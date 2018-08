Trump kan förlora sin stjärna på Walk of Fame

Under onsdagen röstade kommunfullmäktige i West Hollywood för att plocka bort President Donald Trumps stjärna från Hollywood Walk of Fame. Ett enhälligt ja var utfallet, som nu sätter press på handelskammaren, skriver tidningen Vice.

LÄS MER: 21 gånger Donald Trump bevisat att han är ett riktigt gubbslem

Ett argument för saken var Donald Trumps ”upprörande behandling av kvinnor” och förbudet mot transpersoner inom militären.

Tidningen Vice citerar ur motionen som nu lämnats vidare:

”Att låta Mr. Trump fortsätta ha en stjärna med tanke på hans uppförande mot kvinnor, särskilt i ljuset av #timesup och #metoo, borde inte accepteras i Hollywood och i nöjesindustrin.”

LÄS MER: Kriget om kvinnokroppen rasar i Trumps USA

Donald Trump fick sin stjärna på Walk of Fame år 2007 efter sin medverkan i ”The Apprentice”. Sedan dess har den blivit vandaliserad flera gånger. Senast för ett par veckor sedan, som Jonathan Gonzales rapporterade om via Twitter.

So this just happened again… somebody used a pick axe to destroy Donald Trump’s star on the Walk of Fame. Still trying to learn more, but we know it’s been vandalized multiple times, just never on this level. @NBCLA 📸: Victor Park/Loudlabs pic.twitter.com/lzq7YrsSRV

— Jonathan Gonzalez (@JonathanNBCLA) July 25, 2018