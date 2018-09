The Haunting of Hill House – ny skräckserie på Netflix lagom till Halloween

G

löm Paranormal Activity, Anna Belle och The Conjuring, nu kommer originalet: The Haunting of Hill House. Novellen skrevs 1959 av Shirley Jackson, och är enligt Stephen King en av de bästa skräcknovellerna under senare delen av 1900-talet. Bättre betyg än så kan man nog inte få.

Det var inte din mamma som var galen. Inte heller din syster, din bror eller du. Det är huset…

Nu släpper Netflix serien The Haunting of Hill House, som är en moderniserad filmatisering av novellen.

Serien kretsar kring fem syskon och deras uppväxt i ett hemsökt hus någonstans i USA. Yngsta systerns självmord gör att syskonen återvänder till huset för att konfrontera sitt hemsökta förflutna…

I en av rollerna ser vi bland annat Carla Gugino, som vi såg i Mike Flanagans filmatisering av Stephen Kings krypande skräcknovell Gerald’s game. Och för er som sett Gerald’s game (också på Netflix) vet vad vi kan förvänta oss, då Mike Flanagan även står bakom The Haunting of Hill House.

Netflix beskriver serien som ett komplext familjedrama kryddad med en ryslig skräckhistoria.

The Haunting of Hill House har premiär på Netflix den 12 oktober, och vi kommer garanterat sitta bänkade.

Se trailern här (om du vågar…)

Foto: Steve Dietl/Netflix

