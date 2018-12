Mariah Carey: ”Jag vill inte skämma bort mina barn för mycket”

E

n alldeles vanlig, grå novembereftermiddag får ett visst skimmer när Mariah Carey ringer upp från Los Angeles. Det är inte varje dag man pratar med en poplegend av sådana mått. Och hon låter mycket vänlig och inte alls så där kyligt proffstrevlig som man skulle kunna tro.

Anledningen till Mariahs Sverige-besök är julshowen All I want for christmas i Göteborg. Och det är ett turnéstopp som hon ser framemot extra mycket, visar det sig.

– Jag älskar Sverige! Jag har en väldigt, väldigt nära vän som bor där så jag längtar efter att träffa henne. Hon och hennes familj kommer för att se showen, berättar hon.

Jag fick bo hos henne och sova på golvet i hennes lägenhet.

Mariah demonstrerar att hon kan säga både ”Hej” och ”Hur mår du? Jag mår bra” på svenska, och hon får mer än väl godkänt. Vännen Josefin har hon känt sedan de båda var unga och nyinflyttade i New York.

– Vi bodde tillsammans och hon hjälpte mig att få jobb som servitris när jag var precis i början av karriären, som 18-åring. Jag fick bo hos henne och sova på golvet i hennes lägenhet. Vi har varit vänner i många, många år och jag känner hela hennes familj. Det är underbart att träffas.

Är det svårt ibland, att lära känna nya människor för att de blir obekväma på grund av ditt kändisskap?

– Ja, det kan vara svårt, men det som är bra med min svenska vän är att vi har känt varandra så länge, från tiden innan jag gav ut mitt första album. Då är sådana saker inte ett problem.

Vad ska ni hitta på tillsammans?

– Vi ska umgås och tillbringa tid ihop. Mina barn är med och jag tror det kommer bli extra kul för dem nu, eftersom det är jultider. De ser verkligen framemot att komma till Sverige och de älskar julen och alla jultraditioner.

Vi pratar lite om världens mest spelade jullåt, All I want for Christmas, som ju liksom är definitionen av julstämning för många. Mariah säger ödmjukt att hon är glad att människor fortfarande gillar låten, efter alla år.

– Den handlar om hur jag ville att det skulle vara att fira jul, när jag var barn. Jag ville bara ha roligt och verkligen få njuta av julen.

De flesta låttexter handlar om mina personliga upplevelser

Under den lättsamma, poppiga ytan på Mariahs låtar finns ofta mörkare lager, med rader som berättar om en otrygg barndom. I låten Close my eyes på albumet Butterfly sjunger hon I was wayward child, with the weight of the world. That I held deep inside. Life was a winding road. And I learned many things little ones shouldn’t know.

– De flesta låttexter handlar om mina personliga upplevelser och särskilt på Butterfly-albumet, bekräftar hon.

Vad vill du ge dina barn, som du inte fick?

– Åh, jag vill egentligen ge mina barn ungefär allt, utan att skämma bort dem och ge dem för mycket. Jag behöver hitta en sorts lycklig balans där.

Vilka värderingar vill du ge dem?

– Vi försöker lära dem att deras livsstil är unik. Att de är väldigt lyckliga och priviligierade som har alla de möjligheter som de har.

(Här bryter Mariahs pressperson in och säger att vi bör prata om julen i första hand.)

Hur firar ni jul i år?

– Först ska jag göra alla julshower, vilket är ett stort firande i sig. Efter Sverige ska vi till flera andra länder och sedan, när allt är färdigt, åker vi till Aspen för att fira jul tillsammans. Det är så vackert där!

Mariah måste fortsätta med sina intervjuer och det är dags att lägga på. Hon lämnar en god jul-hälsning till alla amelia-läsare innan vi säger hej då:

– Jag önskar er det allra bästa inför julen. Ha det underbart med era familjer – och ni som kommer till showen i Göteborg, jag hoppas ni får en fantastisk upplevelse, säger hon och hon låter fortfarande lika vänlig.

Foto: IBL