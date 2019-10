Johanna ägnar sig åt bondage: ”Shibari är både en fetisch och hobby”

Konstform, sexfokuserad BDSM-lek eller en hobby som vilken som helst? Att kategorisera shibari, som är en japansk repteknik där man binder varandra på olika sätt, är inte helt lätt. För Johanna Hajnos, som har praktiserat shibari i fem år, varierar definitionen beroende på sammanhang och sällskap.

– I mitt fall är det inte alltid en upphetsande eller sexuell aktivitet, det kan förstås vara det med en partner eller person som jag har en särskild kontakt med. Men det kan också vara en form av self care eller bara att jag vill göra något kul och dela en upplevelse som både är intim och rolig.

Jag känner mig full av kraft men väldigt emotionellt sårbar när jag bli bunden

På sistone har intresset för shibari växt och det har blivit en erkänd konstform även utanför BDSM-kretsar, där rep­konsten har sitt ursprung. Man använder repen både för att skapa intima möten och olika kroppsformationer som sedan förevigas i foton, scener eller bara i form av minnen.

– Shibari har så många lager. Det har börjat bli mer accepterat eftersom det är artistiskt och kan se så snyggt ut, säger Johanna.

Johanna Hajnos Ålder: 30.

30. Familj: Sambo.

Bor: I Stockholm

Gör: Studerar på psykologprogrammet.

Hennes shibari-intresse väcktes på en BDSM-fest. Hon tyckte att det verkade kul och spännande, och gick med i ett shibari-community.

– Jag träffade många roliga och intressanta människor med ett öppet sinne, det var ett sammanhang som jag trivdes och kände mig välkommen i. Antingen har man bestämt innan att man ska gå dit med någon speciell eller så träffar man någon där och säger: ”Åh, dig vill jag binda med!”

Johanna föredrar oftast att vara den som blir bunden. Men det beror på vem hon binder med, och med vissa personer vill hon hellre vara den som binder. Som med sitt ex, till exempel, som ”inte fick ut någonting av att vara den som binder”.

Många tror att bondage handlar mycket om makt och underkastelse, och att den som blir bunden tänder på känslan av utsatthet. Men så är det inte för Johanna.

– Tvärtom så känner jag mig full av kraft men väldigt emotionellt sårbar när jag blir bunden, och det är en häftig kombo. Jag känner mig mer emotionellt sårbar än fysiskt sårbar. Fysiskt så känner jag mig bara uthållig, stark och bra!

Johannas nuvarande sambo träffade hon genom shibari-communityt (”Jag såg honom och tänkte ’Wow, den där ska jag ha’”). Utöver honom har hon några fasta rep-partners, där det är bondage­intresset som definierar vänskapen. Men hon känner många som hon gillar att binda med, och hon har fått flera av sina kompisar att upptäcka det roliga med rep.

– En av mina bästa vänner började binda med mig, det var hennes initiativ. Hon sa att hon jättegärna ville göra det med mig och det har fördjupat vår vänskapsrelation väldigt mycket.

För Johanna är bondage ett spännande sätt att dela känslor.

– Några av de finaste minnen jag har är från de stunder som har blivit väldigt emotionella, där relationen till personen som jag binder med har varit väldigt trygg. Kanske har min sambo och jag gått igenom någonting tufft tillsammans och så blir det en känslomässigt stark upplevelse.

Jag har fått flera kompisar att börja binda

Oftast har man underkläder på sig när man binder varandra på communityt, men det finns inga regler kring hur man ska vara klädd. En vanlig missuppfattning är att det är en sexfixerad kultur där alla är nakna och att träffarna landar i penetrerande sex.

– Det kommer ju från porren. Jag gillar bondageporr och tycker att det är jättehett, men hos oss är det mycket mer fokus bara på utlevandet med repen.

I Sverige är det ovanligt att man har sex i kombination med rep, undantaget är om man gör det med sin partner, men då håller man oftast till hemma, förklarar Johanna.

– För mig är det något intimt, som ofta har en sexuell vibe, men vi kan vara kåta utan att behöva gå vidare med det. Det blir ett tryggt sammanhang där man kan utforska vad man tänder på och hur man känner i olika situationer, utan att man upplever att man förväntas ha sex.

Shibarin har också varit ett stöd och något att landa i när pressen i livet varit stor och Johanna har tvivlat på sig själv. Hon vill att fler ska upptäcka det fina med shibari, och tillsammans med sin sambo håller hon kurser en gång i månaden.

– Vi vill inte att det ska kännas så mörkt och BDSM-typiskt, så vi håller till i en meditationsstudio där vi chillar, lär känna varandra och utforskar rep. Det ska vara lättsamt och kul.

Vad är shibari?

Shibari är en japansk repteknik där man binder varandra på olika sätt. Man brukar räkna shibari som en del av den västerländska BDSM-kulturen, men det är också en konstform med stort fokus på det estetiska uttrycket.

I Japan har man utövat shibari i olika syften sedan 1600-talet. Ursprungligen var det ett sätt att binda fångar inför transporter. Till Sverige har shibari hittat först på senare år.

