I

ngen har väl missat Lady Gaga och Bradley Coopers kemi när de spelar mot varandra i hyllade filmen A star is born? Lady Gaga har prisats med flera utmärkelser för sin roll i filmen, och fick under Oscarsgalan pris för bästa originalsång för låten Shallow. Den låten framförde också Lady Gaga och Bradley Cooper på scen under galan.

Läs också: Lady Gaga i Audrey Hepburns diamant – se hennes ikoniska Oscarslook här

Se klippet på Lady Gaga och Bradley Cooper som sjunger Shallow här:

Läs också: Historien om Lady Gaga – så blev hon störst i världen