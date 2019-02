Bäst i test – makeup (årets bästa skönhetsköp)

Så här utser vi vinnarna

I varje nummer testas skönhetsprodukter nom olika kategorier. Testerna pågår hela året och genomförs av skönhetsintresserade läsare och våra egna skönhetsproffs. De bästa redovisas i tidningen och på sajten. Här har vi samlat årets bästa skönhetsköp, kategori: Makeup.

Årets bästa skönhetsköp – makeup

Skin illusion teint naturel hydratation spf 15, Clarins. Som en andra hud är den här tunna, silkiga krämen som riktigt smälter in i huden och skänker en magisk glow. Resultatet blir naturligt och daggfriskt. Krämen är lättapplicerad tack vare en pipettförsedd kork. Läs mer och köp här.

Sport waterproof mascara catch & curl, Eyeko. Wow, säger testarna om den här godingen vars spiralborste lyfter fransarna till oanade höjder. Mascarakrämen sitter bra, men löses upp av oljebaserad remover utan problem. Läs mer och köp här.

Eye do liquid eyeliner, Eyeko. Den här eyelinerns stunsiga fiberspets är lätt att jobba med, och linjen sitter som berget! Extra plus för näringstillskottet som gör fransarna längre och fylligare på sikt. Läs mer och köp här.

Foolproof brow powder, Benefit. Den korta applikatorn ger lagom mycket produkt för varje drag och gör det lätt att forma brynen. Pudret gör dem fylliga utan överdrivet skarpa kanter. Extraplus för smart ask. Läs mer och köp här.

Liquid lipstick matte & long wear i 07, Kicks. Lent, flytande läppstift som lägger sig tunt och fint över läpparna utan att torka ut. Ytan blir matt men ger ändå ett fint och levande intryck. Värd sitt pris flera gånger om. Läs mer och köp här.

Camouflaging concealer, Maybelline. Sidenlen concealer som täcker det du vill gömma utan att lägga sig i porer och veck. Tubens smala pip gör krämen lätt att dosera. Kostar ”nästan gratis” och är grymt bra. Läs mer och köp här.

Me and my shadow i Topaz, Eyeko. Det här krämiga stiftet ger en perfekt balans mellan färg och skimmer. Bäst av allt: I ena änden finns en platt borste att sudda kanterna med. Sitter i evigheter. Läs mer och köp här.

Custom enhancer drops i Sunlight, Cover fx. Dessa koncentrerade lysterdroppar är extremt funktionella: de kan användas direkt på huden, ovanpå makeup eller droppas i din foundation och bodylotion. Ger superfint glow. Läs mer och köp här.

Miracle gel i Red eye, Sally Hansen. Penseln är smidig och lätt att jobba med. Nagelytan blir snyggt fyllig. Manikyren kan sitta i upp till tio dagar om du använder det avsedda topplacket. Läs mer och köp här.

