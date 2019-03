Jennifer Lopez har förlovat sig – och ringen är gigantisk

Artisten Jennifer Lopez och basebollstjärnan Alex Rodriguez offentliggjorde i helgen sin förlovning. Paret, som har träffats sedan februari 2017, befinner sig på semester i Bahamas. Frieriet verkar ha skett på en sandstrand, det var i alla fall vid stranden den första förlovningsbilden dök upp.

”Hon sa ja”, skrev Rodriguez på Instagram.

Visa det här inlägget på Instagram she said yes ♥️ Ett inlägg delat av Alex Rodriguez (@arod) 9 Mar 2019 kl. 5:34 PST

Förlovningsringen, som har fått halva internet att dra låttext-skämt som ”don’t be fooled by the rocks that she got”, är enorm. Enligt Cosmopolitan och Brandon Hill på Steve Quick Jeweler värderas diamantringen till ungefär 1.4 miljoner dollar, alltså runt 13 miljoner kronor. Han säger även att ”diamanten ser ut att vara 15 karat och verkar vara färglös med högsta klarhet”.

Grattis till förlovningen, J-Lo och A-rod! Enligt Jennifer Lopez Instagram ser paret ut att njuta av den första tiden som nyförlovade: