Sabina Örndalen: ”Det är knapert, men jag klarar mig med hjälp”

I dag har Sabina Örndalen kvar 571 kronor i plånboken att göra något kul med tillsammans med barnen, när hon har betalat alla räkningar och mat.

Separationen har inte vunnit laga kraft än, men blir definitiv om ett par veckor.

– Att skiljas är en ekonomisk nitlott för många kvinnor, säger Sabina, som inte hade haft råd att skilja sig utan hjälp från omgivningen.

Barnens pappa har fört över en del pengar till henne för att kompensera för inkomstbortfall vid föräldraledighet, vab och deltidsarbete. Han har även sett till att hon har en viss buffert och har betalat en del av studielånet. Och även hjälpt till med dubbla hyror.

Hur får du vardagen att gå ihop?

– För att kunna betala för mitt nya liv har jag bostadsbidrag på 1 800 kronor och kommer att söka omvårdnadsbidrag, då ett av barnen har en NPF-diagnos* och särskilda behov, säger Sabina.

Det finns inte mycket pengar till guldkant i tillvaron just nu. Men det kommer att bli bättre när hon får en hel lön. Sabina har under en period varit sjukskriven för utmattning.

– Mina barn känner igen röda prislappar i butikerna, det är dem vi letar efter först. När de vill ha köpepizza får jag ofta säga att jag inte har råd men att vi kan köpa med ett pizzakit från mataffären.

Hur har du startat ditt nya liv?

– Jag har köpt en del på second hand, men tack vare barnens pappa har jag kunnat handla det mesta på Ikea. Annars hade jag fått kolla vad som skänks bort på Blocket, förlitat mig på vänner som kanske har någon stol i källaren som bara står där.

Att handla mat på budgetkedjor som Lidl och Netto är självklart.

– Man vill ju inte behöva be exet eller mamma om ett bidrag eller lån bara för att det är knapert, även om jag vet att de alltid ställer upp, säger Sabina och konstaterar:

– Det är förnedrande för en vuxen människa att känna att man inte klarar sig själv.

Patricia Andersson: ”Jag gjorde en kalkyl innan jag lämnade honom”

Det har gått lite drygt ett år sedan Patricia Andersson ville skiljas. Men innan hon tog steget gjorde hon en kalkyl och räknade ut vad hennes nya liv skulle kosta.

– Hade jag jobbat kvar som undersköters­­ka på deltid hade jag inte haft råd att skilja mig. Jag är glad att jag vidareutbildade mig och fick högre lön, säger hon.

Men det blev ändå en omställning.

– Att bli ensamstående mamma var tufft. Jag lämnade allt till exet utom bilen, för att jag ville att vår dotter skulle bo kvar i huset som var hennes trygga punkt. Jag och min exman har gemensam vårdnad om henne.

Exet behövde med andra ord inte köpa ut henne från gården där de bodde och där han även driver eget företag.

– Jag hade också lite dåligt samvete över att jag lämnade honom, säger Patricia.

Sina sparade pengar lade hon på en insats till en bostadsrätt.

– Jag fick dra ner på nöjen och kläder. Och min dotter fick lära sig att hon inte längre kunde få allt som hon pekade på.

Patricia började handla mat till extrapris och sa upp abonnemang hon hade.

Hur påverkades din ekonomi?

– Det blev för min del upp till 10 000 kronor mindre i månaden i plånboken.

En anledning var att hennes nya boende blev väldigt mycket dyrare.

Sedan två månader tillbaka är Patricia sambo med sin nya kärlek.

Har ni gemensam ekonomi?

– Vi har delad ekonomi just nu och betalar våra egna räkningar, det enda vi delar på är mat. Men när jag sålt min lägenhet får vi nog gemensam ekonomi där vi delar på allt. Men jag betalar för det min dotter behöver tillsammans med min exman.

Christine Olsson: ”Jag har tagit kontrollen över mina pengar”

Christine Olsson hamnade i den klassiska kvinnofällan efter separationen. Hon hade tagit all föräldraledighet och hade ingen insyn i den gemensamma ekonomin.

– Det ångrar jag, maktbalansen hör så starkt ihop med pengar. Idag har jag tagit kontrollen över min ekonomi och skapat det liv jag vill leva.

För Christine kom skilsmässan som en chock. Hon var gravid med sitt andra barn och rädslorna hopade sig. Hur skulle hon klara att gå igenom både separation och graviditet samtidigt och var skulle hon bo?

– Vi hade delad ekonomi, men jag hade aldrig någon insyn. Jag skyller inte på min exman, det var mitt eget fel. Det är lätt att ta på sig offerrollen vid en skilsmässa, men du har alltid ett val. Om du inte gör det själv så gör någon annan det åt dig.

Hur var ert ekonomiska ansvar fördelat?

– Vi träffades när vi var 21 år och jag var ganska ointresserad av räkningar och ekonomi. Pengar var någonting som fanns, vi hade städerska och mat levererad till dörren. Jag tog hela föräldraledigheten med första barnet och var hemma från jobbet. Vi bodde utomlands ett tag, och min lön var oregelbunden, till skillnad från hans.

Hur löste du boendesituationen?

– Min familj hjälpte mig att köpa ut honom från vår gemensamma lägenhet, så att jag kunde bo kvar.

Hur hanterade du omställningen?

– Vi separerade när jag var gravid i tredje månaden. Redan när min yngste son var sju veckor gick jag in och gjorde frilansjobb, jag passade på att jobba när barnen var hos sin pappa. Lägenheten hyrde jag ut på Airbnb för att kunna åka på semester och pengarna vi delade upp vid separationen satte jag på ett sparkonto för oförutsedda händelser.

– Jag började i terapi och identifierade mitt köpbeteende och hur vi kunde förändra det. Det handlade mycket om att se vad saker och ting faktiskt kostade, rutin och planering. Tidigare hade jag ganska stort shoppingbehov, så det var en stor sak för mig att förändra mitt shoppingbeteende.

Hur är din situation idag?

– Jag bor kvar i lägenheten, det har jag kämpat hårt för. Jag gör en månadsbudget och varje vecka har jag söndagsavstämning, kollar av hur veckan har varit, vad jag har handlat och var, och vad jag behöver förändra för att kunna göra de saker som jag vill.

Vad har du lärt dig?

– Ha allt på papper: vad som ska delas och hur. Och gör det när relationen är bra och ni är vänner. Det kanske är ett tydligt tecken på er relation överhuvudtaget. Om ni inte kan prata ekonomi när ni är vänner, hur blir det då när ni är ovänner?

Johanna Ahlin: ”Jag flyttade till en mindre stad för att ha råd med ett hus”

Johanna Ahlin flyttade från Stockholm till Norrköping när hon skilde sig för sex år sedan.

– I min hemstad hade jag råd att köpa en stor villa åt mig och barnen, istället för att flytta till en liten lägenhet i någon förort till Stockholm, säger Johanna.

Exmaken köpte ut henne från villan de hade tillsammans, och på så sätt blev det ekonomiskt möjligt att bli husägare på egen hand för Johanna.

– Före skilsmässan frågade jag min chef om jag kunde få ha kvar mitt dåvarande jobb som projektledare och få arbeta på distans.

Hur har ditt liv påverkats ekonomiskt?

– Ekonomin påverkas absolut negativt när man skiljer sig. Det handlade för min del inte längre om att kunna spara 10 000 kronor per månad, utan vara tacksam när nästa lön kom in på kontot. Och ungarna fick lära sig vad ”jag har inte råd” betyder.

De två stora barnen bodde kvar hos sin pappa medan de två små flyttade med sin mamma till en för dem ny stad. Men efter ett år år bodde alla barnen hos Johanna på heltid och var hos sin pappa varannan helg.

Ett halvår efter skilsmässan började Johanna dejta en ny man, som hon sedan gifte sig med och idag har ett barn ihop med.

Hur hanterar du och din nye man er ekonomi?

– Jag och mitt ex delade på räkningarna men behöll sedan det som blev över i den egna plånboken. I min nya relation tänker vi istället att familjen är ett företag där vi delar på såväl utgifter som det som blir kvar.

En av de stora fördelarna med den ­fördelningen är att ingen behöver be den andra om pengar, menar Johanna.

Therese Hagberg: ”Jag släppte aldrig min plats i bostadskön”

Ett av de största problemen när man går isär är att hitta ett eget boende så fort som möjligt. Therese Hagberg hade lärt sig läxan från en tidigare relation när hon gick in i den nya.

– Jag stod kvar i bostadskön trots att jag gifte mig. Det gjorde att jag kunde flytta direkt när vi skildes.

När Thereses relation tog slut var hon väl förberedd, ekonomiskt sett.

– Jag var den som hade koll på pengarna när vi var tillsammans, han var den som släppte det. Jag hade full koll, vilket hjälpte mig när vi skulle dela upp allting.

Hur gjorde ni med möbler och prylar?

– Ingen av oss hade ekonomi att ta över huset, så det sålde vi. Eftersom jag stod kvar i kö till ett bostadsbolag under hela förhållandet hittade jag ett nytt boende på bara två veckor. När det gällde möbler, teknik och husgeråd tittade jag inte på vad det var värt, utan vad det skulle kosta att ersätta. På så vis kunde vi dela saker jämnt i kostnader mot varandra.

Vilken är den största ekonomifällan i ett förhållande?

– Att mannen investerar i sig själv och köper prylar han har nytta av, medan kvinnan lägger sina pengar på barnen, aktiviteter och inredning. Även om jag var medveten, och vi hade det jämställt ekonomiskt, föll jag också in i det där.

Och när man går isär?

– Att man låter känslorna styra istället för att vara stark och strategisk. Du kan rasa ihop senare, men när ni delar upp ekonomin gäller det att tänka logiskt. Ofta vill vi kvinnor vara snälla och släpper på saker. Men det handlar inte om att vara snäll, det handlar om att vara fair.

Hur är din ekonomi idag?

– Mycket bättre! Jag hade ett excel-ark sedan tidigare med en budgetmall där jag skrev in inkomst och utgifter. Jag lade bara till buffert och sparande. Det handlar om att rensa i sitt liv och fundera på om du behöver köpa grejer för att må bra och vad det då är du försöker kompensera. Idag satsar jag hellre pengar på att resa med min dotter, istället för att all lön rasar direkt in i dyra lån för bil och boende som gör att det knappt går att leva. Det är min största insikt från förhållandet och skilsmässan. Skala av alla måsten, krav och tidigare behov. Lev, njut och hitta dig själv.

7700 kronor dyrare blir månads­-kostnaden per person när man separerar och bor i hyresrätt, har delad vårdnad om två hemmaboende barn och ingen ny partner att dela utgifterna med. Källa: SEB