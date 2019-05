Lisa Lemke har hittat lugnet på landet: ”Det blir en frihet”

A

tt rulla upp med bilen på Skrea backe utanför Falkenberg känns lite som att få kliva in i den där drömmen om ett liv på landet. Här, i den gamla prästgården omgiven av ett landskap i grönska, lever matinspiratören Lisa Lemke med sin man och två barn.

– Jag blev förälskad i huset när jag såg det första gången för sju år sedan! Vi fick ett halvt hektar tomt, prästgård och lada för priset av en liten lägenhet i Stockholm, säger Lisa och slår ut med armarna.

På gården som omger det omsorgsfullt inredda huset (det är svårt att undgå att det bor en loppis-fantast här) både lever och jobbar Lisa idag, något hon stormtrivs med, och när Lisa och maken Marcus var spekulanter på gården och upptäckte att det fanns en stenugn i ladan var lyckan gjord. Först var tanken att pizzerian skulle ha plats för de närmaste grannarna. Men ryktet om den fantastiska pizzan på Skrea backe spred sig snabbt, och verksamheten växte till Prostens pizzeria. Sex år senare fylls de relativt få restaurangplatserna fort-farande på ett ögonblick.

– Varje gång vi släpper nya tider för bokning tänker vi att nu har det väl lagt sig. Men det är som rusningen till en rockkonsert! säger Lisa, som ständigt har nya projekt på gång. För med flytten till landet kom också kreativiteten, menar Lisa, som flera gånger fått höra att Stockholm är stället om man ska lyckas som matprofil. En myt som hon med facit i hand stolt kan slå hål på.

– Drömmer du om ett annat liv – våga gå utanför boxen! På landsbygden har du kanske lägre kostnader, sparar tid i vardagen på något sätt och det känns som det är lättare att få livspusslet att gå ihop helt enkelt. Det är livskvalitet!

LÄS OCKSÅ: Lisa Lemkes bästa grillrecept

Lisa Lemke: ”Det blir en frihet”

FAKTA/LISA LEMKE Ålder: 38.

Familj: Maken Marcus Nordgren och barnen Lilly, 7, och Hjalmar, 3,5 år.

Bor: I Skrea backe utanför Falkenberg.

Gör: Är matinspiratör, kock, föreläsare.

Aktuell: Med nya mat- och möteskonceptet Skrea -matstudio, en andra säsong av Timjan, tupp och tårta (SVT) och ny kokbok i höst.

Glada matgäster som kommer och går, får som bräker, höns som sprätter och en katt som stryker omkring i solen … På Skrea backe är tillvaron runt den gamla prästgården som oftast livad. Ja, det är lite svårt att undvika med restaurang på gården och tv-inspelningar och fotograferingar som sker hemmavid. Jobbigt, kanske ni tänker? Nej, menar Lisa, som gärna delar med sig av sin tillvaro. Och att jobba hemifrån är snarare en lyx än ett problem.

– Jag har alltid jobbat hemifrån. Med små barn är det skönt att kunna jobba men ändå alltid vara hemma. Det blir en frihet. Men vi har haft en regel från start att det ska vara roligt. Och det är fortfarande kul att gå till jobbet!

Något av det bästa hon vet är just att se sina gäster slappna av i samma stund som de kliver in på gården. Här kan de nämligen njuta och umgås i tider där det kanske inte längre finns så många naturliga mötesplatser, då man både kan handla mat via nätet och sköter den mesta kommunikationen med vänner och bekanta via sms och messenger.

– Många lever isolerat idag. Sverige är ett av de länder som har flest singelhushåll i världen och det känns som vi är mer ensamma än någonsin. Jag älskar att få öppna upp min plats på jorden och få se hur folk njuter av tillvaron här. Det är

lyxigt. Vi vill vara världsmästare på värdskap, och vi pratar ofta om hur tacksamma vi är över att få göra detta, förverkliga vår dröm.

LÄS OCKSÅ: Camilla Läckberg: ”Jag går i terapi för min kroppsfixering”

När intervjun sker är Lisas nya drömprojekt Skrea matbruk under uppbyggnad. Det svetsas, kaklas, renoveras och putsas. Den 1 juni står det klart – redo att ta emot 60 hungriga gäster, då Lisa och hennes man Marcus och Falkenbergskocken James Sherry slår upp dörrarna till sitt ”italienska vardagsrum i Halland”. Och här fortsätter Lisa med kollegor att förmedla sin matfilosofi ”från jord till bord”. Med närheten till bondgårdar som alla säljer pinfärska råvaror vad gäller alltifrån kött till ägg är det enkelt men också viktigt för Lisa att utnyttja lyxen att kunna använda närproducerat. Det gör gott i alla led, menar hon, och gör det lätt att alltid äta och -servera sina gäster mat som både är ekologisk och i säsong.

Lisa Lemkes Skrea matbruk blir mer än en restaurang

Men Skrea matbruk ska bli så mycket mer än bara en plats för att äta och dricka gott.

– Vi kommer också att ha mycket fokus på kurser och workshops i alltifrån hälsa till bakning. Här kommer vi att kunna ha bröllopsfester och konferenser, och vi kommer också att starta ett produktionskök för småskaliga livsmedelsproducenter som inte själva har godkända lokaler. Vi planerar även att öppna en obemannad butik med lokala matvaror. Även om vi på restaurangen har stängt så ska det alltid finnas något att äta.

Men är ni inte nervösa över att det är just en

obemannad butik?

– Nej. Om man visar omvärlden att man litar på dem så får man det tillbaka, säger Lisa lugnt.

Och hennes positiva livsfilosofi smittar av sig. Lisa har följt sin magkänsla och dröm och skapat sig ett liv som är hållbart. En karriär utan hets, ett liv utan stress.

– ”Build your career, balance your life”, som Näringslivsbolaget i Falkenberg myntat. Man behöver inte välja idag – man får bara tänka lite utanför boxen. För när allt kommer omkring måste man ändå lita på vad som känns bäst. Mag-känslan har aldrig fel.

”Egentid kan vara att gå ut med hunden eller ta en kaffe i växt-huset”

Men hur är det med egentid? Med jobbet på gården, småbarnsliv och tv-inspelningar som snart drar igång igen när den andra säsongen av matprogrammet Timjan, tupp och tårta drar igång?

Lisa skrattar till.

– Det känns om att så många idag hela tiden strävar efter egentid, men att egentidsjakten också kan bli något som gnager. Visst har jag det intensivt i perioder. Men jag vill hellre ha familjetid. Egentid kan vara att gå ut med hunden eller ta en kaffe i växt-huset. Jag behöver inte sätta en stämpel på det.

Att jobba med sin partner varje dag, tär det inte på relationen?

– Det finns ingen jag hellre jobbar med än Marcus, det är så himla enkelt. Vi kompletterar varandra, sedan får vi ibland tänka: ”Behöver vi verkligen prata jobb just nu eller kan vi ta det imorgon?” Men relationer måste jobbas på, och det har vi verkligen gjort, säger Lisa.

– Jag gav parterapi i kärlekspresent till mig och Marcus, men utan att vi för den sakens skull hade det dåligt tillsammans. Snarare för att vi ska bli ännu bättre tillsammans och lära oss hantera problemen när de dyker upp – och det är det finaste vi har gett varandra!

3 snabba med Lisa Lemke

Ditt bästa kärleksknep?

– Det sista jag och Marcus gör innan vi somnar är att vi säger till varandra: ”Varför älskar du mig lite extra idag?” En enkel liten rutingrej som gör att man alltid avslutar dagen på plus, även om man ibland får tänka lite extra …

Vad har du för sommarplaner?

– Vi har som mål att vi ska tälta mer ute i naturen, och så fortsätta tälta in i hösten. Vi är så sjukt bortskämda i Sverige med fantastiska möjligheter till skog och mark, och i sommar vill jag sova under bar himmel.

Vad önskar du just nu?

– Att det blir en lagom regnig och lagom solig sommar. Förra sommaren var supervarm och härlig, men det slog hårt mot lantbruket som i år har svårt med foder till djuren.