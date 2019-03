Checklista: Är du i en farlig relation? Så bryter du upp

Artikeln publicerades första gången i Amelia nummer 13, 2017.

m du befinner dig i en farlig relation och behöver bryta upp kommer nedan en checklista. Glöm inte att du alltid kan kontakta polisen (112) eller Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) om du känner dig hotad eller behöver stöd och råd.

Så bryter du upp en farlig relation – en checklista:

Krymper eller växer du?

Borde du vara i den här relationen eller inte? Utifrån kan det tyckas svartvitt, men när man lever i det är det sällan så enkelt. För även destruktiva relationer har sina härliga dagar. Och en anledning till att man stannar och låter relationen gå för långt är tankar som ”Överreagerar jag?” Men du är värd att vara lycklig!

Fråga dig själv:

* Krymper eller växer jag i min relation?

* Tycker jag mer om mig själv nu, än när jag gick in i relationen?

* Känner jag mig gladare, starkare och vackrare?

Här har du svaret på om du borde vara kvar eller inte. Talesättet ”En gång är ingen gång” gäller inte. Om din partner slår dig en endaste gång så är relationen våldsam. Och tyvärr stannar det sällan vid en gång.

Du äger ditt liv

Det kan vara knuffar och knytnävar, eller ord som fått dig att smulas sönder. Fysiskt och psykiskt våld är inte bara vedervärdigt, förkastligt och elakt – det är också olagligt. Men du kan inte ändra på någon annan, hur mycket du än kämpar och försöker. Bara din partner kan välja att förändra sig själv. Fastna heller inte i tankeloopen ”Varför gör han så här mot mig, han borde sluta”. Du äger ditt liv! Du behöver inte sitta och vänta på att han ska bli snäll.

Men barnen då…

Många tvekar inför att lämna sin relation på grund av barnen. Ska du riva upp deras tillvaro? Och vad händer när barnen är hos honom och du inte kan se hur de blir behandlade …? Ja, det kan hända att barnen blir ledsna om ni går skilda vägar. Men om du lever i en misshandelsrelation kan du vara säker på att barnen far ännu mer illa av att du stannar kvar. Bättre då att de har en hel och stabil förälder än två halvtrasiga.



Det är läge att lämna

Ja, du ska lämna, sedan när det lugnat ner sig på jobbet eller när du är lite starkare … Men det perfekta tillfället kommer aldrig att uppstå. Om du vet att du borde gå kan du lika gärna göra det nu.

Den dag du går: Var försiktig. För många män som tidigare inte har varit fysiskt våldsamma blir det nu. Misshandel handlar om kontroll – och när du går tappar han kontrollen. Men kom ihåg att i de allra flesta fall är den här fasen relativt kort.

Gå inte i fällan igen

Tyvärr är det så att vi ofta dras till det vi känner igen. Det är lite så med relationer också. Inte alltid, men risken finns att du går in i en ny rörig relation. Så för att undvika att bli ihop med en skitstövel igen behöver du lära dig se:

Varför gick du in i relationen? Och varför stannade du? Är du typen som vill hjälpa andra: ”Han har potentialen, om han bara kunde ändra…”? Du kanske inte ser ditt eget värde. Eller så är just du den som ser hans trasighet och tror att just du kan läka den. Du kanske innerst inne inte tror att du klarar dig själv. Eller så hotade han med det värsta av allt: ”Jag har ihjäl dig om du lämnar mig.”

Försök att se dina egna mönster och rädslor. Och öva på att tänka annorlunda. För när du övar byggs dina mönster sakta om. Så småningom är du redo att se ditt eget värde, och att ta emot äkta kärlek.

Källa: You go girl – att våga lämna kränkande kärleksrelationer av Karin Nordlander och Linda Newnham