Bästa sexnovellerna för alla smaker – från swingers till dominans

Läsupplevelser kan ju vara så mycket. Men har du tänkt på att noveller och böcker också är ett utmärkt redskap för att väcka din lust? Det får igång din fantasi och hjälper dig att utforska nya världar. Och det är läsning som gör avtryck!

I och med succén med Fifty shades of Grey har försäljningen av sexleksaker skjutit i höjden i stora delar av världen. Men det finns ju så mycket mer på erotikfronten!

amelias sexinspiratör Marika Smith har plöjt några nya godbitar.

Tips på sexnoveller och annan het läsning

FÖRFATTARE: John Cleland (Vertigo förlag).

OM BERÄTTELSEN: Fanny Hill brukar kallas den första pornografiska romanen. Den gavs ut 1749 och totalförbjöds genast, och såldes illegalt i 200 år innan den blev accepterad som ”riktig” litteratur. Nu ges den ut på nytt. Den unga Fanny kommer till London från landsorten och dras in i diverse syndiga sammanhang, och upptäcker sin sexualitet parallellt med att hon lär sig hantera oborstade män och giriga bordellmammor.

PASSAR DIG SOM: Gillar historiska skildringar och målande vackert språk.

Många av scenerna är riktigt heta

UTDRAG: ”Han gav mig stötar med sådan hetta och själ att jag, på grund av min kraftiga upphetsning när jag underkastade mig honom, tack vare min långa och intensiva retning nådde målet före honom, försvann i den smältande domningen och klämde honom tills jag i mitt krampartade grepp mjölkade ur honom en rikhaltig dagg, vilken tillsammans med min egen uttömning helt översvämmade dessa delar och lät en syndaflod dränka all min lustas rasande brand.”

OMDÖME: Om man gillar välskrivna sexskildringar är Fanny Hill en riktig pärla. Den litterära nivån är hög och själva berättelsen har skärpa och humor. Självklart är boken ett barn av sin tid, och kvinnosynen därefter, men det hindrar inte att många av sexscenerna är riktigt heta.

BETYG: 4 (amelia favorit)

Antologi (Mix förlag)

OM BERÄTTELSEN: Novellsamling med en blandning av nyskrivna och återutgivna sexnoveller.

PASSAR DIG SOM: Gärna läser om olika sorters sex med kvinnlig njutning som röd tråd.

UTDRAG: ”Det kittlade i magen och vibrationerna från hissen spred sig längs benen. Jag pressade mig hårdare mot stången och trosorna kändes trånga. Det var samma känsla som sist och nu stegrades den. Våning efter våning räknades ner på skärmen vid dörrarna, och ingen annan kallade på hissen. Jag skulle få ha den för mig själv.”

OMDÖME: Kul med en salig blandning av ämnen; swingersklubbar, sagoberättelser och mannen som går i spinn över ett par trosor med en mensfläck i. Upphetsande läsning där kvinnors lust beskrivs inifrån, perfekt att använda som utgångspunkt för vidare fantasier.

BETYG: 4

Literotica.com

OM BERÄTTELSERNA: Hemsida där folk över hela världen lägger ut erotiska noveller de själva skrivit och kommenterar andras, skriver fortsättning på varandra berättelser och delar fantasier i textform.

PASSAR DIG SOM: Vill skriva själv, gärna läser erotik på engelska och har specifik smak eller vill hitta texter som innehåller just det du är sugen på just nu.

UTDRAG: ”I was in a hazy state when I realised she had finally stopped and was standing over me, a wide grin on her face. She licked her fingers seductively one by one, groaning and closing her eyes. ’You taste wonderful. Here, try.’ She held out her hand and I lapped up my juices, my head falling back down to the table with a light thump in satisfaction.”

OMDÖME: Det är härligt att läsa privatpersoners nedskrivna fantasier, här finns verkligen allt. Den litterära nivån varierar förstås, men det är lite av charmen – ibland är pang på faktiskt mer effektivt än skicklig ordkonst när det gäller sängläsning.

BETYG: 4

FÖRFATTARE: Susanne Ahlenius (Hoi förlag)

OM BERÄTTELSEN: ”Erotic crime”, där deckarstoryn varvas med ångande heta sexscener. Lite som 80-talets erotiska biothrillers, i bokform.

PASSAR DIG SOM: Njuter mer av långa och målande erotiska scener invävda i romaner.

Från kidnappning till vild orgasm

UTDRAG: ”Andedräkten mot underlivet är magisk, men han nöjer sig inte med det utan låter tungan stryka över den mjuka huden. Han särar på blygdläpparna med tungspetsen, och med små cirkelrörelser runt klitoris får han henne att kvida högt. Försiktigt låter han fingrarna bekanta sig med hennes innersta.”

OMDÖME: Det stör mig att huvudpersonen går från traumatisk kidnappning till vild orgasm på bara ett par sidor. Väl stereotypa karaktärer ibland. Men det märks att författaren är kvinna, det slickas och smeks lika mycket som det knullas. Uppfriskande med en kriminalhistoria där sexet är en tydlig del av handlingen!

BETYG: 3

FÖRFATTARE: Dominique Payne (XStory)

OM BERÄTTELSEN: En kvinna utforskar sin undergivna sida tillsammans med en professionell dominant, som lär henne njuta av både smärta och lust.

PASSAR DIG SOM: Går igång på lite tuffare tag och uppskattar en mer realistisk skildring av BDSM än Fifty shades of Grey. Finns även som ljudbok.

UTDRAG: ”Hon hade gnidit sig mot hans knä och kommit i en märklig orgasm som hon sällan varit med om. Som om all uppdämd kåthet fått utlopp, fast ändå inte, där i hans kostymbyxklädda knä. Han hade böjt sig över henne när det gått för henne och väst i hennes öra: – Låt gå för denna gång eftersom du är en nybörjarslinka. Men kom aldrig mer utan att be om lov först.”

OMDÖME: Boken känns mer som en redogörelse för ett händelseförlopp än en roman. Man får inte någon särskilt fördjupad förståelse för huvudpersonen, bara att hon känner en så stark dragning till dominanssex att hon ställer stora delar av sitt liv på ända, och det är väl inspirerande i sig. Äg mig, bind mig funkar fint som inspiration för den som redan är nyfiken på BDSM, men språket och skildringarna är inte alltid så uttalat erotiska, ibland mer åt det tekniska hållet.

BETYG: 3

Författare: Malva B. (Mix förlag/Storytel)

OM BERÄTTELSEN: Erotisk novellsamling inläst som ljudbok.

PASSAR DIG SOM: Gillar att lyssna istället för läsa – och du har båda händerna fria!

UTDRAG: ”Oron gör sig påmind i hennes tighta jeans. Myror bygger bo i hennes sköte. Tuggar på hennes klitoris. Det är klart att hon vill knulla mannen. Han påminner om Martin som hon kullade en gång i Buenos Aires.”

Lyssna – och du har händerna fria

OMDÖME: Det irriterar mig att män har kukar men kvinnor ”sköten”. Och jag får en känsla av att flera av novellerna slutar olyckligt för att liksom ge boken mer litterär tyngd – i en novell dör partnern för att kvinnan onanerar när han kör bil. Sådant behövs inte, att skapa upphetsning räcker bra! I övrigt finns det en hel del pirriga scener, men du kan stänga av när sexet tar slut.

BETYG: 2

EXPERTEN: Läs för varandra före sex

Alexandra Nedstam är förlagschef på Vertigo, som ger ut både klassisk och nyskriven erotik.

Vad är tjusningen med erotik i bokform?

– Det triggar fantasin, läsaren skapar sina egna bilder, de egna preferenserna styr hur man läser texten och ser den i huvudet. För vissa är språket en del av det sexiga, och för mig är en dåligt skriven text som att ligga med någon jag inte tänder på intellektuellt. Andra tycker det är skönt med ett enklare språk. I text kan man pusha gränser ännu längre, allt är ju på låtsas. Och precis som med litteratur och konst behöver man i erotiken få frigöra sig helt från normer och förväntningar, och prova det där lite extra förbjudna.

Har du tips för den som vill skriva erotik själv?

– Det kan vara befriande att läsa sexnoveller på nätet, då ser du vilken bredd det finns både i språk och innehåll. Var inte rädd för att skriva om dina mest avancerade fantasier, och censurera inte dig själv språkligt – skriv bara som du tänker, redigera kan du göra efteråt.

Hur njuter man bäst av erotisk litteratur?

– Du får inte ha för mycket respekt för den fysiska boken, erotisk litteratur är till för att onanera till! Ta med den i sängen, bläddra och stryk under saftiga partier, den ska lukta av dig efteråt! Läs för varandra före eller under sex, använd texten för att utforska. Texten mellan sexscenerna kan du läsa efteråt, eller läs på bussen för att göra resan mer spännande.