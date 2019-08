Victoria Silvstedt: ”Jag längtar efter en egen dotter”

S

lingrande vägar leder oss till ett exklusivt villaområde i Stockholms skärgård. Här är trädgårdarna stora och grönskande och det doftar hav, syren och hägg. Vi parkerar utanför tomten hemma hos familjen Silvstedt, men blir genast invinkade av pappa Bosse.

– Kom! Ni kan parkera här, ropar han.

Vi ställer bilen framför den vitputsade villan.

Victoria Silvstedt kommer ut och hälsar, genuint vänlig och bubblande av en alldeles särskild sorts energi. Hon visar vägen ner till båthuset där vi ska hålla till hela dagen. Tomten är gigantisk, med egen sandstrand och bryggor.

– Jag älskar att komma hit, det är en fantastisk miljö, säger hon.

Det är här, hemma hos mamma och pappa Silvstedt, som Victoria bor när hon är på Sverigebesök.

En vattenskoter swishar förbi på det klarblå vattnet och Bosse berättar att han brukar se Zlatan, som har ett hus i grannskapet, passera.

– Man känner igen honom på profilen.

Victoria öppnar dörren till det ljust inredda båt­huset och mamma Ulla dyker upp med choklad­bollar och bullar, lika bubblande och varmt välkomnande som sin dotter.

– Vilka stjärntecken är ni födda i? frågar hon och berättar att Victoria är en typisk Jungfru, hårt arbetande och lojal.

I sällskap av några ytterst få andra, väl valda personer är det familjen som står Victoria riktigt nära. För trots att hon synts mycket i pressen, omgärdad av rykten och en och annan skandal, under sin 26 år långa karriär som modell, skådespelare och programledare så är hon mycket hemlighetsfull. Ja, nästan lite mystisk.

Jag var knäckt efter skilsmässan, det var hemska bilder som spreds

– Mitt personliga liv och förhållanden har jag valt att hålla helt privat. Det var ett val som jag gjorde efter skilsmässan. Jag var knäckt, jag hade journalister och fotografer som följde efter mig överallt och det var hemska bilder som spreds. Jag mådde så dåligt av det och bestämde mig för att that’s it, I’m done, säger Victoria.

Victoria Silvstedt Ålder: 45. Bor: I Monaco. Familj: Sambo. Gör: Är entreprenör, skådespelare och modell. Handlar med aktier och valutor. Aktuell: Med lanseringen av det nya, svenska makeup-märket Base of Sweden, där hon är delägare.

Hon var i 30-årsåldern och nyskild från den amerikanske journalisten och tv-profilen Chris Wragge efter deras sju år långa äktenskap. Det var en stökig period.

– Jag hade min vilda tid runt skilsmässan. Nu lever jag ett helt annat liv. Jag gillar att vara ute i naturen, sånt har jag börjat uppskatta sedan jag blev äldre. Förr var det mer have a jetset party, party! säger hon och skrattar.

– Jag gillar fester fortfarande, men jag väljer mina tillfällen. Det måste vara något särskilt! Jag träffade faktiskt den svenske kungen förra veckan, på en grand prix-cocktail i Monaco. Då fick jag äntligen chansen att berätta för honom att när jag var med i Fröken Sverige så fick jag svara på en fråga om vem jag skulle vilja träffa och varför. Då sa jag att jag skulle vilja träffa kungen. Jag berättade det för honom och han höll på att skratta ihjäl sig.

Vi spolar tillbaka tiden till Fröken Sverige-finalen 1993. En nervös Victoria, 18 år gammal, poserade på scenen som Fröken Borlänge. Hon kom på andra plats, och det blev början på hennes modellkarriär. Snart köptes en biljett till modets huvudstad Paris, där Victoria hade fått ett modellkontrakt med en av stjärnagenturerna. Men Paris modelliv var inte som hon hade föreställt sig. Ändlösa tunnelbaneresor, tafsande händer i trängseln, tuffa viktkrav och cyniska, snuskiga fotografer hörde till vardagen.

– Jag hade ju aldrig ens bott i Stockholm innan och jag trodde gott om alla. Jag bara grät, men jag kunde inte ge upp och åka hem. Det var liksom mot mina principer, säger hon.

Victoria, som tävlade framgångsrikt både i hästhoppning och slalom under hela sin uppväxt och tonårstid, hade hjälp av sin starka och tävlingsinriktade karaktär även i Paris stenhårda modellvärld.

– Men mitt självförtroende sjönk när jag hela tiden fick höra att jag var för blond, för muskulös, att jag hade för långt hår … Och man åkte till ganska farliga områden runt om i Paris på alla dessa castings, det var hemskt!

I Paris lärde Victoria känna en annan ung modell. Hon kom från Slovenien och hade en stark accent – och en ännu starkare vilja. Kvinnan var Melania Knauss, idag presidentfru och gift med Donald Trump. Melania och Victoria delade lägenhet och blev kompisar.

– Hon var väldigt målinriktad. Många kvinnor med hennes bakgrund är inställda på survival mode, tror jag. Melania hade tio, tolv castings om dagen och missade inte en enda. Jag tänkte att om hon fixar det så kan jag också. Så jag tror att hennes styrka nog smittade av sig lite på mig.

Visste du att … Victoria Silvstedt var en stor slalomtalang som ung? Hon kom fyra på alpina ungdoms-SM 1989. Vinnaren var Pernilla Wiberg, som numera också är bosatt i Monaco.

Victoria och Melania lyckades hitta en ny lägenhet tillsammans, ett stenkast från Louvren. Livet blev ljusare, jobben fler och tunnelbaneresorna kortare. Och Victoria hade kommit på en plan som skulle ge henne större karriärmöjligheter.

– Jag hade väldigt små bröst och fick alltid höra att jag var perfekt – men att de var för små för att jag skulle få underklädesjobb. Så jag valde att operera dem. Jag sökte upp en klinik som jag blivit tipsad om och så var det klart. Jag sa det inte till mamma, inte till någon.

Efter operationen trillade bokningarna in, och Victoria började resa kors och tvärs över världen för att göra underklädeskampanjer.

– Jag kände bara fuck this fashion shit! Att tänka på att vara smal, smal, smal är inte min grej.

Under en plåtning i Florida var det en annan modell som tipsade herrtidningen Playboy om Victoria, och någon månad senare flögs hon till Los Angeles för en testplåtning. Victoria var 21, och en helt ny, glittrande värld öppnade sig för henne.

– Jag hade aldrig varit i Los Angeles, och det blev en one-way ticket.

Victoria hamnade på omslaget till Playboy. Det ledde i sin tur till filmroller och tv-uppdrag. De stora slantarna började rulla in.

– Jag köpte mig en Jaguar, vilket jag ville ha. Jag hade ingen koll alls, haha. Och så bjöd jag hela familjen till Hawaii på semester, i business class.

Jag växlade in några miljoner euro till dollar och tjänade massor

Men om Victoria slösade mycket pengar de där första åren så tar hon igen det idag. Numera är hon en erkänd börshaj, med ständig koll på världens politiska och ekonomiska läge. Sedan flera år tillbaka handlar hon med aktier och valutor. Intresset föddes i och med ekonomikraschen 2008, då hon förlorade mycket av den förmögenhet som hon byggt upp som modell, skådespelare och programledare.

– Allt rasade. Min bank hade hjälpt mig att investera i fonder och jag litade på dem. Men så plötsligt hade jag blivit av med hälften. Jag bestäm­­de mig för att ta kontroll över min egen ekonomi och lära mig att investera pengarna själv.

Och Victoria gjorde snart ett klipp som gav henne en stor del av pengarna som hon förlorat tillbaka.

– Euron stod högt mot dollarn. Jag hade tjänat mycket pengar i Frankrike, så jag hade några miljoner i euro och jag växlade in dem till dollar och tjänade massor. Jag kände att ”wow, är det så lätt?”. Jag fick en sån kick!

Victoria blir ofta inbjuden till olika bankers ekonomiseminarier, där hon har vant sig vid att vara en av få kvinnor på plats.

– De andra undrar väl vad jag gör där, de fattar ingenting. Men när vi börjar prata business så inser de att jag har koll. Det är ganska coolt att vara a woman in a man’s world.

– Jag håller mig uppdaterad och kollar hela tiden vad som händer i världen och på börsen. Nu går den amerikanska marknaden bra, men glappet till den europeiska marknaden är för stort, så det är väldigt oroligt. Ingen vet vad som ska hända, i Europa vågar man inte riktigt investera just nu, förklarar hon.

Efter många års hårt arbete så kan Victoria idag kosta på sig att välja sina uppdrag. Just nu är hon aktuell som delägare i den svenska makeup-start­upen Base of Sweden, som precis har lanserat en hyllad foundation.

– Jag kan vara mer försiktig numera, och satsa på sådant som jag brinner för, säger hon.

– När jag var yngre tog jag alla jobb jag kunde få, för jag ville ju tjäna pengar. Det var många film­roller som var cheesy, och jag vet inte hur många gånger som jag spelat ”Inga from Sweden”. Jag sa ja till allt. Det kanske var osvenskt. Men idag är det mer respekterat att göra flera olika saker, förr var man typ modell eller skådespelare, inte både och.

Nej, Victoria ångrar knappast att hon satsade på en bred karriär. Och hon behöver inte längre slita, pengarna jobbar för henne numera. En vanlig dag vaknar hon i sin Monaco-våning och går ut på terrassen med utsikt över Medelhavet.

Victoria Silvstedts powergröt – När jag har ätit den här frukosten så är jag on fire! Sedan behöver jag inte lunch förrän klockan tre. Ingredienser: Ekologiska havregryn, havremjölk, blåbär, macca-pulver, hampaprotein, probiotika, valnötter och lite havssalt.

– Sedan tar jag tar en liten powerwalk i bergen och så blir det en yoga eller pilates-klass. Jag gör en healthy juice och så kanske jag möter upp en kompis för lunch. Jag planerar min nästa resa och handlar med aktier.

Victoria känner sig som hemma på världens mest glamorösa tillställningar, som Oscarsgalan och filmfestivalen i Cannes. Hon trivs i händelsernas centrum och minglar världsvant och självklart med kungligheter och världsstjärnor. Men vad många inte känner till är att Victoria också har en tillbakadragen sida.

– Jag vill inte ha folk runt mig jämt. Jag gillar att dra mig undan och vara med mig själv, att andas, meditera och bara clear the head. Men jag vill inte bo själv mer än kanske två–tre dagar, säger hon.

Under flera års tid har hon synts tillsammans med en schweizisk multimiljonär, men hon har aldrig bekräftat att de har ett förhållande.

­– Jag vill inte nämna något namn, men jag har någon sedan flera år, som jag trivs väldigt bra med. Det funkar för att jag aldrig pratar om det, så jag vill inte jinxa det, säger hon.

– Det är viktigt för mig att leva med någon som kan få mig att skratta, för jag skämtar hela tiden. Humor är den viktigaste egenskapen. Och att det finns något däruppe också. Looks don’t matter to me.

– Det är klart att det kan vara kul att kolla på snygga killar, men om intelligensen saknas så är det ointressant.

Den största pressen att skaffa barn kommer nog från mig själv

Victoria får, i likhet med många andra medel­ålders kvinnor som lever utan egna barn, känna av den press som det kan innebära att bryta mot samhällets starka familjenorm.

– Den största pressen att skaffa barn kommer nog ändå från mig själv. Mamma har slutat tjata sedan hon fick barnbarn, säger hon.

– Man vill kanske inte sitta där själv när man blir äldre, det är mycket sånt jag tänker på. Men jag tror att kvinnor idag oftare väljer att göra karriär istället för att skaffa barn och att det börjar bli mer normalt. Men då får man väl höra att man är egoistisk, och att man måste vara konstig … Man måste försöka göra som ­man själv känner och inte påverkas så mycket

av alla andra.

Victoria berättar att det finns flera barn i hennes liv. På sin partners sida har hon tre stycken, och så har storasyster Veronica två små döttrar som Victoria är gudmor till. Hon får en särskild värme i rösten när hon berättar om lilla Isabella som vill låna hennes extensions och klä upp sig för henne.

– Det liv jag har är jätteskönt, men jag vill gärna ha ett eget barn. Jag tänker att ”händer det så händer det”. Nu är det i alla fall möjligt, jag reser mindre – till skillnad mot förr när jag pendlade non-stop mellan Paris och Rom för tv-shower. Då var det omöjligt att tänka på barn, men nu har jag lugnat ner mig och skulle vilja ha ett barn i mitt liv.

Det var nära att mamma dog, hon låg på intensiven i två veckor

De personer som Victoria diskuterar sådana här saker med är barndomskompisen Linda från Bollnäs, storasyster Veronica och mamma Ulla.

– För dem kan jag berätta allt. Jag har ju väldigt många vänner, men de är mer ytliga. Det är inte så att du vill pour your heart out för dem …

Till mamma Ulla ringer Victoria om hon har en deppig dag eller behöver råd.

– Mamma är så otroligt positiv, och ibland undrar jag hur hon orkar. I november blev hon påkörd av en bil i Florida. Hon flög upp på motorhuven och ner i asfalten och bröt hela höften. Det var nära att hon dog och hon låg två veckor på intensiven. Men hon är fortfarande positiv. Om jag känner mig lite nere så ringer jag henne, eller så jämför jag med hemska saker som kan hända. Jag tänker alltid ”Jag har inte cancer. Jag är frisk” och då känns allt ganska bra igen.

Systern Veronica är lika mycket bästa kompis som syster.

– Vi växte nästan upp som tvillingar, det skiljer bara ett och ett halvt år mellan oss. Trots det är vi så olika. Hon är väldigt inne i mammalivet, och går alltid runt med håret i en tofs.

Victoria har tillbringat mer än halva sitt liv ute i den stora världen – ett unikt jetsetliv med extra allt. Svengelskan blandar sig med ett tydligt hälsinge­mål, som matchar hennes varma och ödmjuka personlighet. I sommar väntar förmodligen en sväng till hemtrakterna och kurorten Orbaden.

– Jag älskar naturen runt Ljusnan och ljuset och luften där … Det är så rent och underbart.

En annan, kanske lite mer otippad sommarplan är presentationen av den dokumentärfilm som Victoria har varit involverad i, som medproducent. Filmen handlar om Dalai lama och kommer ut i september.

– Buddism är som min religion. Jag har följt Dalai lama på twitter hur länge som helst. ”Treat people good” och ”What comes around goes around”, det är så viktiga budskap. Och Dalai lama är faktiskt en scientist, vilket ingen vet men det är bland annat det som dokumentären handlar om, berättar hon.

Victoria utstrålar lycka och harmoni. Det märks att hon trivs med sitt liv just nu. Hon gör ett litet uppehåll för att, med ett leende, skicka ett meddelande till sin fiancé, som ska boarda ett plan någonstans i världen.

Men vad hände egentligen med vänskapen till den gamla modellkollegan Melania Knauss, eller Trump som hon heter i efternamn idag?

– Jag har inte träffat henne på typ tre år. Sist vi sågs var på en lunch i New York. Hon hade kvar sin accent och sa: ”Victoria, vi kan väl ses, kontakta The Trump office för att planera ­in en lunch.” Men jag hör liksom inte av mig till The Trump office för att boka in en lunch!

Vardagsliv med Victoria Silvstedt

Tv-serie: Jag ser inga tv-serier. Jag gillar inte fiction, det har jag tillräckligt av i mitt eget liv. Men nyheterna följer jag jämt.

Jag ser inga tv-serier. Jag gillar inte fiction, det har jag tillräckligt av i mitt eget liv. Men nyheterna följer jag jämt. Favoritparfym: Det beror på årstid och tid på dygnet. På kvällen älskar jag Dior Poison. På dagarna har jag Flower bomb från Victor & Rolf, man blir glad av den!

Det beror på årstid och tid på dygnet. På kvällen älskar jag Dior Poison. På dagarna har jag Flower bomb från Victor & Rolf, man blir glad av den! Alltid i väskan: Förutom min amerikanska och franska telefon så har jag alltid läppglans med mig. Jag är läppglansoman, kan man vara det?

Förutom min amerikanska och franska telefon så har jag alltid läppglans med mig. Jag är läppglansoman, kan man vara det? Träningsrutin: En halvtimme till 40 miuters powerwalk, eller ett pass yoga eller pilates. På helgerna brukar jag ta en tennis­lektion och på somrarna simmar jag.

En halvtimme till 40 miuters powerwalk, eller ett pass yoga eller pilates. På helgerna brukar jag ta en tennis­lektion och på somrarna simmar jag. Bästa bok: Jag gillar faktaböcker, som Medical medium, om hur man ska äta nyttigt.

Jag gillar faktaböcker, som Medical medium, om hur man ska äta nyttigt. Manikyr: Nu vill jag att det ska vara naturligt och ljust, med shellack så att det håller bra.

3 röster om Victoria

Mika Kjellberg, Victorias agent på modellagenturen Mikas: ”Hon är rolig och skärpt” – Att jobba med Victoria är en dröm. Hon svarar alltid blixtsnabbt på mejl och hon arbetar hårt. Dessutom är hon rolig – och mycket skärpt. Hon har extremt bra koll. Linda Dagh, barndomsvän: ”Vi delar hemligheter” – Victoria är väldigt målmed­veten och fokuserad, när hon ­bestämmer sig för något så ­verkställer hon det. Men under ­resan så bevarar hon en stor ­ödmjukhet, hon trampar inte på andra på sin väg framåt.

– Vi har känt varandra i 30 år och vi har alltid hållit varandra om ryggen. Vi har aldrig varit osams. Victoria och jag pratar om sådant som andra människor aldrig får höra. Hon känner 100 procent tillit för mig och jag för henne. Mamma Ulla Silvstedt: ”Victoria bjöd bort sin veckopeng” – Victoria är oerhört generös, det är nog en medfödd egenskap. Som liten så bjöd hon ofta bort sin veckopeng. Man kunde fråga vart pengarna hade tagit vägen och då visade det sig att hon hade bjudit på glass! Ända sedan hon började tjäna mycket så har hon delat med sig till familjen, det är så självklart för henne.– Victoria är en väldigt god och kärleksfull människa. Kanske är hon lite för glad för Sverige. Ibland säger jag till henne att hon ska tänka på att tona ner sig själv lite, just när hon är i Sverige. Det finns ju ett större allvar här och det passar inte att alltid vara optimistisk.

