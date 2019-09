Nya trenden: Fira skilsmässan med en fest

De flesta av oss har nog fått hem dem i posten – de vackra breven med snirklig handstil, en inbjudan till ännu en bekants stundande bröllop, en dag värd att fira med familj och vänner. Men inte lika många har fått hem en inbjudan till ett motsatt event – skilsmässofest, en tillställning där man som par firar att man går skilda vägar. Men ska man tro den senaste trendspaningen kommer kanske en sådan inbjudan snart att finnas i din brevlåda – nu vill nämligen alltfler par avsluta sin relation med ett stort party.

Trenden är stor i USA, där kallar man dessa tillställningar separation celebration och break-up party. I år kom även filmen The divorce party som handlar om ett par som ordnar fest för att fira skilsmässan. Även konditorier, festfixare och butikskedjor har fått korn på fenomenet och erbjuder kreativa tårtor, ballonger och andra dekorationer för att fira separationen. I den berömda giftermålsorten Las Vegas, som är känd för sina löpande band-bröllop, ser festarrangörer en ökad efterfrågan på skilsmässofester, och dessa utgör idag totalt tio procent av arrangemangen hos vissa arrangörer.

I Sverige har trenden inte fått samma fart. Ännu. Men i festbranschen ser man ändå att fenomenet finns.

– Jag får beställningar på skilsmässotårtor och tycker det är en toppenidé, säger konditor Sofie Karlsson på SMK cakes i Stockholm.

Ayman Kadoura som driver en av Sveriges största leverantörer av fest- och brudklänningar, Proms and weddings i Malmö, säger samma sak.

– Vi har fixat en skilsmässoklänning och skulle verkligen vilja göra fler. Det är positivt att folk vill klä upp sig för en sådan fest och att de vill odla en positiv relation trots separation.

Bråk eller party? Förhoppningsvis kan festlusten sprida sig bland skilsmässopar eller åtminstone viljan att avsluta äktenskapet i positiv anda. Men det kräver nog en del ansträngning och omställning.

– Tyvärr är lyckliga skilsmässor ganska ovanliga. Många är osams, säger familjerättsjuristen Terese Landin.

– Men det finns en tendens bland medelålders par som skiljer sig att vara mer positiva, fortsätter hon. De har lät­tare att inte se en separation som ett misslyckande. De känner ofta att de vuxit isär och ser skilsmässan som ett naturligt steg. Jag är även vigselförrättare och skulle kunna tänka mig att anordna en skilsmässoceremoni i framtiden, för att fler par ska kunna få ett fint avslut på tiden tillsammans.

Hashtaggen #divorceparty har idag över 40 000 taggade bilder på instagram. Kolla även in #divorceselfie, där nyskilda, glada par poserar tillsammans och visar upp sina skilsmässopapper.

Annika och Magnus firade sin skilsmässa: ”Det var vårt livs roligaste kalas”

Annika och Magnus från Skövde är ett bevis för att det går att separera som vänner. De fixade en skilsmässofest för att ge relationen ett snyggt avslut.

Hur träffades ni?

– Vi träffades via en dejtingsajt. Precis som de flesta andra sökte jag efter mannen i mitt liv, berättar Annika. När jag mötte Magnus var jag väldigt nere, jag bodde tillfälligt på annan ort eftersom jag var förföljd av ett ex och levde under skyddad identitet tillsammans med min dotter. Jag roade mig med att spana på dejtingsajter, men det kändes lönlöst, ända tills jag tog mod till mig att bjuda hem en kille på fika. Det var Magnus.

Annika Grimmevid Ålder: 53. Familj: Två söner och två döttrar. Bor: I Skövde. Gör: Är butikschef i modeaffär. Magnus Grimmevid Ålder: 53. Familj: En son och tre döttrar. Bor: I Värsås, utanför Skövde. Gör: Är långtradarchaufför.

– Så fort jag såg honom kände jag att det var något speciellt. Han utstrålade lugn och harmoni, han var snygg och charmig. Sedan visade det sig att vi dela­de samma värderingar och drömmar, han blev vägen tillbaka till en trygg tillvaro.

– Annika var en dörröppnare för mig, säger Magnus. Hon var driftig och påhittig, jag fick en spark i baken att ta tag i saker och började reda ut gamla skulder jag hade, och jag hittade ett nytt jobb.

Hur kom ni fram till att ni skulle gifta er?

– Vi ville befästa vår relation, göra den tydlig för både oss och andra.

– Magnus friade till mig på en födelsedagsfest, berättar Annika. Släkt och vänner var samlade och fick bevittna ett klassiskt frieri där Magnus gick ner på knä medan vännerna jublade.

Hur länge varade er relation?

– Vi har varit ett par i fem år och gifta i fyra.

Vad hände sedan, varför skilde ni er?

– Vår relation gick helt enkelt i stå och vi slutade utvecklas som individer. Passionen försvann, tidigare relationer infekterade vårt liv och vi kunde inte hålla saker som vi lovat varandra. Det började med att vi flyttade isär, och så småningom beslöt vi oss för att skiljas. Vi ville också gå skilda vägar innan allt skulle urarta och bli en giftig konflikt.

Hur kom det sig att ni ordnade en skilsmässofest?

– Vi gillar att ha fest och kalas så vi pratade om att göra något kul ihop med våra vänner, säger Magnus. Då dök idén om en rejäl fest upp.

– Det kändes viktigt att visa att vi fortfarande är vänner och kan umgås som folk.

Vad blev det för reaktion bland släkt och vänner?

– De flesta var lite undrande först. Inbjudningslistan var i princip densamma som vid bröllopet. Partyt hölls en vardagskväll, så alla kunde inte vara med, men vi blev ett gäng på ca 30 personer och vi hade nog det roligaste kalas jag varit med om, säger Annika.

– Det var verkligen en lyckad fest, fyller Magnus i. Vi höll tal till varandra, vi sjöng och dansade och åt god mat. Sedan hade vi efterfest i Annikas lägenhet. Det blev en fantastisk helkväll. Nästa vår kan man se hur vår fest gick till eftersom SVT uppmärksammade partyt och gjorde ett filminslag.

Hur är er relation idag?

– Den är både vänskaplig och affärsmässig. Vi har ett företag ihop så vår relation måste funka, säger Magnus.

– Magnus är en fixarkille och hjälper mig med tekniska grejer som krånglar, säger Annika. Vi ses kanske ett par gånger per månad och det känns bra på alla sätt. Som par är vår historia ett avslutat kapitel, men vi är helt överens om att vi kan fortsätta vara vänner.