Hyllade make up-artisten: Mina 3 bästa sminkprodukter under 200 kronor

ra budgetfynd. Det är sällsynt, men det finns! Här avslöjar make up-artisten Rebecka Cardholm sina största budgetfavoriter och vilken magisk produkt hon inte klarar sig utan.

Varför blev du make up-artist?

– Jag halkade in på ett bananskal, när jag letade efter något att göra under mitt sabbatsår i USA.

Egentligen skulle jag bli jurist, men så började jag en makeupartistutbildning i Los Angeles och märkte att jag både var duktig och tyckte att det var roligt!

Finns det någon produkt som du nästan inte kan leva utan?

– Primern No filter blurring photography primer från Pür för glow. Den är som rinnande guld!

Vilka är dina bästa budgettips?

– En supertunn ögonbrynspenna från Depend, Perfect eye – eyebrow pencil slim & thin heter den. Jag gillar också Indy beautys veganska produkter. Mina största favoriter från dem är solpudret Bring on the sun och läppglanset Time to shine i nyansen Agnes.

Agnes 3 budget-favoriter:



Supertunn ögonbrynspenna, perfekt att rita hårstrån med, från Depend i modellen Perfect Eye – Eyebrow Pencil Slim & Thin. Läs mer och köp här.



Veganskt solpuder från Indy beauty med namnet Bring on the sun. Läs mer och köp här.



Läppglans i nyansen agnes från veganska märket Indy beauty. Läs mer och köp här.