in så mycket av honom som jag bara kan. Han smakar annorlunda

Det är riktigt skönt, och när han för in några fingrar och trycker på min g-punkt vill mina ben nästan ge vika av välbehag. Jag vill röra honom, få känna på honom. Och som om han läst mina tankar slutar han stimulera mig för att istället gå fram till mitt ansikte. Han tar med fast hand tag om mitt hår och lyfter mitt huvud. Sedan känner jag den fuktiga spetsen av hans mandom mot mina läppar. Jag tar in hans praktstånd i munnen och försöker få in så mycket av honom som jag bara kan i min mun. Han smakar annorlunda. Inte som Kalle brukar, men nu känns storleken mer bekant. Han glider in och ut ur min mun några gånger och stönar allt högre. Jag är helt i hans händer, men just nu är det ändå jag som har honom i min makt, även om det bara är för en liten stund.

Till slut drar han sig ur min mun och det blir ekande tyst igen. Jag misstänker att han nu tänker ta för sig av min bakdel och jag suktar efter att få känna honom tränga in i mig. Men då hör jag plötsligt ett surrande och förstår att det är en vibrator som låter. Jag skakar av upphetsning och av att inte kunna påverka nästa drag. Jag hoppar till när jag känner ett stort vibratorhuvud mot min klitoris. Strax därefter känner jag att han för in några fingrar i mig och känner sig runt.

Stimuli från två håll blir helt överväldigande för mig och jag känner att jag kommer få orgasm om han fortsätter

Jag stönar högt när jag känner att han hittar min g-punkt. Stimuli från två håll blir helt överväldigande för mig och jag känner att jag kommer få orgasm om han fortsätter. Och fortsätter gör han! Orgasmen tar nu sats, och hjälplöst sveps jag med. Jag halvskriker ut det sköna när orgasmvågen slår över mig.

När orgasmen ebbat ut känner jag hur han sakta för in sitt stånd i mig och rytmiskt börjar röra sig in och ut i ökande takt. Jag får återigen känslan av jag töjs ut mer än vanligt och undrar åter om det verkligen är Kalle bakom mig. Hans sätt att ta mig och hans dova stön gör mig uppslukad av nuet. Jag hör att han är riktigt upphetsad och att han närmar sig klimax nästan direkt. När han stönar ut mitt namn känner jag hur jag ler inombords. Samtidigt känner jag honom göra några markanta, igenkända stötar innan han till slut skjuter sin sats i mig. Strax efteråt släpper han mig fri från möbeln jag suttit fast vid. Jag

sliter av mig ögonbindeln och ser en leende Kalle med lycklig uppsyn. Det var bara min Kalle hela tiden.

Fler sexnoveller?

Sexnovell-författaren Liw är en småbarnsmamma med ett alter ego som hon ­låter exponeras i sexbloggen Liws lust på amelia.se.

Här hittar du alla sexnoveller på amelia.