14 klassiska GB-glassar vi minns (och saknar)

inns det något så nostalgiskt som alla glassar man ätit sig igenom under åren som gått? Titta på en glasskarta från valt årtal och du kommer garanterat kastas tillbaka i tiden. Smaken är som baken, men här har vi listat 14 glassar vi minns och som vi saknar på ett eller annat vis.

1. Glasseman

En krämig vaniljglass tillsammans med mild choklad och jordgubb.Minns fortfarande hur ögonen och munnen så småningom blandades i glassgubbens ansikte ju mer man slickade! Glassen var en nyhet 1975 och kostade 1:25 kronor. Dock blev glassfesten kortvarig då den redan året därpå saknades i sortimentet.

2. Minty

Minty, vilken dröm! Chokladglass med mint och vit choklad kom som en nyhet 1980 och kostade då 2:50 kr. Minty fick bara två år på sig, och orsakade stora protester när den försvann från glasskartan redan 1983.

3. Puckstång

Puckstången introducerades 1935 och var den första glasspinnen som tillverkades i Sverige. 1980 kostade den klassiska lilla pinnen 1:50 kronor. Plötsligt dök den upp igen, 2006 – 2008, och kostade då 10 kronor.

4. Malaga

En riktig vuxenglass, cherrybrandysmak med bigarråer doppad i mörk choklad och nötter. Malaga såldes åren 1982 till 1984, och kostade då 3:25 kronor.

5. Kiwawa

Isglassen med smak av kiwi var en nyhet 1983, och kostade då 2:85 kronor. Ingen hit enligt svenska konsumenter, och glassen var borta redan året därpå.

6. Finger

Finger gjorde debut 1984 och försvann lagom till sommaren -86. Isglassen med den intressanta formen smakade jordgubb och kostade 2:75 kronor.

7. X-15

En riktigt fräck 80-talsglass för 2:50 kronor. Trefärgad isglass i form av en rymdraket (!), introducerades på GB:s glasskarta 1980. 1986 ersattes den av X-17.

8. Igloo

1969 kom Igloo med colasmak, den kostade då 50 öre. 1989 hade den gått upp till 4:50 kronor. Sommaren 1998 var den försvunnen tills den dök upp igen 2000 fast då i hallonsmak. 2002 dök den upp igen i originalsmak, bara för att försvinna igen 2006.

9. Lollipop

Precis som X-15 så var Lollipop en riktig 80-talsglass. Introducerades av GB 1984, smakade ”karamell” och med en ätbar pinne av rabarberstång. Ersattes året efter av den gula Bubbel-Pop med tuggummipinne.

10. Top hat

Top hat introducerades i GB:s sortiment 1956, försvann 1994 och återuppstod som en nyhet 2007, men var borta igen 2010.

11. Lakritspuck

1982 kom en stor nyhet, lakritspucken! Lakritsripplad vaniljglass med ett krämigt men ändå krispigt lakritsöverdrag. Lakritspucken höll ställningarna ända till 1993.

12. Päronsplitt

Den perfekta kombinationen av krämig vaniljglass under ett täcke av päronis. Lanserades i Sverige 1970 under namnet Wild west för att sedan byta namn till Päronpinne och till sist Päronsplitt. Kommer ni ihåg samlarbilden som följde med under 70-talet och början av 80-talet? Päronsplitt har kommit och gått på GB:s glasskarta genom åren. Senast man kunde köpa den styckvis i glasskiosken var 2006.

13. Storstrut

Storstrut en riktig gammal goding som lanserades redan på 1960-talet, och som länge var den största glassen på glasskartan. Storstrut såldes fram till 1994, men mellan åren 1991 och 1993 under namnet Basun.

14. Chokladpuck

Redan 1956 kunde man köpa en chokladpuck för 45 öre. Intresset för denna enkla men goda glass höll i sig under fyra decennier. 1994 var det tack och hej.

Illustrationer Cecilia Öhrn