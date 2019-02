D

et är ingen överdrift att påstå att My haft en ofattbar otur i livet. Tolv år gammal drabbades hon av leukemi. När hon var 15 år avslutades första behandlingsperioden. Men just när läkarna trodde att segern över cancern var vunnen kom den tillbaka med full kraft. Eftersom varken strålning eller cellgifter längre hade någon effekt återstod bara benmärgstransplantation. Hela familjen testades men det var bara lillasyster Beas benmärg som matchade My.

– Att jag kunde hjälpa till på något sätt kändes bra, säger Bea.

Transplantationen lyckades. Idag är My friskförklarad även om hon lever med en oro över att sjukdomen ska komma tillbaka. Ängslan för att återinsjukna i cancer har dock aldrig hindrat henne från att drömma om att någon gång få bli mamma.

”Kändes som hela livet raserades”

Men att få barn på egen hand var omöjligt. Den aggressiva cancerbehandlingen hade gått hårt åt hennes organ och hon kan inte producera egna ägg.

För att förhindra att hamna i klimakteriet tvingas hon äta hormonstimulerande medicin.

– När jag fick beskedet att jag aldrig skulle kunna få barn på egen hand kändes det som om hela livet rasade, säger My.

För att hon skulle kunna bli mamma återstod bara en möjlighet, att Bea ställde upp och donerade igen.

Systern donerade sina ägg till My

När Bea förstod att systerns ägg var livsodugliga tvekade hon aldrig att donera sina ägg.

– Att ge en del av mina ägg kändes som en liten uppoffring för mig, men som skulle betyda så ofantligt mycket för My.

Beas kärlekshandling för sin syster skulle visa sig vara skillnaden mellan total sorg och evig lycka.

– Känslan när jag förstod att jag trots allt hade en möjlighet att bli gravid, tack vare Bea, går knappt att beskriva. Det betydde allt för mig, säger My.

När de hade bestämt sig fick de träffa en psykolog på sjukhuset.

– Det var viktigt att diskutera igenom vad det innebär att vara donator, säger My.

Beas ägg plockades ut och befruktades med Zazas spermier innan embryot sattes in i Mys livmoder.

Läs mer i serien MAMMA PÅ TRE OLIKA SÄTT: Emily, 39: ”Jag frös in mina ägg när jag blev singel”

Var ni aldrig oroliga för komplikationer i samband med ingreppen?

– Nej, jag fick ta hormonsprutor för att kunna producera fler äggblåsor. Det gjorde lite ont när äggen plockades ut, men det var inte värre än att jag klarade av det, säger Bea.

Men det första försöket misslyckades. Embryot fastnade inte.

– Jag var såklart väldigt ledsen och kände mig uppgiven, men jag har gått igenom så mycket i livet så jag försöker att leva här och nu istället för att se tillbaka. Historien går ändå inte att ändra, jag väljer att blicka framåt, säger My.

Lilla Ayse föddes en månad för tidigt

Oron fanns såklart över att även nästa försök skulle sluta i besvikelse. Men på andra försöket fäste ägget, och när miraklet Ayse föddes i juni 2015, en månad för tidigt, var lyckan total.

– Det var en sådan oerhörd glädje när hon kom ut och jag fick hålla i henne första gången, säger My.

My delar lyckoruset med sin syster.

– Jag var SÅ lycklig för Mys skull, hon har haft så mycket otur i livet, och att få se hennes glädje var underbart, säger hon.

Alla borde anmäla sig till donationsregistret. Det betyder så mycket för så många

Känns det som om du har en del i Ayse?

– Nej, inte på annat sätt än att jag är Ayses moster, säger Bea.

Treåriga Ayse, som springer omkring i parets radhus, är ännu ovetande om hur hon kom till.

– Det kommer vi att berätta när hon är stor nog att förstå, säger My.

För två år sedan ville My och Zaza skaffa ett syskon till Ayse. Tyvärr blev det ytterligare ett nederlag eftersom äggen inte fäste.

Men My och Zaza gav sig inte, och i början av förra året gjordes ännu ett försök. Och bingo, nu verkade allt fungera. Dessvärre blev glädjen kortvarig. My drabbades av en hjärtinfarkt och fick ett missfall. Hon har inte fått någon förklaring till varför hon som är så ung drabbats av en infarkt.

– Kanske har det att göra med alla behandlingar jag fått, säger hon.

My har hoppet uppe om att bli gravid på nytt

Att inte veta gör henne frustrerad, och så länge läkarna inte kan garantera att hennes hjärta är starkt nog för att klara av en graviditet till vågar hon inte försöka.

– Jag känner att jag behöver mer information inför en kommande graviditet i och med hjärtproblemen.

Trots bakslag och besvikelser väljer My att se ljust på framtiden, hon har absolut inte gett upp hoppet om att bli gravid på nytt.

– Just nu fokuserar jag på Ayse som förgyller våra dagar.

För My och Bea har det hela tiden varit självklart att berätta om donationerna. Donatorer är hjältar som räddar liv, menar de.

– Alla borde anmäla sig till donationsregistret. Det betyder så mycket för så många, säger Bea.

Så fungerar äggdonation i Sverige

Vem får donera ägg i Sverige?

Den som vill donera ägg …

… får inte ha några allvarliga eller smittsamma sjukdomar.

… får inte ha några allvarliga ärftliga sjukdomar i släkten.

… måste vara psykiskt frisk.

… får inte ha något missbruk.

… ska ha väl fungerande ägglossning.

Innan du blir godkänd som donator testas du för flera olika infektions- sjukdomar, som till exempel hiv, hepatit och syfilis. Proverna tas vid två tillfällen med minst sex månaders mellanrum. Under tiden får du inte utsätta dig för risk att smittas av sjukdomarna.

Donatorn ska ge sitt skriftliga samtycke till donationen.

Vem får ta emot ägg?

Idag har endast kvinnor som lever i en heterosexuell parrelation möjlighet att få tillgång till behandling med donerade ägg.

Vad gäller juridiskt vid äggdonation?

I Sverige har man beslutat att barn, vid mogen ålder, som tillkommit genom äggdonation har rätt att få veta sitt genetiska ursprung. Det innebär att donatorn kan bli kontaktad i framtiden. Donatorn har inga juridiska rättigheter eller skyldigheter.

Läs också: Hanna, 28: ”Jag har valt att sterilisera mig”