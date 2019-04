O

xygen intraceutical, eller oxygenbehandling som den också kallas, är inte ny, men mycket populär! Ansiktsbehandlingen är känd för att ge fin glow utan smärta eller bieffekter. Namnet Madonnabehandling har sin förklaring i att Madonna (the one and only!) använder sig av den, David Beckham sägs vara ett annat fan.

– Oxygenbehandlingen är väldigt omtyckt, för den ger direkt effekt i form av fukt och lyster. Små torrhetslinjer försvinner och huden blir återfuktad på djupet, säger Therese Mathisen, hudterapeut på salongen Spa by us i Stockholm.

– Om man är äldre kan man varva med andra, tuffare behandlingar som kemisk peeling eller microneedling. Men det här är en perfekt standardansiktsbehandling för hy som inte hunnit åldras så mycket. Och det är härligt att man blir fin direkt, utan minsta rodnad.

Så funkar oxygen intraceutical, Madonnabehandlingen:

Så gick testet till: Hanna, 39, testade oxygenbehandlingen hos Spa by us i Stockholm, Spabyus.se. Madonnabehandlingen erbjuds på flera salonger i Sverige.

Metod: Med ett litet munstycke slussas ett serum ner i huden, tillsammans med renat syre. Serumet innehåller en hög koncentration hyaluronsyra. Det är en snäll behandling som återfuktar, fyller ut och ger ny lyster.

Pris: Från 1 395 kr för behandling med hyaluronsyra (finns även tillval som vitamin A och kollagen).

Så var det: Det kittlar lite, men det är helt smärtfritt. Efteråt ser jag fuktig och nästan lite blöt ut, men huden suger åt sig fukten. Slurp!

Hanna, 39, om resultatet: ”Skönt återfuktad”

– Jag fick en skönt återfuktad hy! Jag känner mig piggare, och ser nästan utvilad ut. Men fem år yngre? Nja – och det är inte heller behandlingens syfte. Däremot känns det som om jag har varit på minisemester i fjällen och är boostad med ren luft.

