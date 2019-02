Oscarsgalan 2019: Här är filmerna med flest nomineringar som du borde se

I

år är det den 91 upplagan av Oscarsgalan. Respekt. Här listar vi de filmer som fått flest nomineringar, filmer värda att se med andra ord! I stigande ordning, med bästa nomineringarna sist (två filmer med hela tio nomineringar). Plus alla trailers.

De filmer med två nomineringar

1. Isle of Dogs

Isle of Dogs är en amerikansk – tysk stop motion-animerad science fiction-dramakomedifilm (hängde du med) skriven, producerad och regisserad av Wes Anderson.

Filmen har två nomineringar, bästa animerade film samt bästa filmmusik.

2. Mary Queen of Scots

Mary Queen of Scots är en brittisk-amerikansk kostymfilm, baserad på John Guys biografi om Skottlands drottning Mary Stuart, Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart.

Filmens två nomineringar är bästa smink och bästa kostym.

3. RBG

En amerikansk dokumentärfilm om advokat Ruth Bader Ginsburg och delvis hennes arbete för jämlikhet, men också hennes betydelse inom den moderna popkulturen.

Filmen är nominerad till bästa dokumentär och bästa sång, I’ll Fight.

De filmer med tre nomineringar

1. The Ballad of Buster Scruggs

Bröderna Joel och Ethan Coen (Fargo, No country for old men, Arizona junior, med fler) är tillbaka med denna film indelad i sex kapitel om olika historier från vilda västern. Filmen går att se på Netflix.

Nominerad till bästa manus, bästa sång, When a Cowboy Trades His Spurs for Wings, och bästa kostym.

2. Can You Ever Forgive Me?

Filmen är bygger på den sanna berättelsen om författaren Lee Israels (spelad av Melissa McCarthy). Det dalande intresset för hennes böcker gjorde att hon under två års tid förfalskade och sålde brev från kända författare som Dorothy Parker, Edna Ferber, Noel Coward och många fler.

Nominerad till bästa kvinnliga huvudroll (McCarthy), bästa manliga biroll samt bästa manus.

3. Cold War

Cold War är ett polskt drama i svart-vitt. Filmen utspelar sig under kalla krigets början och kretsar kring musikerparet Zula och Wiktor. Filmen har fått lysande kritik från bland annat The Guardian, The Times, The Evening Standard och Time out.

Filmen är nominerad till bästa regi, bästa icke-engelska film, och bästa foto.

4. If Beale Street Could Talk

Filmen är baserade på en roman med samma namn och handlar om en ung afroamerikansk kvinna som försöker bevisa sin älskares oskuld från ett brott (som han är oskyldig till), innan deras barn föds.

Filmen är nominerad till bästa kvinnliga biroll, bästa manus och bästa filmmusik.

De filmer med fyra nomineringar

1. First Man

Ryan Gosling som Neil Armstrong, den första mannen på månen. Vi får följa Armstrong under åren som ledde fram till månlandningen 1969. Steven Spielberg assisterade som exekutiv producent, och nomineringarna ligger inom ljud, specialeffekter och scenografi, vilket torde ge en fingervisning om att det är en riktig nagelbitare (trots alla vet hur det slutar…).

Filmen har fyra oscarsnomineringar, bästa ljudredigering, bästa ljud, bästa specialeffekter och bästa scenografi.

2. Mary Poppins kommer tillbaka

Emily Blunt som Mary Poppins, i filmen som utspelar sig tjugofem år efter händelserna i den ursprungliga filmen.

Filmens nomineringar är, bästa filmmusik, bästa sång (The place where lost things go), bästa scenografi och bästa kostym.

De filmer med fem nomineringar

1. Bohemian Rhapsody

Biografiskt om popbandet Queen i allmänhet och sångaren Freddie Mercury i synnerhet. Queens bandmedlemmar Brian May och Roger Taylor arbetade som kreativa konsulter för filmen.

Filmen är nominerad till fem Oscars, bästa film, bästa manliga huvudroll (Rami Malek), bästa ljudredigering, bästa ljud och bästa klippning.

2. Green Book

En film om vänskap, relationer och ombytta roller. Huvudpersonernas bakgrund och uppfattning om det mesta är diametralt olika, och ändå börjar en stark vänskap uppstå mellan dem.

Nominerad till bästa film, bästa manliga huvudroll (Viggo Mortensen), bästa manliga biroll (Mahershala Ali), bästa originalmanus och bästa klippning.

De filmer med sex nomineringar

1. BlacKkKlansman

Regisserad av Spike Lee bygger filmen på memoaren Black Klansman från 2014 av Ron Stallworth. Den utspelar sig under 1970-talet i Colorado Springs och följer den förste afroamerikanska detektiven i Colorado Springs polisavdelning, som ger sig ut för att infiltrera och avslöja Ku Klux Klan.

Filmen är nominerad inom följande kategorier, bästa film, bästa regi, bästa manliga biroll, bästa manus och bästa filmmusik.

De filmer med sju nomineringar

1. Black Panther

Black Panther är den artonde filmen från Marvel Cinematic Universe (MCU).

Nominerad till bästa film, bästa filmmusik, bästa sång (All the stars), bästa ljudredigering, bästa ljud, bästa scenografi och bästa kostym.

De filmer med åtta nomineringar

1. A Star Is Born

Detta är den tredje versionen av filmen Hollywood från 1937. Den första var en musikal från 1954 med titeln En stjärna föds (med Judy Garland och James Mason i rollerna). 1976 gjordes den om till en rockmusikal, med Barbra Streisand och Kris Kristofferson i rollerna). Och 2018 A star i s born med Lady Gaga och Bradley Cooper i huvudrollerna.

Nominerad till bästa film, bästa kvinnliga huvudroll (Lady Gaga), bästa manliga huvudroll (Bradley Cooper), Bästa manliga biroll, bästa manus, bästa ljud, bästa foto och bästa sång (Shallow).

2. Vice

En oigenkännlig Christian Bale som Dick Cheney, amerikansk politiker och affärsman som tjänade som den 46:e vice presidenten under George W. Bush tid.

Nominerad till bästa film, bästa regi, bästa manliga huvudroll (Christian Bale), bästa kvinnliga biroll (Amy Adams), bästa manliga biroll, bästa originalmanus, bästa smink och bästa klippning.

De filmer med tio nomineringar

1. The Favourite

Kort och gott handlar filmen om två hovdamer, tillika kusiner som försöker bli gunstlingar till drottning Anna av Storbritannien i början av 1700-talet.

Nominerad till bästa film, bästa regi, bästa kvinnliga huvudroll (Olivia Colman), bästa kvinnliga biroller (Emma Stone och Rachel Weisz), bästa originalmanus, bästa scenografi, bästa foto, bästa kostym och bästa klippning.

2. Roma

Delvis baserad på Alfonso Cuaróns, som skrivit och regisserat, producerat, filmat och redigerat filmen uppväxt i Mexico City. Den utspelar sig mellan 1970 och 1971 och handlar om Cuaróns familj samt hushållerskan Cleo som arbetar för dem. Filmen finns på Netflix.

Nominerad till bästa film, bästa regi, bästa kvinnliga huvudroll (Yalitza Aparicio), bästa kvinnliga biroll, bästa originalmanus, bästa icke-engelskspråkiga film, bästa ljudredigering, bästa ljud, bästa scenografi och bästa foto.

