Sex and the city-uppföljaren fokuserar på singellivet efter 50

arrie, Samantha, Charlotte och Miranda. Sex and the city-tjejerna fick oss att drömma oss bort till New York och var banbrytande med karaktärernas frispråkighet när den kom på 90-talet. Sedan dess har det kommit två filmer med de populära karaktärerna. Någon tredje film verkar det inte bli. Men kanske kan vi ändå få lite efterlängtad Sex and the city-känsla inom kort.

I augusti kommer SATC-författaren Candace Bushnell nästa bok Is there still sex in the city? som handlar om Tinder-dejtande, skilsmässor, sex och vänskap för kvinnor i 50- och 60-årsåldern. Glädjande nog har Paramount Television och Anonymous Content redan har köpt rättigheterna till Candace Bushnells boken och författaren själv filar just nu på pilotavsnittet.

– Orginalboken och serien var banbrytande för en hel generation kvinnor, inklusive mig själv. Vi är glada att kunna fortsätta det samtalet nu från den underrepresenterade synen på kvinnor i 50-årsåldern, säger Nicole Clemens, på Paramount TV till Deadline.

”Det är exakt så livet ser ut för många kvinnor i 50- och 60-årsåldern i dag”

Själv säger författaren att hon vill lyfta upp den föråldrade bilden som finns om hur det är att vara kvinna över 50 idag.

– Folk över 50 förväntas inte träna, starta nya företag, flytta till en annan del av landet, ha sex med en främling och börja om på nytt. Men det är exakt så livet ser ut för många kvinnor i 50- och 60-årsåldern i dag. Jag är spänd på att få spegla den komplexiteten i bokform och nu även i tv, säger Candace Bushnell i ett uttalande enligt TT.

Det är i skrivande stund oklart när serien har premiär och i exakt vilka kanaler den kommer att sändas.

