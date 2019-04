Så blev undersköterskan Roxanna aktieproffs (+hennes bästa tips för att komma igång!)

N

är hon köpte sina första aktier, för fyra år sedan, kunde varken Roxanna Sandberg själv eller någon annan ana vad affärerna skulle leda till. Att börja med aktier var inte något hon ens hade funderat på förrän hennes före detta sambo föreslog att hon skulle testa.

– Han uppmuntrade mig att börja. Jag var tveksam, men när relationen tog slut insåg jag att jag måste hitta ett sätt att tjäna extra pengar, säger Roxanna, som är undersköterska och ensamstående mamma till två pojkar på sex och tre år.

Roxanna hade nyligen fått en försäkringsutbetalning och använde den för att köpa sina första aktier.

– Jag hade ingen strategi, jag visste bara att jag ville tjäna pengar och att jag ville satsa på säkra kort, det vill säga stora, trygga bolag som gick bra och som gav direktavkastning. Till exempel McDonald’s, H&M och Apple.

Snart hade hon tjänat 10 000 kronor.

– Då fick jag mersmak. Vinsten triggade mig att fortsätta med aktier, berättar Roxanna.

ROXANNA SANDBERG Ålder: 29. Familj: Ensamstående med pojkarna Manfred, 3, och Theo, 6. Bor: I Sundsvall. Gör: Undersköterska på Sundsvalls sjukhus. Följ Roxannas aktietips på @aktiemamman

Roxanna: Jag vill hjälpa andra att tjäna pengar på aktier

Med tiden förstod hon att hon var en av ganska få tjejer i branschen, något hon gärna vill ändra på. Roxanna brinner för att öka andra kvinnors aktieintresse och driver Instagramkontot Aktiemamman.

– När jag började saknade jag ett konto eller en blogg som gav konkreta tips och tankar. Många vill inte dela med sig, men jag tänker tvärtom. Jag vill hjälpa andra att tjäna pengar. Kan jag så kan alla!

I början fick hon ta emot en del otrevliga kommentarer från män som ifrågasatte hennes kompetens.

– Men jag vägrade ge upp. Jag ville nå kvinnorna, dem som är ensamstående och är i samma situation i livet som jag. Det går att tjäna pengar på aktier! Jag ville visa det.

Roxanna utstrålar lugn och målmedvetenhet, hennes blick är fokuserad på skärmen. Intill sig har hon en kopp te. Då och då tar hon en klunk, samtidigt som hon visar och förklarar vilka aktier hon tänker lägga en order på.

Hon berättar om livet före Aktiemamman. När hon var 20 år fick hon leukemi, och fortfarande känner hon av sjukdomens biverkningar.

– Jag fick ingen bra start efter gymnasiet. Jag hade drömmar och mål om att utbilda mig, studera på universitet. Men sjukdomen kom emellan, säger Roxanna.

– Det kan låta konstigt, men jag skulle inte vilja vara utan min resa. Den har gett mig nya perspektiv på livet och lärt mig mycket.

LÄS OCKSÅ: Experten: Så kommer du igång och sparar i aktier (det är enklare än du tror!)

Det hon tjänar på aktier sparas som buffert

Numera köper hon och säljer aktier varje dag, eller på kvällen när barnen somnat. Eftersom hon jobbar skift på sjukhus hinner hon handla på både den svenska och den amerikanska börsen, som öppnar 15.30 svensk tid. Hon jobbar ofta helg, då börserna har stängt, och är istället ledig mitt i veckan när de är öppna. Hon sparar en stor del av det hon tjänar som buffert.

– Största fördelen är att slippa ångesten varje månad, oron för att pengarna inte ska räcka till. Att se tillgångarna växa ger frihet, Roxanna.

Hon har investerat i en lägenhet och sätter även undan pengar till sönerna.

Jag är ingen som slösar, det har jag aldrig varit, men nu kan jag unna mig en extra guldkant i vardagen

Hennes aktieintresse ger familjen ett rikare liv, bland annat kan de resa bort på sommarlovet.

– Jag har ett lågavlönat arbete och är ensamstående med två pojkar. Tack vare mina aktieaffärer kan jag leva som om jag vore högavlönad. Jag behöver inte tänka att ”om jag köper det här, då har jag inte råd att handla vinterkläder till barnen”. Jag är ingen som slösar, det har jag aldrig varit, men nu kan jag unna mig en extra guldkant i vardagen.

Roxanna ser aktiehandeln som ett extrajobb. Hon följer ekonominyheterna och har sina rutiner – som att avsluta varje kväll med att se vilken kurs USA-börsen stängde på, eftersom börserna i Sverige och övriga Europa brukar följa efter. Då ser hon över vilka aktier hon vill köpa dagen därpå, och lägger in färdiga köpordrar.

”Man behöver inte vara högutbildad för att ge sig in i aktievärlden”

Roxanna hoppas att hon i framtiden kan jobba heltid med aktiehandel, och hon har satt upp ett tydligt mål för sitt sparande: Att gå i pension när hon fyller 50. Hon sätter också upp mål per dag.

– Vill jag tjäna 500 kronor på ett köp, då bestämmer jag det innan. Sedan lägger jag in att aktierna ska säljas när jag uppnått den summan. Jag avgör själv hur mycket extra jag vill ha per månad, 500 kronor per dag blir 10 000 extra på en månad.

Visst har det hänt att Roxanna förlorat pengar, men det stressar henne inte.

– Nej, jag vet att jag tjänar igen dem. Jag har hållit på länge och vet att det går upp och ner. Jag har tjänat bra med pengar och nu vågar jag ta större risker.

Att man måste ha mycket pengar för att komma igång med aktier stämmer inte, tycker hon. Det viktiga är snarare att man bara tar de pengar man kan avvara.

– Har du tusen kronor är det en bra början.

Via sitt instagramkonto ger hon spartips och förklarar hur hon tänker kring vardagsekonomin.

– Till alla tjejer vill jag verkligen säga: Kom igen nu! Man behöver inte vara högutbildad för att ge sig in i aktievärlden.

Roxannas 8 råd till dig som vill börja med aktier

Bestäm dig innan du börjar köpa aktier: Hur mycket pengar är jag beredd att förlora? Kan jag leva utan dem om jag förlorar allt? Läs på. Följ bloggar, youtubers och konton om aktiesparande. Börja med att placera i några få bolag – leta rätt på dem som går bäst och investera i dem. Följ strömmen tills du hittar din egen väg, lär dig av andra. Var ödmjuk om det går bra. Dela med dig till andra. Spara och buffra så att du har att ta från senare. Kolla upp vilken avgift (courtage) banken eller aktiemäklaren tar när du köper och säljer. Hos vissa är det avgiftsfritt upp till en viss summa Det viktigaste: Ha roligt!

3 andra aktiestjärnor

Andra Farhad, alias Börshajen, har byggt upp en egen förmögenhet och hjälper nu andra. Anna Svahn driver nätverket Economista och vill inspirera kvinnor att spara och investera. Sandra Bourbon, alias Framtidsfeministen, satsar bara på jämställda bolag och hennes fond slår index rejält. Snyggt jobbat!



LÄS OCKSÅ: Har du en jobb-bästis? Då blir du mer framgångsrik på jobbet