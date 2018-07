Vilken parfym passar dig? Lär känna parfymfamiljerna för att hitta rätt!

P

arfym är en substans som används för att ge människor, föremål och rum väldoft (wikipedia). De olika parfym-typerna sorteras under ett antal familjer. Många dofter har dock inslag av de olika familjerna. Till exempel en parfym som betecknas som en ”enkel blomdoft” har subtila undertoner av andra aromer. Rena (enkla) dofter är mycket sällsynt.

Parfym 1900-2000

Fram till 1900-talet dominerade olika blomdofter. Orientaler blev populär på 1910-talet, 1930-talet, mitten av 1970-talet och in på 1980-talet. Därefter kom en trend med lättare dofter, som 90-talsklassikerna CK one och Issey Miyakes L’eau d’Issey.

2000-talet Kändisparfymer

Början av 2000-talet dominerades stort av kändisparfymer. En trend som startade 2002 då Jennifer Lopez lanserade sin parfym Glow (doftfamilj: Blommig), följt av Britney Speares, Curious (doftfamilj: Blommig), supermodellen Naomi Campbell (doftfamilj: Blommig) och Christina Aguilera (doftfamilj: Orientalisk/blommig).

14 parfymfamiljer

Det är den dominerande noten som anger vilken familj parfymen tillhör. Parfymer med identiska doftnoter kan delas upp i olika familjer beroende på vilken not som är mest framträdande. När du vet åt vilket håll du helst drar, blommigt, orientaliskt, aromatiskt, godis (ja, det finns!), är det lättare att hitta din personliga favorit.

14 doftfamiljer och olika parfymer

1. Blomdofter

Blomdoft är en av de största doftfamiljerna i parfymvärlden. Blomdoft delas in i två kategorier: Enkel blomdoft, och sammansatt blomdoft eller bouquet. Enkla blomdofter är dofter som domineras av en viss blomma. Till denna grupp hör Serge Lutens Sa Majeste La Rose (ros) och Diors Diorissimo (liljekonvalj).

Blommiga parfymer

Anis anis (Cacharel), Poison (Dior), Flowerbomb (Victor & Rolf), Poême (Lancôme), Chanel No 22 (Chanel), Peony (Stella McCartney), Acqua di Fiori (Gucci), Ever Bloom Sakura Art Edition (Shiseido), L’Eau Rosèe (Miu Miu), Miss Dior (Dior), For her Fleur Musc (Narciso Rodriguez), Le Parfum (Elie Saab), London for woman (Burberry), Warm cotton (Clean), Red Door (Elizabeth Arden), L’Eau d’Issey (Issey Miyake), Knowing (Esteé Lauder), Poême (Lancôme), YSL Paris (Yves Saint Laurent).

2. Ambradofter (orientaliska dofter)

Orientaliska dofter är en sammansättning av bland annat vanilj, animaliska aromer, kryddor, blommor, patchouli och sandelträ. Exempel på rena orientalier är Cartiers Must, Calvin Kleins Obsession, och Laura Biagiottis Roma. Guerlains Shalimar som lanserades 1925 är än idag en orientalisk klassiker.

Orientaliska parfymer

Le perfume (Lalique), Femme (Moschino), Classique (Jean Paul Gaultier), Essenza di Roma (Laura Biagiotti), Couture Couture (Juicy Couture), Hypnotic Poison (Dior), Trésor (Lancome), Wonderlust (Michael Kors), Samsara (Guerlain), Lou Lou (Cacharel), Secret Obsession (Calvin Klein), Amor Amor Forbidden Kiss (Cacharel), Opium (YSL).

3. Trädofter

Vanliga inslag i träiga parfymer är sandelträ, cederträ och patchouli. Chanels Bois des Îles är en klassisk trädoft. Trädofterna är vanligen blandformer till andra grupper, som blommiga Hugo Boss Essence de Femme och Cleans White Woods.

Parfymer med inslag av trä

Lovegrass (Clean), Cerruti 1881 (Cerruti), Laura (Laura Biagiotti), Weekend (Burberry), Lacoste Pour Femme (Lacoste), Chloé (Chloé), CK2 (Calvin Klein). Clean Air (Clean), Clean Cashmere (Clean), Rosamor (Oscar de la Renta) Lagerfeld Classic (Karl Lagerfeld),Youth Dew (Esteé Lauder), Aramis Classic (Aramis), Mediterranean (Elizabeth Arden), Versense (Versace), 1 Million Privé (Paco Rabanne), Blu Mediterraneo Mirto Di Panarea (Aqua di Parma).

4. Läder

Dofttypen har sitt ursprung i de parfymerade läderhandskarna Katarina av Medici sades vara förtjust i. I doftfamiljen ingår honung, tobak, trä och tjära. Chanels Cuir de Russie är en typisk läderdoft. Läderdofter är ofta blandade med orientaliska dofter, som Chanels Coco, Yves Saint-Laurents Opium, och Karl Lagerfelds KL.

Parfym med inslag av läder

Cabochard (Parfums Gres), L’eau d’Issey Absolue (Issey Miyake), Honey (Marc Jacobs), Lady Million Privé (Paco Rabanne), Lilabelle (Kate Moss), Killer Queen Oh So Sheer (Katy Perry ),

5. Chypre (skogsdofter)

Chypre är en familj dofter som bygger på en sammansättning av bergamott, ekmossa, patchouli och labdanum (eterisk olja från Klippros), där ekmossan och labdanum är karaktäristiska.

Chypre-doftande parfymer

Balenciaga Paris (Balenciaga), Loud for her (Tommy Hilfiger), Miss Dior (Dior), Rush (Dior), Aromatics Elixir (Clinique), Ysatis (Givenchy), L’eau de Chloé (Chloé), Fuel for Life (Diesel), Mon Paris (YSL), Gucci by Gucci (Gucci), Forever Glowing (Jennifer Lopez).

6. Aldehydiska

Aldehyder framställs ur olika typer av alkohol vilket innebär att doften kan skilja, men generellt är doften grönt kryddig med inslag av blommor och citrus. Den första och mest berömda aldehydparfymen är Chanel N° 5. Aldehydparfymerna var som mest populära under 1920-talet, och några av dessa har blivit klassiker, till exempel Lanvins Arpège, och Jean Patous Joy.

Aldehyder

L’Aimant (Coty), White Diamonds (Elizabeth Taylor), Rive Gauche (Yves Saint Laurent), Vanderbilt (Gloria Vanderbilt), Madame Rochas (Rochas), Boss Nuit (Hugo Boss), Chloé (Chloé).

7. Kryddiga dofter

En undergrupp och utgörs av framträdande noter av kanel, muskot, peppar och kardemumma. Kryddiga trädoftande herrparfymer är en stor grupp, samt kryddiga orientaler för både herr- och damparfymer.

Parfymer med kryddiga inslag

Youth dew (Estée Lauder), Jungle L’Elephant (Kenzo), Narcisse (Chloé), Kim Kardashian (Kim Kardashian), Nuit D’issey (Issey Miyake), Green Tea Camellia (Elizabeth Arden), Opium (YSL), Barrow Street (Emma S.)

8. Aromatiska dofter

Även den en underfamilj med noter av örtkryddor som timjan, salvia, rosmarin, och mynta.

Parfymer med aromatiska noter

CK one (Calvin Klein), Neroli Portofino (Tom Ford), Green Tea Exotic (Elizabeth Arden), Green Tea Lavender (Elizabeth Arden), Un Jardin Sur Le Toit (Hermés), Kapsule Light (Karl Lagerfeld), Rise (Beyoncé), Magie Noire (Lancome).

Moderna doftfamiljer

Sedan 1945 har nya kategorier dofter uppkommit, dels för att parfymtillverkningen förbättras, men också på grund av att smaken förändras hos konsumenterna.

9. Blommiga blomdofter

Vanliga dominanta blommor är ros, jasmin, ylang-ylang, iris och viol.

Parfymer: Clean Original (Clean), Naomi Campbell (Naomi Campbell), Chloé (Chloé), Eternity (Calvin Klein),Glow (Jennifer Lopez), 1881 (Cerruti), Giorgi (Beverly Hills), Paris (YSL), Miss Dior Blooming Bouquet (Dior), Miss Dior Absolutely Blooming (Dior), Noa (Cacharel).

10. Gröna dofter

Gröna parfymer är en lättare, sötare och modernare variant av chypredofter. Till exempel Balmains Vent Vert och Estée Lauders White Linen. De gröna dofterna har noter av gräs, hö eller skog, och brukar beskrivas som ”sportiga”.

Gröna parfymer

Blue Grass (Elizabeth Arden), Chanel N°19 (Chanel), Cold (Benetton), CK All (Calvin Klein), Pure Verbena (DKNY), Eau Pure (Biotherm), Eden (Cacharel).

11. Ozondofter (vattendofter)

Ozondofter lanserades med Christian Diors Dune 1991. Ibland kallas denna grupp ”vattendofter”, där Aramis vattenmelondoftande New West for Her har en plats. Ozondoften är väldigt ren, och var avgörande i uppkomsten av de moderna androgyna unisexparfymerna.

Parfymer med ozoniska noter

Escada Especially (Escada), Fantasy Intimate Edition (Britney Spears), Aqva Amara (Bvlgari), Hermes Jour D’Hermes (Hermès), Replay Stone Supernova for Her (Replay), Blue Glow (Jennifer Lopez), L’Eau d’Issey (Issey Miyake), Aqua Kiss (Victoria’s Secret).

12. Friska dofter eller citrusdofter

Gruppen utgörs av citrus- eller bergamottnoter, ibland neroli och rosmarin. Mühlens klassiska EdC 4711 Echt Kölnisch Wasser är en klassisk frisk eu de cologne av den gamla sorten. ”Friska blomdofter” är en stor undergrupp.

Parfym med citrusnoter

Clean Cool Cotton (Clean), Acqua Di Parma Colonia (Acqua Di Parma), Cold (Benetton ), Thierry Mugler Cologne (Thierry Mugler ), Escale à Portofino (Dior), Givenchy Play Sport (Givenchy), CK one (Calvin Klein).

13. Fruktiga dofter

Här dominerar fruktaromer som persika, äpple, aprikos och hallon. Christian Diors Midnight Charm är en fruktig parfym, och DKNYs Be Delicious. Oftast är de undergrupper av blomdofter, Givenchys Eau de Givenchy, eller till chypredofter, som YSL Mon Paris.

Fruktiga parfymer

Fresh Laundry (Clean), Daisy Eau So Fresh (Marc Jacobs), Sorbetto Rosso (Escada), Eau Pure (Biotherm), Rogue Love (Rihanna), Animagical Woman (Puma), Be Tempted (Donna Karan), Intrusion (Oscar de la Renta), Muse (Kate Moss), Seductive (Guess), Girlfriend (Justin Bieber), Laguna (Salvador Dalì), Insolence (Gurlein), Ari (Ariana Grande ).

14. Godis (gourmand)

En undergrupp med dofter av godis, ofta med inslag av vanilj och tonkabönor. Två exempel är Thierry Muglers chokladdoftande Angel och Lolita Lempicka med noter av lakrits, vanilj och pralin. Även Lancôme har en gourmandparfym, La vie est belle, med noter av vanilj och pralin.

Godisparfymer

Candy Florale (Prada), Pink Sugar (Aquolina), 212 Sexy (Carolina Herrera), L.12.12 Pour Elle Sparkling (Lacoste ), Intrusion (Oscar de la Renta), Viva La Sucré (Juicy Couture), Rogue Love (Rihanna), Sweet Like Candy (Ariana Grande), 5th Avenue Style (Elizabeth Arden), Pulse NYC (Beyoncé), You & I (One Direction).

