Fettfrysning med coolsculpting – funkar det? amelia har testat

Fettfrysning. Utbudet av skönhetsbehandlingar är större än någonsin, i synnerhet de utan skalpell och narkos. En vanlig behandlingsmetod för att bli av med fettdepåer på kroppen är att ”frysa fett” med coolsculpting. Vilket ger permanenta resultat i form av en mer skulpterad kropp.

Chris, 41, testade coolsculpting: ”Jag ville ha en helrenovering”

Förut brukade jag träna lite till och från, men inget regelbundet. Jag ­tappade intresset, eftersom det ändå inte hände något med vissa ställen på kroppen. Coolsculpting lät intressant ­eftersom det inte är en operation. Jag bor inte i Stockholm men reste gärna till Eriksbergskliniken, eftersom de verkade seriösa.

Jag ville ha en helrenovering, och Linda Danielsson som behandlade mig delade upp ­jobbet på två ­heldagar med tre veckors mellanrum. På mig frysbehandlades haka, armar, området under bysten, behåvalkarna, lårens insida, kärlekshandtagen och magen.

Frysbehandlingen gör inte ont, men det är lite obehagligt en kort stund tills blodcirkulationen kommit igång. Jag var trött efteråt, och öm där jag behandlats, men det var fantastiskt att se resultat så snabbt.

Så här tycker Chris:”Coolsculpting var en kickoff för mig. Behandlingarna motiverade mig att börja träna regelbundet och äta sunt.”

Vad är coolsculpting (fettfrysning)? Så funkar det:

Coolsculpting innebär att fett under huden fryses ner till –11 ° under en bestämd tid. Det gör att fettcellerna går in i apoptos (naturlig celldöd). Ett kylande munstycke sugs fast mot huden med vakuum. Under de ­närmaste tre månaderna försvinner 20–25 procent av fettcellerna, och tas om hand av lymfsystemet.

Det finns anpassade munstycken för så olika områden som mage, höfter, ­behåvalkar och ridbyxlår. Även dubbelhaka och överarmar med gäddhäng kan åtgärdas. Varje område kan behandlas två till tre gånger, men ofta räcker en behandling.

De flesta ser tydligt resultat efter åtta veckor, men det tar i snitt tre ­månader att nå den slutliga effekten. Kroppsskulpteringen är permanent – så länge din vikt är stabil. Coolsculpting är alltså ingen bantningsmetod, utan ett sätt att bli kvitt fettdepåer som är ­svåra att träna bort.

Hur många behandlingar behövs? En behandling räcker ofta.

Du ska inte vara gravid eller amma.

Att tänka på efter: Du kan träna, men kroppen kan vara öm.

Hur lång tid tar det: 35–45 minuter/område.

35–45 minuter/område. Pris: 7 000 kr för för att behandla ­ett mindre område, som hakan. Hela kroppen, som vår test­person Chris gjorde, kostar 89 600 kr.

Var: Eriksbergskliniken i Stockholm.

Eriksbergskliniken i Stockholm. Tänk på! Det finns många behandlingar att välja mellan idag, men det är viktigt att vara noggrann när du väljer ställe. I Sverige har det länge varit svårare att öppna korvkiosk än skönhetsklinik, eftersom behandlingsmarknaden är helt oreglerad. Gör därför en ordentlig research innan du bokar en behandling. Tänk på att det är ditt ansikte, din kropp (och ditt bankkonto) som kommer att påverkas om något går snett.

Positivt och negativt om coolsculpting

+ Effektivt. Permanent resultat.

– Dyrt (vid omfattande behandlingar).

